Laura Stigger gana la carrera femenina, Pidcock mantiene a raya a Luca Martin en la masculina

Tom Pidcock continuó dominando el evento Elite XC masculino de Nové Mesto de la Serie Mundial de Mountain Bike UCI, logrando su quinto título máximo en la carrera en tantas largadas.

Mientras tanto, en la prueba equivalente femenina, la estrella austriaca Laura Stigger, corredora de ruta durante un año con SD Worx-Protime en 2025, se adjudicó la victoria por casi un minuto, su primera en MTB en 2026.

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