Jonathan Milan lucha por entender otra derrota mientras Paul Magnier admite que el circuito de Milán interrumpió la persecución

Jonathan Milan (Lidl-Trek) quedó atónito cuando se detuvo más allá de la meta en Milán. Cerca de él, Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) celebraba una sorprendente victoria de etapa, mientras que los corredores italianos en la fuga sólo podían desesperarse por perderse la oportunidad.

Milán tuvo dificultades para hablar al darse cuenta de que se había perdido otra posible victoria al sprint en el Giro de Italia de 2026. En Bulgaria, perdió su tren de velocidad y luego pateó demasiado pronto en la etapa 3. En Nápoles, se vio frenado por la caída tardía y los ataques del equipo se habían llevado la gloria en otras etapas.

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