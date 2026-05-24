Las carreras masculinas y femeninas canceladas para 2026 tras un recorte de financiación

Tras retirarse de las carreras al final de la temporada 2025, Alexander Kristoff ha sido nombrado nuevo director de carrera para el Tour de Noruega masculino y femenino, con la esperanza de revivir las carreras para la temporada 2027.

Los Tours de Noruega masculinos y femeninos fueron cancelados para 2026 luego de importantes recortes en la financiación después de que el gobierno noruego retirara su apoyo financiero a las carreras por etapas.

Los organizadores de la carrera, Fjords Cycling, recibieron un impulso de inversión de Sparebankstiftelsen SR-Bank de dos millones de coronas (267.000 euros), lo que les permitió planificar la resurrección de las carreras tanto masculinas como femeninas.

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“El apoyo es absolutamente crucial para nosotros”, dijo el director ejecutivo de Fjords Cycling, Ron Hegreberg, en un presione soltar .

“Esto hace posible fortalecer el equipo de Fjords Cycling durante los próximos tres años, para que podamos continuar nuestro trabajo de organizar carreras ciclistas profesionales en Noruega para algunos de los mejores ciclistas del mundo, tanto mujeres como hombres”.

Kristoff comienza oficialmente su nuevo rol el 1 de junio y será responsable de trabajar con equipos y patrocinadores y ayudar a diseñar el circuito de carreras. Sin embargo, la primera prioridad del cuatro veces ganador de etapa del Tour de Francia será trabajar para que las carreras regresen en 2027.

El noruego fue nombrado embajador del Tour de Noruega a principios de este año. Ganó la carrera general en 2019 y reclamó 11 etapas durante su carrera. Se retiró a finales de 2025 después de tres años compitiendo con Uno-X Mobility.

“El Tour de Noruega ha sido un momento destacado a lo largo de mi carrera activa, y especialmente cuando corrimos en Stavanger, que es verdaderamente mi tierra natal”, dijo Kristoff.

“Tenemos una carrera única en un entorno fantástico, con gente viviendo a lo largo del recorrido, que trabajaremos duro para recuperarla en 2027. Estoy deseando formar parte del equipo que organiza el Tour de Noruega”.

La carrera masculina se estableció en 2012, mientras que la carrera femenina se desarrolló inicialmente entre 2014 y 2021 antes de ser relanzada en 2025 bajo el paraguas de Fjords Cycling.

La edición de 2025 de la carrera masculina fue ganada por Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike), mientras que otros ganadores anteriores incluyen a Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Axel Laurance (Netcompany-Ineos) y Ethan Hayter (Soudal-QuickStep). La edición de 2025 de la carrera femenina la ganó Mie Bjørndal Ottestad (Uno-X Mobility).