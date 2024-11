El finalista del podio de la Vuelta a España de 2001 logra su primera victoria en solitario en 2024 en una carrera sudamericana

El dominador de la temporada 2024, Tadej Pogačar, ni siquiera había nacido cuando Oscar Sevilla hizo su debut profesional con Kelme en 1998. Pero a los 48 años, el ultraveterano español continúa no sólo compitiendo sino también ganando, con su éxito más reciente a principios de esta semana en la apertura. Etapa de la Vuelta a Ecuador.

Sevilla ha competido para equipos como Phonak, T-Mobile, Relax, Rock Racing, Gobernación de Antioquia y EPM-UNE durante su larga carrera, con éxitos que incluyen un segundo puesto en la Vuelta a España de 2001, el mismo año en el que consiguió el premio al Mejor Jinete Joven del Tour de Francia.

Originario de Albacete en España, el Sevilla es un residente sudamericano de larga data que se ha instalado en otro equipo colombiano, Medellín-EPM, durante las últimas ocho temporadas. Uno de sus mayores triunfos recientes se produjo el otoño pasado en el Tour 2.Prorrateado de Hainan, por delante del entonces profesional de segundo año Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech).

De vuelta en un terreno sudamericano más familiar este noviembre, su último éxito ha llegado en forma de victoria en la primera etapa de la Vuelta a Ecuador con clasificación 2.2 desde Calacolí a La Concordia, terminando por poco delante de su compañero de escapada Bryan Raúl Obando (Mejor PC ), un corredor 25 años menor que él.

Sevilla tuvo una etapa llena de acontecimientos, ayudando a su compañero de equipo Aldemar Reyes a regresar al pelotón desde el principio después de que Reyes sufriera una fuerte caída en la única subida clasificada del día. Luego se metió en la escapada final con Obando y le venció por menos de cuatro centésimas de segundo para conseguir la quincuagésima victoria clasificada por la UCI de su asombrosamente larga carrera.

“Sigo con la misma ilusión que cuando empecé a correr y tengo la disciplina y el sacrificio para seguir entrenando y cuidándome”, dijo Sevilla al periódico local. El Comercio tras su último triunfo.

“Siento que sigo siendo una parte válida del ciclismo y corro por esa razón, porque me gusta, por mi pasión. Si no fuera así, si solo estuviera inventando los números, no “No correría, sería director de equipo o tendría otro trabajo”.

La etapa llana del día siguiente a lo largo de la costa ecuatoriana desde Valle Hermoso hasta Babahoyo, marcada por una suspensión temporal a mitad de camino debido a problemas de tráfico, la ganó el compañero del Sevilla Bryan Sánchez. Sin embargo, Sevilla continuó liderando por cuatro segundos a Obando, y con la próxima etapa montañosa del viernes, Sevilla bien podría permanecer indiscutible en el primer puesto general mucho más avanzada la carrera de una semana.

Después de convertirse en profesional con el equipo español Kelme, la carrera del Sevilla ha sido una de dos partes, la primera en Europa y Estados Unidos y concluyendo con una etapa en el controvertido equipo estadounidense Rock Racing. Mientras competía para el equipo en 2010, recibió una suspensión de medio año después de dar positivo por hidroxietilalmidón, expansor del plasma sanguíneo.

A su regreso a las carreras en 2011 apareció en el pelotón colombiano, ganando inmediatamente la Vuelta a México y quedando segundo en la Vuelta a Colombia. A los 35 años se inició una segunda carrera y el Sevilla nunca miró hacia atrás.

Pase lo que pase en la Vuelta a Ecuador, la cita sudamericana no será un canto de cisne para el Sevilla, que ya tiene contrato para seguir compitiendo al menos un año más con su actual equipo.