El favorito danés previo al rave dice que “pidió deliberadamente tener” a su gregario belga con él mientras persigue el set completo en su debut en el Gran Tour de Italia.

Los ganadores de Grandes Vueltas a lo largo de los años a menudo han tenido una mano derecha, y para el gran favorito Jonas Vingegaard en el próximo Giro de Italia, ese será el belga Victor Campenaerts.

Por muy versátil que sea, y una ayuda vital tanto en el caos de las llegadas al sprint como en liderar al danés en las subidas, el talento de Campenaerts como domestico de lujo fue algo que Vingegaard solicitó específicamente para la carrera de Bulgaria a Roma.

“Sin duda Victor (Campenaerts) es muy importante para mí. Pedí deliberadamente tenerlo aquí conmigo”, dijo Vingegaard en la zona mixta al micrófono de la emisora ​​belga VTM. “Quiero decir, casi elegí su programa por él, así que obviamente también estoy feliz de correr con él”.

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A veces, Campenaerts es una especie de payaso en el equipo, descrito por varios de sus compañeros como el miembro más divertido del grupo, pero cuando llega el momento de ponerse serio, es un trabajador despiadado y dedicado a sus líderes.

Campenaerts deja clara esta realidad cuando se le pide que describa la atmósfera del intenso, pero en otros aspectos relajado, campamento de altitud previo al Giro de Visma en el Monte Teide en Tenerife. Según él, Vingegaard se ha recuperado en los meses previos a lo que es la primera mitad de su doble intento Giro d'Italia-Tour de Francia, llegando después de 15 días limitados, pero exitosos, de carrera solo en 2026.

“Yo diría que Jonas ha estado muy relajado en el campo de entrenamiento. Por supuesto, tuvo un buen comienzo de temporada, ganando París-Niza y Catalunya, lo que siempre es bueno”, dijo Campenaerts. ciclismonoticias en la presentación del equipo en Burgas.

“Si ya tienes victorias, todo se vuelve más relajado y lo pasamos muy bien. A menudo me sorprende que la gente piense que todo es muy serio para nosotros, pero en realidad nos divertimos mucho. Por supuesto, hacemos todo lo correcto, pero eso no significa que no podamos hacer una broma en la mesa del comedor.

“Hemos preparado muy bien este Giro. Hicimos juntos un largo campamento en altitud y este es nuestro segundo objetivo realmente importante como equipo. Por supuesto, primero tuvimos los Monumentos, que logramos bastante bien con Wout (van Aert) ganando Roubaix. Yo no formé parte de eso, pero este es el segundo objetivo realmente importante del equipo y estamos listos”.

Campenaerts dijo que es una relación que no se extiende mucho más allá de su asociación profesional como líder del equipo y gregario, pero está claro cuán comprometido está con las ambiciones del danés.





Después de todo, ha hablado abiertamente de querer ser parte de equipos ganadores del Grand Tour cuando se unió al equipo holandés, y después de haberse visto obligado a abandonar la Vuelta del año pasado antes de las celebraciones de la victoria de Vingegaard (aunque abreviadas debido a las protestas) en Madrid, el equipo que se aseguraría la camiseta rosa en Roma sería una novedad para Campenaerts.

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“Yo diría que estar cerca es relativo. No es como cuando estamos fuera de temporada, que salimos a cenar con nuestras familias, o volamos de Dinamarca a Bélgica en sentido contrario”, dijo. “Pero hacemos bastantes carreras juntos y tenemos una buena combinación con mis capacidades como nacional ayudándolo a ganar carreras, así que eso siempre es bueno”.

A pesar de haber corrido el Giro cinco veces anteriormente en su carrera, Campenaerts fue honesto acerca de no poder ofrecer muchos consejos al danés en su debut en el Giro, dados sus roles muy diferentes en esas apariciones anteriores entre 2017 y 2021.

“No hay tantos secretos sobre esto: el Giro. Sí, lo hice cinco veces, pero en ninguna de esas cinco veces fui corredor de la general o miembro de la general, por lo que es bastante difícil darle buenos consejos en ese sentido”, dijo el hombre de 34 años.

“Por supuesto, se sabe que en el Giro siempre hay días difíciles con las predicciones meteorológicas, pero ¿qué se puede hacer?”.

Incluso siendo esta la primera vez de Vingegaard en el Gran Tour de Italia, algo que describió como un “sueño hecho realidad”, cualquier cosa que no fuera una victoria general contundente sería una gran sorpresa.

Pero cuando se le plantea la pregunta “¿Cómo se siente ser el único favorito en la carrera?” Vingegaard respondió, porque no quería subestimar a ninguno de sus posibles rivales.

“No creo que sea el único favorito, creo que hay muchos otros tipos fuertes aquí que también tienen posibilidades, así que no creo que esa cita sea correcta”, dijo.

“Espero poder hacer una buena carrera durante las próximas tres semanas. Luego veremos en Roma cuál será el resultado. Al menos ahora he hecho todo lo posible para ser lo mejor posible y, en mi opinión, he tenido una preparación bastante buena”.