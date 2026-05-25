Thymen Arensman, Felix Gall, Ben O'Connor, Jai Hindley, Michael Storer y Derek Gee-West en una batalla por el podio y los cinco primeros en Roma

Se espera que Jonas Vingegaard y su equipo Visma-Lease a Bike tomen el control del Giro de Italia en la etapa de montaña del sábado en Val d'Aosta, la lucha por el podio inspirará e iniciará la carrera más interesante desde ahora hasta Roma.

Vingegaard está a sólo 33 segundos de Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), pero lidera a un grupo de aspirantes al podio de la general por al menos 1:30, con 15 corredores en seis minutos.

Todos continuarán su propia carrera dentro de la carrera del sábado, con la esperanza de subir al podio cerca de Vingegaard, y luego estarán preparados para la pequeña posibilidad de que el danés tropiece en el camino a Roma a través de los Alpes suizos, los Dolomitas y la doble ascensión de Piancavallo.

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Thymen Arensman (Netcompany Ineos) es el más cercano a Vingegaard y podría resultar su rival más peligroso en la montaña. El ciclista holandés tiene mucha más confianza en su capacidad después de ganar dos etapas en el Tour de Francia de 2025.

Ben O'Connor (Jayco AlUla) está a 2:17 de Vingegaard en quinto lugar, pero también es peligroso y le gusta correr agresivamente cuando se desempeña bien en Grandes Vueltas.

O'Connor destacó cómo el calor del comienzo del verano italiano también podría ser un factor. En las carreteras inferiores se pronostican temperaturas de 30°C.

“Estoy emocionado por esto y eso es lo principal”, dijo O'Connor el viernes.

“Se supone que hará bastante calor y eso será un factor. Puede causar algún daño. No ha hecho tanto calor hasta ahora en el Giro y de repente habrá alrededor de 30 grados y es otra cosa en la que pensar”.

“Me gusta el calor, soy bueno en él, de lo contrario no lo habría hecho bien en la Vuelta a España hace un par de años. Veremos qué pasa”.

Felix Gall (Decathlon CMA CGM) está justo por delante de O'Connor en 1:57 y demostró que casi podía igualar a Vingegaard en las primeras subidas del Giro a Blockhaus y Corno alle Scale. El australiano perdió mucho tiempo en la contrarreloj de la Toscana, pero tiene la experiencia del Gran Tour para afrontar el desafío.

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“El sábado vamos a correr a toda velocidad durante todo el día”, sugirió Gall a ciclismonoticias y el Pódcast de ciclismo.

“Hay mucha escalada, eso es seguro. Después de cada subida habrá menos gente en el grupo. Me vendrá bien, creo que será un gran día para la general”.

Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) es sexto con menos de tres minutos, con un tercer australiano occidental Michael Storer (Tudor) con 3:01. Derek Gee-West (Lidl-Trek) está cerca de ellos, al igual que Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Hindley y Pellizzari han estado enfermos y es posible que desaparezcan, creando más oportunidades de ascender en la general para otros corredores. Markel Beloki (EF Education-EasyPost), de 20 años, es un corredor a seguir, al igual que el talento francés Mathys Rodel (Tudor), de 22 años. Eulálio también podría terminar entre los diez primeros en Roma si le queda algo después de su semana en la maglia rosa.

La lucha por el podio del Giro y el top 10 de la general comienza el sábado con la etapa de 133 km entre Aosta y Pila, donde Robert Millar ganó en 1987 y Stephen Roche completó su infame victoria tras atacar a su compañero de equipo Roberto Visentini. La etapa incluye cinco subidas importantes y más de 4.000 metros de desnivel positivo en tres circuitos diferentes de montañas y valles.

Lidl-Trek espera que Gee-West pueda ascender en la general con una actuación consistente como la que mostró en 2025, cuando acabó cuarto en la general. El súper equipo alemán necesita un resultado debido a que Jonathan Milan falló en los sprints.

“Estoy contento con las piernas después del primer par de etapas de montaña, pero esto es muy diferente”, dijo Gee-West. ciclismonoticias de la etapa Val d'Aosta.

“Es mucho más difícil e incluye muchas más montañas. Depende de lo que los equipos quieran hacer, pero podríamos verlo explotar. Con Eulálio todavía en rosa, alguien podría abordarlo temprano para maximizar el tiempo que pueden dedicarle”.