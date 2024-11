'El Tour será fundamental para mi temporada en 2025': el esloveno describe los nuevos objetivos de la temporada

Tadej Pogačar ganará 50 millones de euros en los próximos seis años, lo que lo convertirá, con diferencia, en el ciclista mejor pagado del ciclismo profesional, con una cláusula de rescisión de 200 millones de euros que hará imposible que los equipos rivales lo alejen del UAE Team Emirates.

La Gazzetta dello Sport reveló detalles del nuevo contrato de Pogačar el martes y ciclismonoticias entiende que el salario final podría ser aún mayor, gracias a las bonificaciones y otros aspectos del trato.

Pogačar ya ganaba cerca de 6 millones de euros al año, pero acordó un nuevo contrato después de su dominante temporada 2024, en la que ganó el Giro de Italia, el Tour de Francia y el título mundial.

Pogačar ganará 8 millones de euros al año según el nuevo acuerdo, más bonificaciones por victorias importantes. Según se informa, Remco Evenepoel ganará cerca de 5 millones de euros por temporada bajo un nuevo contrato con Soudal-QuickStep, y Jonas Vingegaard ganará una cifra similar como líder en Visma-Lease a Bike.

“Este equipo ha sido mi hogar durante los últimos cinco años y realmente no puedo imaginarme en ningún otro lugar”, dijo Pogačar cuando se anunció el nuevo contrato.

“Estoy muy emocionado por el futuro. Este equipo me da la mejor oportunidad de luchar por victorias y eso es exactamente lo que pretendo hacer”.

El nuevo contrato estará vigente hasta 2030, cuando Pogačar cumplirá 32 años. Probablemente sea el último contrato de su carrera. La rescisión de 200 millones de euros, el doble de la cláusula de rescisión anterior, hace prácticamente imposible que los equipos rivales fichen a Pogačar, y sólo una disputa y una batalla legal quizás lleven a Pogačar a marcharse.

“Tadej no está en el mercado”, dijo el director del equipo UAE Team Emirates, Mauro Gianetti. La Gazzetta dello Sport.

“No quiere irse, es parte del país. Lo que está haciendo por Abu Dhabi vale más que las carreras que gana. Pogačar está orgulloso de ello, genera entusiasmo, una nación ha descubierto el ciclismo y tiene una gran relación con la familia real.

“El ciclismo es el deporte nacional. Están construyendo más carriles bici, la nueva pista estará lista a finales de 2025 y Abu Dhabi albergará el Campeonato Mundial de Ruta en 2028 y el Campeonato Mundial de Pista en 2029”.

Pogačar ha disfrutado de unas vacaciones tranquilas en Seychelles con su compañera y compañera ciclista profesional Urška Žigart después de su dominante temporada 2024.

Corrió durante un total de 58 días y ganó 25 veces. Fue el primer corredor desde Marco Pantani en completar el doblete Giro-Tour y se unió a Eddy Merckx y Stephen Roche al ganar el título mundial en Zurich, completando la triple corona del ciclismo.

“Fue una temporada perfecta. Nunca imaginé estar a este nivel”, dijo Pogačar en Abu Dhabi en el reciente Campeonato Mundial de eSports. “Mientras me divierta, nunca cambiaré. Así es como me gusta el ciclismo, quiero disfrutarlo. Cuando no es divertido, no tiene sentido hacerlo”.

“Me gusta ponerme a prueba y mejorar, superar mis límites mientras dejo mi huella en el deporte. Me gusta disfrutar cada minuto y cada carrera”.

Pogačar a menudo ha ganado carreras con ataques de larga distancia y escapadas en solitario, lo que genera sugerencias de que su dominio está haciendo que el deporte sea aburrido de ver. Admitió que no ha visto las carreras que ha ganado por ese mismo motivo.

“He visto algunos momentos destacados, pero no carreras completas porque no sé lo divertido que es ver a un corredor recorrer 50 km solo…”, bromeó. La Gazzetta dello Sport.

Pogačar y el UAE Team Emirates aún tienen que confirmar sus objetivos para 2025, pero la temporada parece basarse en una cuarta victoria en el Tour de Francia.

“El Tour será fundamental para mi temporada en 2025 y sé que me enfrentaré a Jonas Vingegaard, es un gran rival y estoy seguro de que será más fuerte que nunca”, dijo Pogačar, revelando algunos de sus otros posibles objetivos. para 2025. “Habrá Milán-San Remo, algo sobre los adoquines y el Mundial en África”.

Gianetti dejó claro que Pogačar tendrá una temporada 2025 cuidadosamente equilibrada, con otro doblete del Gran Tour como objetivo probable.

“No empezará la temporada temprano, también necesita tiempo para descansar y recuperarse”, dijo el director del equipo suizo.

“Podría hacer otro doblete en el Gran Tour con el Giro o la Vuelta junto con el Tour. No hará la París-Roubaix porque no podemos esperar que sea siempre un fenómeno”.