El otoño llegó cuando la ciclista británica corría en segundo lugar mientras perseguía a la ganadora de XCO, Laura Stigger.

Cuando Evie Richards (Trek-Unbroken XC) se estrelló en la penúltima vuelta de la carrera XCO en la Whoop UCI Mountain Bike Series en Nové Město, fue uno de esos momentos en los que contienes la respiración.

Richards había estado persiguiendo a la piloto líder Laura Stigger (Specialized Factory Racing) durante la vuelta seis de siete, pero luego, fuera de cámara, hubo un accidente. La primera señal de esto fue una bandera amarilla y la bicicleta de Richards fue levantada por encima de la barrera y fuera del recorrido, con el ciclista también tendido en gran parte oculto detrás de una amplia sección del marcador de material del recorrido.

Últimos vídeos de