La Gran Vuelta de España ya empezó en Italia en 2025, en Turín

La Vuelta a España podría celebrar su segunda Grande Partenza en Italia en cuatro años, según los medios locales, con la isla de Cerdeña a punto de hacer una oferta multimillonaria para albergar las primeras etapas de la edición de 2028.

Según el L'Unione Sarda Según el periódico, la isla italiana está dispuesta a pagar 7,5 millones de euros por la salida de 2028 junto con varias etapas.

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