“Su contribución potencial al antidopaje sigue siendo en gran medida inexplorada”, dice el director de la ITA mientras los ciclistas de Visma-Lease a Bike se encuentran entre el grupo de pruebas.

Es probable que el uso de datos de potencia de los ciclistas como forma de antidopaje sea un tema candente en el Tour de Francia del próximo mes, después de que la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) revelara detalles de un estudio piloto y de viabilidad de dos años de duración que explora si los datos de potencia podrían ser una fuente suplementaria de inteligencia para fines antidopaje.

El uso de datos sobre el poder de los ciclistas, como por ejemplo el uso de muestras biológicas para crear el Pasaporte Biológico del Atleta (ABP, por sus siglas en inglés), se ha debatido durante varios años, pero los críticos a menudo han citado una falta de precisión y preocupaciones sobre la privacidad.

Sin embargo, la ITA ha revelado que 60 ciclistas han dado su consentimiento para participar en el proyecto de prueba, incluidos ciclistas de Visma-Lease a Bike, Picnic PostNL, Jayco AlUla, Decathlon CGM CMA y Cofidis. Se dice que otros están en conversaciones avanzadas para continuar con el ITA.

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La investigación se lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Kent y el University College London. La ITA fue fundada por el Comité Olímpico Internacional (COI) como una fundación independiente sin fines de lucro para aplicar un enfoque multideportivo al antidopaje, sacándolo del control de los órganos rectores individuales.

Dependiendo de cómo vaya el proyecto de prueba, el uso de datos de potencia podría eventualmente ser parte de la lucha contra el dopaje en el ciclismo profesional e incluso en otros deportes como el triatlón.

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Sin embargo, ha habido un considerable rechazo al análisis de datos de potencia por parte de alguna parte del deporte. El agente de Tadej Pogačar, Alex Carera, lo describió como “estúpido” y una carga adicional para los deportistas. A principios de este año, dijo El Atlético que no era necesario medir ninguna evolución en el rendimiento porque “no tenemos un problema de dopaje”.

Adam Hansen, presidente de los sindicatos de ciclistas de la CPA, también está preocupado por el uso de datos de potencia como herramienta antidopaje, ya que diferentes partes interesadas en el deporte están en desacuerdo sobre quién posee y controla los datos de los ciclistas.

“Creo firmemente que no tendrá éxito. Y luego será descartado. Pero veremos cómo va”, dijo Hansen. Carretera.cc.

“Al principio dijeron que era sólo una prueba. Yo dije: 'Está bien, está bien. ¿Pero qué pasa cuando no es una prueba? ¿Qué pasa cuando un ciclista no envía sus datos de entrenamiento? ¿Qué pasa si su SRM o Garmin está plano? ¿Qué pasa si su medidor de potencia no funciona?

“Aunque esto es voluntario por el momento, me preocupa mucho cuando se vuelva obligatorio”.

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Sin embargo, la ITA afirmó que cuenta con el apoyo de la UCI, que financia la investigación con ingresos que pagan en parte los ciclistas, equipos y organizadores de carreras.

“Si es validado por la ITA y aprobado tanto por el Comité de Financiamiento de la UCI como por el Comité de Gestión de la UCI, las regulaciones de la UCI se modificarán para exigir el intercambio obligatorio con la ITA de los datos de potencia individuales para todos los ciclistas profesionales masculinos de ruta”, dijo la ITA al detallar las pruebas.

También afirma que “el estudio se está llevando a cabo con ciclistas que participan de forma voluntaria y en pleno cumplimiento de la normativa de protección de datos aplicable”.

ITA dijo que la investigación incluye dos fases incrementales a lo largo de dos años después de revelar la idea por primera vez en 2025.

“El primer año se centra en el análisis retrospectivo utilizando datos históricos de los ciclistas para determinar si se puede desarrollar un enfoque de seguimiento longitudinal significativo y suficientemente fiable.

“Si la fase de viabilidad demuestra que los principios de modelado son científica y operativamente sólidos, el proyecto avanzaría a una fase de implementación piloto utilizando datos de la temporada actual.

“Su propósito no es establecer violaciones de las reglas antidopaje a través de datos de desempeño, sino evaluar si ciertos patrones o evoluciones en el desempeño pueden, en el futuro, ayudar a informar áreas como estrategias de pruebas específicas, decisiones de retención de muestras, análisis o investigaciones de laboratorio adicionales”.

La ITA podría usar datos de potencia para buscar lo que llama “rendimiento excesivo” en comparación con sus pares y a lo largo de sus carreras, de manera muy similar a lo que hace el Pasaporte Biológico del Atleta con los valores sanguíneos.

“Buscamos constantemente cómo hacer que el programa antidopaje del ciclismo sea más inteligente y eficaz”, dijo el director general de la ITA, Benjamin Cohen.

“Los datos de potencia han sido parte de la conversación en el ciclismo durante muchos años. Es una de las herramientas de rendimiento más utilizadas en el deporte, pero hasta ahora su contribución potencial al antidopaje ha permanecido en gran medida inexplorada.

“Gracias al compromiso de ciclistas, equipos y expertos reconocidos, ahora tenemos la oportunidad de evaluar su potencial a través de un proceso científico estructurado y determinar si puede complementar de manera significativa la caja de herramientas antidopaje en el futuro”.