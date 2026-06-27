“Su contribución potencial al antidopaje sigue siendo en gran medida inexplorada”, dice el director de la ITA mientras los ciclistas de Visma-Lease a Bike se encuentran entre el grupo de pruebas.

Es probable que el uso de datos de potencia de los ciclistas como forma de antidopaje sea un tema candente en el Tour de Francia del próximo mes, después de que la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) revelara detalles de un estudio piloto y de viabilidad de dos años de duración que explora si los datos de potencia podrían ser una fuente suplementaria de inteligencia para fines antidopaje.

El uso de datos sobre el poder de los ciclistas, como por ejemplo el uso de muestras biológicas para crear el Pasaporte Biológico del Atleta (ABP, por sus siglas en inglés), se ha debatido durante varios años, pero los críticos a menudo han citado una falta de precisión y preocupaciones sobre la privacidad.

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