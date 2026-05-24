Las carreras masculinas y femeninas canceladas para 2026 tras un recorte de financiación

Tras retirarse de las carreras al final de la temporada 2025, Alexander Kristoff ha sido nombrado nuevo director de carrera para el Tour de Noruega masculino y femenino, con la esperanza de revivir las carreras para la temporada 2027.

Los Tours de Noruega masculinos y femeninos fueron cancelados para 2026 luego de importantes recortes en la financiación después de que el gobierno noruego retirara su apoyo financiero a las carreras por etapas.

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