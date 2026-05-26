Jonathan Milan lucha por entender otra derrota mientras Paul Magnier admite que el circuito de Milán interrumpió la persecución

Jonathan Milan (Lidl-Trek) quedó atónito cuando se detuvo más allá de la meta en Milán. Cerca de él, Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) celebraba una sorprendente victoria de etapa, mientras que los corredores italianos en la fuga sólo podían desesperarse por perderse la oportunidad.

Milán tuvo dificultades para hablar al darse cuenta de que se había perdido otra posible victoria al sprint en el Giro de Italia de 2026. En Bulgaria, perdió su tren de velocidad y luego pateó demasiado pronto en la etapa 3. En Nápoles, se vio frenado por la caída tardía y los ataques del equipo se habían llevado la gloria en otras etapas.

Esta vez, la escapada de cuatro corredores había superado en astucia y potencia al pelotón, utilizando su potencia y las curvas del circuito final de Milán para mantenerse alejados. Milán todavía tiene que ganar un sprint, y sólo Roma el próximo domingo es su última oportunidad.

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“Hicimos un gran trabajo, todos lo hicieron, incluso Derek Gee-West. Hicimos lo mejor que pudimos”, dijo Milan, elogiando a sus compañeros de equipo.

“Fue bastante impresionante la velocidad a la que iba la escapada. Íbamos a toda velocidad, había un gran compromiso de todos los equipos, más o menos. Hicimos lo mejor que pudimos, pero no fue suficiente”.

Hubo algunas insinuaciones de que los atacantes se habían aprovechado de la motocicleta de televisión que tenían delante, pero Dversnes pronto los reprendió.

Lukáš Kubiš de Unibet Rose Rockets tuvo problemas para entender por qué el pelotón no atrapó el ataque, a pesar de que él y sus compañeros lo persiguieron a gran velocidad.

“¿Qué pasó? Ganó la escapada, eso es lo que pasó”, dijo.

“Sabíamos que los bucles finales de un circuito urbano son más difíciles para recuperar la escapada, por eso queríamos que la diferencia fuera de menos de dos minutos cuando entramos en los circuitos. Rodábamos a 55-60 km/h y era demasiado difícil recuperarla.

“Por supuesto, es decepcionante, porque queríamos ganar. Al menos tenemos una oportunidad más en Roma”.

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El velocista Dylan Groenewegen, protegido por Unibet, fue igualmente pragmático, aunque nuevamente perdió la oportunidad de darle a su ProTeam una histórica primera victoria de etapa en un Grand Tour. Terminó sexto en la etapa, justo detrás de Paul Magnier (Soudal-QuickStep), quien ganó el sprint por el quinto lugar.

“Lo intentamos, pero nos quedamos cortos”, explicó Groenewegen a ciclismonoticias y FloBikes.

“Hicimos todo lo que pudimos, pusimos a todo el equipo al frente y creo que muchos equipos, Lidl-Tek y Soudal también lo hicieron. La escapada fue demasiado fuerte”.

Groenwegen no buscaba una excusa pero tenía su explicación para la derrota.

“Todo el mundo está cansado en este momento, dos semanas después de un Gran Tour. Las vueltas locales también lo hicieron bastante difícil”, dijo.

Tenemos una semana más para intentar ganar, tal vez con Wout Poels en las montañas y otros muchachos. Para mí ahora estamos ansiosos por llegar a la etapa de Roma”.

Magnier encontró consuelo al recuperar la camiseta de puntos de color ciclamen de manos de Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), pero también miró hacia el sprint final en Roma después de que las difíciles carreteras de Milán descarrilaran su tren de salida.

“Perdimos a muchos corredores con problemas mecánicos, el circuito final fue realmente complicado con las tapas de alcantarilla y los cruces ferroviarios, también fue un poco peligroso, por eso pedimos sacar a los chicos de la general en la última vuelta”, dijo.

“Era increíblemente rápido y cuando no pesas más de 7 kg, es bastante difícil correr rápido. En los circuitos del centro de la ciudad teníamos que salir corriendo en cada curva si estabas en la posición 20 del grupo. Cuando mis compañeros de equipo iban al frente, ya estaban al límite, por lo que les resultó difícil recuperarlo”.

“Creo que la cooperación en el pelotón fue al más alto nivel, la cooperación allí fue realmente buena, pero esta vez ganó la escapada”.