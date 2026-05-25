Jonas Vingegaard entre los que regresan al coche de los comisarios de carrera, advirtiendo sobre los peligros

Los organizadores del Giro de Italia optaron por neutralizar la vuelta de la etapa 15 a efectos de la general después de que corredores como Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) protestaran en carrera por las condiciones peligrosas en el centro de Milán.

A falta de unos 40 kilómetros para el final, se hizo pública por televisión la decisión de que los últimos cinco kilómetros del recorrido no contarían a efectos de la general y que en ese momento se tomaría la general de todos. La batalla del sprint, la penúltima del Giro 2026 seguiría adelante.

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