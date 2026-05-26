El otoño llegó cuando la ciclista británica corría en segundo lugar mientras perseguía a la ganadora de XCO, Laura Stigger.

Cuando Evie Richards (Trek-Unbroken XC) se estrelló en la penúltima vuelta de la carrera XCO en la Whoop UCI Mountain Bike Series en Nové Město, fue uno de esos momentos en los que contienes la respiración.

Richards había estado persiguiendo a la piloto líder Laura Stigger (Specialized Factory Racing) durante la vuelta seis de siete, pero luego, fuera de cámara, hubo un accidente. La primera señal de esto fue una bandera amarilla y la bicicleta de Richards fue levantada por encima de la barrera y fuera del recorrido, con el ciclista también tendido en gran parte oculto detrás de una amplia sección del marcador de material del recorrido.

Estaba claro que no había ninguna intención de levantarse y continuar la persecución de Richards, ya que la ciclista británica, que ya ha tenido que lidiar con una serie considerable de lesiones hasta el momento en su carrera, parecía enfrentarse a otra.

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Fue un alivio que el equipo de comentaristas pudiera intervenir con una actualización, después de que Rissveds se llevara la victoria, que permitiera a los espectadores saber que Richards al menos estaba consciente. Luego, horas más tarde, después de un viaje al hospital para realizarse más exámenes médicos, Richards y su equipo publicaron una actualización en las redes sociales.

“Normalmente me levanto rápido pero ese choque (sic) me asustó”, dijo Richards en un texto publicado en una historia de Instagram. “Las radiografías mostraron que no tengo nada roto en el cuello.

“Tuve un gran golpe en la cabeza, así que necesitaré algo de tiempo para recuperarme. Gracias a los médicos/ambulancia y (por) todos los amables mensajes”.

Su equipo también compartió la publicación y dejó en claro que ahora lo que necesitaba la ciclista era descanso, quien en el pasado tuvo que lidiar con una conmoción cerebral debilitante, una rodilla parcialmente dislocada, una lesión en la espalda baja y, más recientemente, lesiones en la muñeca antes de regresar para el inicio de la Copa del Mundo en Corea del Sur.

“Evie está bien. Descansará en casa en el futuro previsible”, dijo su equipo en las redes sociales.

Richards ganó la general de la Serie Mundial en pista corta (XCC) el año pasado y comenzó el fin de semana de carreras en Nové Město cuarto en XCC, después de haber quedado segundo en la forma rápida y furiosa de las carreras durante la primera ronda en YongPyong. Eso la dejó tercera en la clasificación de esa categoría, con 350 puntos, junto con la segunda clasificada Laura Stigger (Specialized Factory Racing), mientras que Sina Frei (Specialized Factory Racing) está en la cima de la clasificación con 390 puntos.

La próxima ronda de cross-country de la serie está a solo tres semanas en Leogang, Austria, del 11 al 14 de junio.