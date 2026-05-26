'Jonas lo está dando todo por nosotros, pero nosotros también lo estamos dando todo por él', dice el ciclista danés

La expresión de puro dolor en el rostro de Tim Rex mientras cabalgaba apoyando a su compañero de equipo y líder de Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard, en la penúltima subida de la etapa 14 se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la segunda semana del Giro de Italia.

Ha resonado entre los fanáticos del ciclismo e incluso entre sus pares del pelotón porque capturó la ambición, la motivación y el nivel de compromiso (se volvió del revés) que los gregarios brindan a sus equipos y líderes de la clasificación general en las carreras más importantes del mundo.

“Fue realmente difícil. Estaba bastante al límite allí”, dijo Rex. ciclismonoticias en una entrevista al día siguiente en la salida de la etapa 15 en Voghera.

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“Intentamos mantener la distancia a la misma distancia y pude mantenerla. En realidad ya había terminado, pero de alguna manera logré superar la subida y sentí algo de dolor”.

La etapa 14, desde Aosta hasta la cima del Pila, fue la única etapa de montaña ofrecida durante la segunda semana de este Giro de Italia.

Si bien Vingegaard ya había ganado las dos finales en la cima de Blockhaus y Corno alle Scale, no pudo quitarle la maglia rosa a Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) antes de la segunda semana de carreras.

Vingegaard también tuvo problemas durante la contrarreloj de 42 km hasta Massa y luego reveló que había estado enfermo a principios de semana, pero que se había recuperado lo suficientemente bien antes de la decisiva etapa de montaña hasta Pila.

rex dijo ciclismonoticias que el equipo había planeado que Vingegaard subiera al escenario y el maglia rosa en Pila, y que a través del trabajo en equipo lo ejecutaron a la perfección. Su papel era reducir la diferencia con la escapada del día y, en las subidas consecutivas de Lin Noir y Verrogne, se le pidió que aumentara el ritmo porque la diferencia aún era demasiado grande.

“En la subida decíamos que en la parte inferior había entre un 6% y un 7%, y yo estaba tirando, y luego llegamos a una parte más empinada y dijimos que si la brecha aumentaba en las partes más empinadas entonces tendríamos que acelerar un poco. Así que aceleré y ya superé bastante mi límite”, dijo Rex.

“Pero pude mantener la brecha y de alguna manera logré superar la subida. Luego fue perfecto porque teníamos a Bart (Lemmen) y Victor (Campenaerts) para la última subida”.

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Rex reveló que había mantenido un ritmo constante de 5,9 a 6 vatios por kilogramo durante toda la etapa, pero que su turno en la subida, que se ha repetido en las redes sociales, capturó su capacidad para superar su propio umbral de dolor.

“Cuando volví al autobús, por supuesto, lo primero que abrí fue para ver mis datos de potencia. Estuve conduciendo todo el día entre 5,9 y 6 vatios por kilogramo. No sólo en la subida, sino durante todo el día, al mismo ritmo”, dijo.

Explicó que siempre se había esforzado al límite, ya que era un ciclista juvenil que recién comenzaba, incluso cuando tenía 10 años.

“Desde que soy joven, soy el tipo de persona que realmente podría superar mi límite y no ver nada más”, dijo.

“Hay una historia divertida de que cuando tenía 10 años y viajaba con mi papá, estábamos subiendo la subida y no quería que me dejaran caer. Pero al final me caí porque me estrellé, porque fui tan fuerte que vi negro ante mis ojos, así que creo que es solo un poco en mi sistema”.

De hecho, Vingegaard ganó en la cima del Pila, y gracias en gran parte al trabajo de todo su equipo, incluido Rex. La maglia rosa elogió a su equipo por el arduo trabajo y apoyo.

“Jonas lo da todo por nosotros, pero nosotros también lo damos todo por él. Tenemos un ambiente agradable en el equipo y nos divertimos mucho juntos, e intentamos ayudarnos unos a otros”.



