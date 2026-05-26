El ciclista vasco está “encantado” de conseguir el primer podio del WorldTour para el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi

En la última etapa de la Vuelta a Burgos Féminas, Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) perdió el contacto con los mejores en la parte más empinada de la subida a las Lagunas de Neila, pero la escaladora vasca remontó para finalizar en tercera posición por detrás de Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y Évita Muzic (FDJ United-Suez).

“Estamos absolutamente emocionados de haber conseguido el primer podio del equipo en una carrera por etapas WorldTour. Mis compañeros de equipo y el personal han hecho un trabajo increíble todos los días; tuve un gran apoyo y ellos confiaron mucho en mí, estoy muy agradecida por eso”, agradeció la joven de 28 años a su equipo.

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