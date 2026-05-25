Tom Pidcock, cuatro veces ganador en Chequia, y Puck Pieterse compiten en carreras de élite el fin de semana

La estadounidense Makena Kellerman continuó su racha de victorias en la Copa del Mundo en carreras de cross-country en pista corta UCI, superando a Lisa Kristine Jorde de Noruega en el sprint femenino U23 hasta la meta el viernes en Nové Město Na Moravě. La ciclista estadounidense amplió su ventaja en la clasificación general de XCC después de abrir con una victoria en la Copa del Mundo en Corea del Sur hace tres semanas.

Paul Schehl (Lexware Mountainbike Team) corrió en solitario hacia la victoria en la carrera masculina U23 XCC, superó a Thibaut Francois Baudry (Canyon XC Racing) en la cima de la clasificación masculina y el español terminó séptimo.

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