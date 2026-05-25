Thymen Arensman, Felix Gall, Ben O'Connor, Jai Hindley, Michael Storer y Derek Gee-West en una batalla por el podio y los cinco primeros en Roma

Se espera que Jonas Vingegaard y su equipo Visma-Lease a Bike tomen el control del Giro de Italia en la etapa de montaña del sábado en Val d'Aosta, la lucha por el podio inspirará e iniciará la carrera más interesante desde ahora hasta Roma.

Vingegaard está a sólo 33 segundos de Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), pero lidera a un grupo de aspirantes al podio de la general por al menos 1:30, con 15 corredores en seis minutos.

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