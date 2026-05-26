Laura Stigger gana la carrera femenina, Pidcock mantiene a raya a Luca Martin en la masculina

Tom Pidcock continuó dominando el evento Elite XC masculino de Nové Mesto de la Serie Mundial de Mountain Bike UCI, logrando su quinto título máximo en la carrera en tantas largadas.

Mientras tanto, en la prueba equivalente femenina, la estrella austriaca Laura Stigger, corredora de ruta durante un año con SD Worx-Protime en 2025, se adjudicó la victoria por casi un minuto, su primera en MTB en 2026.

La batalla por el podio en el circuito técnico de los bosques de la República Checa fue mucho más intensa, con Sina Frei, Jenny Rissveds y Nicole Koller luchando por dos puestos. Finalmente, Koller perdió el ritmo, con Rissveds superando a Frei por la plata, 47 segundos menos que Stigger, mientras que Koller cruzó la meta en cuarto lugar, 56 segundos menos.

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Mientras tanto, en la carrera masculina, Pidcock abrió una buena brecha desde el principio, pero el francés Luca Martin, ganador en Les Gets el año pasado, se defendió. Finalmente, Pidcock cruzó la línea para conseguir otra victoria, pero sólo por 18 segundos. Tercero fue el suizo Filippo Colombo, 1:18 menos.

“No me lo he puesto fácil, el nivel sube cada año y no puedo dormirme en los laureles”, afirmó Pidcock, segundo el día anterior detrás del francés Mathis Azzaro en la prueba XCC, en un comunicado recogido por Esporza.

“Tuve una muy buena salida y probablemente estuve demasiado entusiasmado en las primeras vueltas”, añadió en un comunicado de prensa desde Pinarello-Q36.5, añadiendo que había utilizado su fuerza en las subidas para marcar la diferencia.

“Cuando Luca se puso al frente, supe que era un punto en el que todos se mostraban un poco y pensé: probaré el agua y veré qué pasa. Pero es un largo camino. Luca me estaba empujando todo el camino. Siguió acercándose y tuve que patear de nuevo un par de veces.

“Mi estado de forma es bueno, pero como no he hecho muchas carreras, necesito ser un poco más cauteloso que quizás en otra parte de la temporada”, continuó.

“Creo que demuestra que todos están esforzándose, que todos están mejorando y siendo más fuertes. El nivel del deporte sigue aumentando cada vez más. Me mantiene alerta porque no puedo dormirme en los laureles. Estos muchachos están trabajando igual de duro”.