Jonas Vingegaard entre los que regresan al coche de los comisarios de carrera, advirtiendo sobre los peligros

Los organizadores del Giro de Italia optaron por neutralizar la vuelta de la etapa 15 a efectos de la general después de que corredores como Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) protestaran en carrera por las condiciones peligrosas en el centro de Milán.

A falta de unos 40 kilómetros para el final, se hizo pública por televisión la decisión de que los últimos cinco kilómetros del recorrido no contarían a efectos de la general y que en ese momento se tomaría la general de todos. La batalla del sprint, la penúltima del Giro 2026 seguiría adelante.

La etapa 15 del Giro de Italia llevó la carrera al centro de Milán, finalizando con cuatro vueltas finales de 16,3 kilómetros a la ciudad. En el momento en que se tomó la decisión de la carrera, una fuga de cuatro corredores de amenazas no pertenecientes a la general era de alrededor de 2 minutos, y el interés en perseguirlos variaba enormemente.

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La neutralización se incrementaría hasta toda la última vuelta, permitiendo así ganar la batalla a aquellos que no quisieran participar en la etapa.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y el italiano Giulio Ciccone, ex líder de la carrera, estuvieron entre los que acudieron a los comisarios y dijeron que la combinación de mobiliario de carretera era demasiado arriesgada. Ben O'Connor (Jayco-AlUla) fue otro presuntamente involucrado en la protesta durante la carrera.

El Giro de Italia se vio afectado por una fuerte caída en la etapa 1 de la carrera en Burgas, pero al menos hasta 30 kilómetros para el final, no había habido caídas importantes en la etapa 15.

