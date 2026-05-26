Algunos velocistas y trenes de vanguardia luchan por aceptar su incapacidad para atrapar los ataques.

Cuando los velocistas y sus trenes de vanguardia no lograron alcanzar a la escapada en las calles de Milán, hubo una sensación de derrota, decepción y sospecha. El único ganador de etapa, Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), se mostró feliz el domingo en las calurosas calles del centro de Milán.

Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) admitió la derrota y admitió deportivamente que los corredores fugados simplemente eran más fuertes. Otros fueron menos elogiosos, convencidos de que había otra razón por la que el pelotón no pudo alcanzar la fuga después de una etapa disputada a un nuevo récord de velocidad media de 51,391 km/h.

Últimos vídeos de