'Jonas lo está dando todo por nosotros, pero nosotros también lo estamos dando todo por él', dice el ciclista danés

La expresión de puro dolor en el rostro de Tim Rex mientras cabalgaba apoyando a su compañero de equipo y líder de Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard, en la penúltima subida de la etapa 14 se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la segunda semana del Giro de Italia.

Ha resonado entre los fanáticos del ciclismo e incluso entre sus pares del pelotón porque capturó la ambición, la motivación y el nivel de compromiso (se volvió del revés) que los gregarios brindan a sus equipos y líderes de la clasificación general en las carreras más importantes del mundo.

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PILA - GRESSAN, ITALIA - 23 DE MAYO: Tim Rex de Bélgica y el equipo Visma | Lease a Bike lidera el pelotón durante el 109º Giro d&amp;apos;Italia 2026, etapa 14, una etapa de 133 km desde Aosta a Pila - Gressan 1789m / #UCIWT / el 23 de mayo de 2026 en Pila - Gressan, Italia. (Foto de Tim de Waele/Getty Images)