El ciclista vasco está “encantado” de conseguir el primer podio del WorldTour para el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi

En la última etapa de la Vuelta a Burgos Féminas, Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) perdió el contacto con los mejores en la parte más empinada de la subida a las Lagunas de Neila, pero la escaladora vasca remontó para finalizar en tercera posición por detrás de Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y Évita Muzic (FDJ United-Suez).

“Estamos absolutamente emocionados de haber conseguido el primer podio del equipo en una carrera por etapas WorldTour. Mis compañeros de equipo y el personal han hecho un trabajo increíble todos los días; tuve un gran apoyo y ellos confiaron mucho en mí, estoy muy agradecida por eso”, agradeció la joven de 28 años a su equipo.

Ostolaza era originalmente triatleta pero tuvo que abandonar el deporte debido a una lesión. Se pasó al ciclismo de ruta en 2020 y compite en el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi desde 2021. Este mes terminó cuarta en la general de la Vuelta Femenina y séptima en la Itzulia Femenina antes de venir a Burgos.

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Aunque el final en la cima de las Lagunas de Neila aprovechó sus puntos fuertes, Ostolaza estaba en problemas y quedó fuera del grupo de favoritos en la parte más empinada de la subida de 6 km, incluso antes de que Muzic y Kastelijn se marcharan.

“No me sentí en mi mejor momento hoy. En la subida final, luché por encontrar mi ritmo, adaptarme a la carrera y controlar mi esfuerzo”, admitió.

Pero Ostolaza encontró un segundo aire y volvió al grupo que ahora ascendía detrás de los dos primeros, casi un minuto abajo. Y cerca de la llama roja, el escalador vasco atacó, destrozando al grupo y encaminándose en solitario hacia el podio.

“Me esforcé mucho y di absolutamente todo lo que me quedaba, sin mirar atrás, hasta la meta. Al final conseguimos el tercer puesto tanto en la etapa como en la clasificación general, un resultado muy importante para el equipo”, dijo Ostolaza.

Con una gran racha de resultados en el bloque de carreras españolas WorldTour (y una victoria en 1.1 GP Ciudad de Eibar), Ostolaza afronta ahora un parón de las carreras antes de prepararse para el verano, donde espera defender sus victorias generales de 2024 y 2025 en el Tour Pirineos antes del gran objetivo del Tour de Francia Femenino.

“Hemos conseguido un gran impulso y el objetivo es continuar con esto en las próximas carreras. Ahora es el momento de celebrar un poco, descansar en casa durante dos o tres semanas, entrenar y prepararnos para la segunda mitad de la temporada”, finalizó Ostolaza.