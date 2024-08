Baker participará en las pruebas de persecución por equipos, Ómnium y Madison en París con esperanzas de medalla de oro en sus terceros Juegos

Georgia Baker participará en sus terceros Juegos Olímpicos en el Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, cerca de París, con algunos recuerdos de la batalla que libra cada cuatro años que tal vez preferiría olvidar. Aun así, la valiosa experiencia que ha acumulado a lo largo del camino podría hacer de estos Juegos unos Juegos para recordar.

No ha sido un camino fácil para la tasmana en su trayectoria olímpica, ni tampoco en su carrera ciclista, pero la tenacidad que la ha visto superar todos los obstáculos y dirigirse hacia otros Juegos Olímpicos es también lo que podría ayudar a lograr el resultado soñado en París.

“Eso es lo que espero, la tercera es la vencida”, dijo Baker a los periodistas, incluido Noticias de ciclismo, “Creo que también he aprendido mucho. Creo que tenía solo 20 o 21 años cuando fui atleta en Río, y definitivamente he cambiado como persona y también como ciclista, y creo que definitivamente he aprendido algo grande de cada Juego Olímpico, así que espero que esta vez todo salga bien.

“Me siento mucho más relajado y esta vez todo es un poco diferente, lo cual es una sensación agradable, no me siento inquieto de ninguna manera… Espero que los Juegos Olímpicos sean realmente buenos, positivos”.

En sus primeros Juegos, Baker no solo era una joven que participaba por primera vez en los Juegos Olímpicos, sino que también había pasado por los momentos más difíciles: perdió a su padre repentinamente en 2015, justo cuando se estaban dando pasos cruciales en su camino hacia la selección olímpica. De alguna manera, después de eso, encontró una manera de recuperarse, impulsada por el conocimiento de que era lo que él hubiera querido, pero después de seguir adelante y llegar a Río en 2016, una vez allí, las cosas no salieron como estaban planeadas.

La mayor parte del equipo de persecución por equipos, incluido Baker, sufrió una grave caída durante un entrenamiento a dos días de la competición, lo que obligó a los entonces campeones del mundo y favoritos a la medalla de oro a seguir adelante pese a las lesiones. Terminaron en quinto lugar.

Su camino a Tokio no fue mucho más fácil, entre lidiar con el prolongado proceso de duelo por la pérdida de su padre, procesar la decepción de ese crucial accidente en el entrenamiento previo a los Juegos Olímpicos y luego tener que someterse a una cirugía cardíaca por taquicardia supraventricular (TSV) en 2017.

Luego, una vez que finalmente llegaron a los Juegos Olímpicos de Tokio, pospuestos por la COVID-19, el equipo australiano de persecución por equipos, que se había perdido la competencia internacional en el período previo debido a las estrictas reglas para gestionar la pandemia en el país, tuvo una clasificación decepcionante y nuevamente terminó quinto, mientras que en Madison fue séptimo. Baker dijo en ese momento que se fue de Tokio “un poco insatisfecha”.

Team Pursuit y Madison, la clave

El camino hacia París no ha sido todo un camino de rosas, con un breve descanso de la bicicleta nuevamente en la temporada 2023 para otra pequeña cirugía a raíz de algunos latidos cardíacos irregulares, pero en general el camino hacia París ha sido bastante diferente.

Para empezar, Baker cambió de rumbo y se unió a Liv-AlUla-Jayco en la carrera de ruta en 2022, pero aún mantiene vivos sus sueños de pista. En los Juegos de la Commonwealth en Birmingham, esa combinación produjo un rendimiento considerable, y Baker se llevó tres medallas de oro al ganar la carrera de ruta femenina, la carrera por puntos en la pista y, junto con sus compañeras de equipo, el oro en la persecución por equipos.

“Tuvimos una gran experiencia en Birmingham y todo el mundo recuerda esa experiencia también dentro del equipo, en particular en el grupo femenino, donde sentimos que todas estaban en su mejor momento”, dijo Baker. “Hemos aprendido mucho de eso. Esperamos tener un resultado similar; sería increíble”.

“Fue uno de esos días en los que todos se sentían muy bien y todos podían hacerlo bien. Es difícil, particularmente en una persecución por equipos, lograr que cinco chicas, cuatro chicas, vuelen todas en el mismo día. Sabemos que podemos hacerlo, sabemos que tenemos la fuerza y ​​solo se trata de asegurarnos de que suceda en un día extraordinario”.

Con ese objetivo, el equipo australiano de atletismo –que en las pruebas de resistencia femeninas incluye a Baker, Alexandra Manly, Maeve Plouffe, Sophie Edwards y Chloe Moran– se instaló en un campamento en Portugal en el período previo a los Juegos Olímpicos. Baker y Manly también habían probado las aguas en la reunión del Abierto de Atletismo de Bélgica a finales de junio, un evento muy oportuno que, según Baker, les ayudó a “ver algunas pequeñas cosas que tenemos que detectar o pequeños cambios en los que tenemos que trabajar y también nuestros puntos fuertes”.

Baker participará en tres eventos en la pista de los Juegos Olímpicos de París desde el martes 6 de agosto hasta el domingo 11 de agosto: primero la persecución por equipos, luego la Madison con Manly y, por último, el Omnium. Los eventos prioritarios para Baker son claramente la persecución por equipos del martes y miércoles y la Madison del viernes, donde se emparejará con su amiga íntima y compañera de equipo de pista y ruta desde hace mucho tiempo, Manly, que también corre para Liv-AlUla-Jayco.

La pareja ganó la plata en el evento del Campeonato Mundial de Glasgow 2023 detrás de la pareja formada por Katie Archibald y Elinor Barker para Gran Bretaña. Sin embargo, Archibald, que también ganó el oro en el Madison en Tokio, se rompió la pierna y los ligamentos en un extraño accidente en el jardín en junio, lo que obligó a Barker a buscar una nueva pareja en Neah Evans.

“Es una gran desgracia para Katie”, dijo Baker. “Realmente me compadezco de ella y del equipo: queremos que todos puedan llegar a los Juegos Olímpicos en su mejor forma y que los mejores ganen, pero si observamos el panorama ahora que Katie ya no está, muchas cosas cambian”.

“La forma en que ella corre, particularmente en eventos como el Omnium y el Madison, tiene un estilo muy particular y es muy fuerte, así que eso lo cambia un poco”, dijo Baker, y agregó que, sin embargo, la combinación de Evans y Barker para Gran Bretaña eran “un equipo súper fuerte”, por lo que eso no había cambiado.

Sin embargo, los próximos días revelarán si la ahora experimentada pareja formada por Manly y Baker podría ser aún más fuerte.