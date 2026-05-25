Tom Pidcock, cuatro veces ganador en Chequia, y Puck Pieterse compiten en carreras de élite el fin de semana

La estadounidense Makena Kellerman continuó su racha de victorias en la Copa del Mundo en carreras de cross-country en pista corta UCI, superando a Lisa Kristine Jorde de Noruega en el sprint femenino U23 hasta la meta el viernes en Nové Město Na Moravě. La ciclista estadounidense amplió su ventaja en la clasificación general de XCC después de abrir con una victoria en la Copa del Mundo en Corea del Sur hace tres semanas.

Paul Schehl (Lexware Mountainbike Team) corrió en solitario hacia la victoria en la carrera masculina U23 XCC, superó a Thibaut Francois Baudry (Canyon XC Racing) en la cima de la clasificación masculina y el español terminó séptimo.

Un grupo de 24 corredoras permanecieron juntas durante la primera mitad de la carrera femenina, con la estadounidense Bailey Cioppa marcando el ritmo y la suiza Fiona Schibler. Kellerman rodó cerca del frente, igualando el ritmo de Valentina Corvi (Canyon XC Racing) y esperando su momento.

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Jorde se situó al frente de un grupo reducido en la última vuelta y entonces Kellerman reaccionó. El dúo abrió una brecha y Kellerman corrió hacia la victoria, con Covi tercero tres segundos atrás.

“Honestamente, me siento muy emocionada. Realmente nunca hemos esperado, normalmente las chicas vamos primero y esperar todo el día fue la primera vez para mí. Simplemente practiqué ser paciente con mi compañera de equipo Bailey (Cioppa)”, dijo Kellerman, quien ganó el título nacional de ciclocross femenino U23 de EE. UU. en diciembre.

“No sabía si al final lo iba a conseguir, pero estoy muy orgulloso de no haberme rendido nunca, esto es increíble. Me di cuenta de que 'ganaste uno, puedes ganar otro'. Estoy muy emocionado de usar esta camiseta, tiene mi nombre en la espalda, el número uno. Estoy muy feliz de poder usarla otro fin de semana”.

Schehl lideró siete de las ocho vueltas en la carrera masculina sub-23. Cuando fue necesario, se alejó del rival más cercano, Ian Ackert, EE. UU., y abrió una brecha de siete segundos para tomar el liderato. En la última vuelta, los corredores se acercaron, pero no fue suficiente, ya que Nael Rouffiac (Origine Racing Division) quedó dos segundos atrás para ocupar el segundo lugar y Alix Andre-Gallis (Decathlon Ford Racing) quedó tercero.

El circuito de cross-country de Nové Mĕsto Na Moravĕ ha albergado Copas del Mundo 16 veces, desde 2011. El viernes solo se disputaron las carreras de XCC U23, y el sábado se disputaron XCC de élite y XCO U23 para hombres y mujeres. Los eventos concluyen el domingo con las carreras de élite XCO, encabezadas por Puck Pieterse (Alpecin-Premier Tech) enfrentándose a la actual ganadora general de la Copa del Mundo UCI XCC, Evie Richards (Trek-Unbroken XC).

El campeón olímpico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), que ha ganado cuatro veces en Chequia, competirá este fin de semana. Se espera que Christopher Blevins (Specialized Factory Racing), el actual ganador general, regrese a la acción después de fracturarse una clavícula hace apenas unas semanas. El Campeón del Mundo UCI XCC Victor Koretzky (Specialized Factory Racing) permanece fuera después de romperse el brazo en la pretemporada, y no se esperaba que Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) compitiera, aunque estaba en la lista de salida provisional.