Algunos velocistas y trenes de vanguardia luchan por aceptar su incapacidad para atrapar los ataques.

Cuando los velocistas y sus trenes de vanguardia no lograron alcanzar a la escapada en las calles de Milán, hubo una sensación de derrota, decepción y sospecha. El único ganador de etapa, Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), se mostró feliz el domingo en las calurosas calles del centro de Milán.

Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) admitió la derrota y admitió deportivamente que los corredores fugados simplemente eran más fuertes. Otros fueron menos elogiosos, convencidos de que había otra razón por la que el pelotón no pudo alcanzar la fuga después de una etapa disputada a un nuevo récord de velocidad media de 51,391 km/h.

Max Walscheid, de Lidl-Trek, fue el primero en hacer pública la sugerencia de que los cuatro atacantes se habían beneficiado de la motocicleta de televisión que los precedía. Otros corredores repitieron las acusaciones, a pesar de que habían estado en el pelotón durante la etapa en lugar de mirarla por televisión.

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Las dudas se basaron en el alto ritmo y en que la escapada mantuvo a raya a la persecución formada por varios equipos al sprint.

“Lo que salió mal es difícil de decir por el momento. Cada velocista utilizó a todos sus compañeros para recuperarlo, pero nunca los alcanzamos, fue sorprendente”, dijo Paul Magnier (Soudal-QuickStep), eligiendo cuidadosamente sus palabras, después de ganar el sprint del grupo pero sólo por el quinto lugar.

Magnier no quiso hacer acusaciones concretas.

“Quiero tomarme mi tiempo para analizar la carrera y ver cómo perdimos”, dijo.

Lukáš Kubiš de Unibet Rose Rockets elogió más a los corredores que se mantuvieron alejados y robaron el espectáculo a los velocistas.

“Fue un gran esfuerzo por parte de los muchachos que se escaparon. Fue difícil recuperarlo. No lo logramos, así que es lo que es”, dijo.

“Es simplemente andar en bicicleta, y también es la parte buena del ciclismo”.

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Dversnes se mantuvo orgulloso de su victoria y refutó cualquier acusación de que las escapadas se beneficiaron del rebufo de las motos televisadas.

“Las únicas motos en carrera fueron las de la escapada”, dijo. ciclismonoticias y FloBicicletas etapa posterior.

“No creí en nuestras posibilidades desde el principio. Al principio era un plan inútil, pero fue mejorando cada vez más. Si tienes muchachos lo suficientemente fuertes, es muy, muy favorable estar por delante del grupo en los circuitos de la ciudad.

“Los muchachos que dijeron que el ritmo motor estaba involucrado también saben que es algo conocido en el deporte”, continuó Dversnes en la conferencia de prensa.

“Como no fue a su favor, por supuesto se quejarán”.