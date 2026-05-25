La Gran Vuelta de España ya empezó en Italia en 2025, en Turín

La Vuelta a España podría celebrar su segunda Grande Partenza en Italia en cuatro años, según los medios locales, con la isla de Cerdeña a punto de hacer una oferta multimillonaria para albergar las primeras etapas de la edición de 2028.

Según el L'Unione Sarda Según el periódico, la isla italiana está dispuesta a pagar 7,5 millones de euros por la salida de 2028 junto con varias etapas.

Cerdeña ha sido sede en repetidas ocasiones del inicio del Giro de Italia, la más reciente en 2017, y tiene su propia carrera por etapas, el Giro di Sardegna, mientras que la Vuelta de 2025 comenzó en Turín con una carrera de cuatro días por la región noroeste de Piemonte.

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L'Unione Sarda Añade que el Consejo Regional está debatiendo actualmente los pagos, divididos en dos mitades: 4 millones de euros en 2027 y 3,5 millones de euros en 2028.

Las carreras ciclistas de Cerdeña tienen una fuerte conexión con la Vuelta, dado que el ganador italiano más reciente fue un corredor nacido en la isla: el ahora retirado especialista de la general Fabio Aru, allá por 2015.

La Vuelta comenzó su historia de grandes salidas en el extranjero comparativamente tarde, en Lisboa en 1997, pero desde entonces ha tenido salidas en Nimes, Utrecht y Assen y nuevamente en Lisboa en 2024, así como en Turín en 2025. Este año comenzará en Mónaco, el domingo 23 de agosto, con una breve contrarreloj individual, la tercera salida en el extranjero en tres ediciones y la séptima de su historia.

Cerdeña ha planteado a menudo la posibilidad de albergar etapas de la Volta a Catalunya, dadas las fuertes conexiones culturales y lingüísticas entre Cataluña y el lado occidental de la isla, aunque eso nunca ha sucedido. Si se lleva a cabo la Gran Salida de la Vuelta de 2028, sería la primera salida de un Gran Tour para la isla en más de una década.