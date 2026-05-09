El favorito danés previo al rave dice que “pidió deliberadamente tener” a su gregario belga con él mientras persigue el set completo en su debut en el Gran Tour de Italia.

Los ganadores de Grandes Vueltas a lo largo de los años a menudo han tenido una mano derecha, y para el gran favorito Jonas Vingegaard en el próximo Giro de Italia, ese será el belga Victor Campenaerts.

Por muy versátil que sea, y una ayuda vital tanto en el caos de las llegadas al sprint como en liderar al danés en las subidas, el talento de Campenaerts como domestico de lujo fue algo que Vingegaard solicitó específicamente para la carrera de Bulgaria a Roma.

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Después de todo, ha hablado abiertamente de querer ser parte de equipos ganadores del Grand Tour cuando se unió al equipo holandés, y después de haberse visto obligado a abandonar la Vuelta del año pasado antes de las celebraciones de la victoria de Vingegaard (aunque abreviadas debido a las protestas) en Madrid, el equipo que se aseguraría la camiseta rosa en Roma sería una novedad para Campenaerts.

“Yo diría que estar cerca es relativo. No es como cuando estamos fuera de temporada, que salimos a cenar con nuestras familias, o volamos de Dinamarca a Bélgica en sentido contrario”, dijo. “Pero hacemos bastantes carreras juntos y tenemos una buena combinación con mis capacidades como nacional ayudándolo a ganar carreras, así que eso siempre es bueno”.

A pesar de haber corrido el Giro cinco veces anteriormente en su carrera, Campenaerts fue honesto acerca de no poder ofrecer muchos consejos al danés en su debut en el Giro, dados sus roles muy diferentes en esas apariciones anteriores entre 2017 y 2021.

“No hay tantos secretos sobre esto: el Giro. Sí, lo hice cinco veces, pero en ninguna de esas cinco veces fui corredor de la general o miembro de la general, por lo que es bastante difícil darle buenos consejos en ese sentido”, dijo el hombre de 34 años.

“Por supuesto, se sabe que en el Giro siempre hay días difíciles con las predicciones meteorológicas, pero ¿qué se puede hacer?”.

Incluso siendo esta la primera vez de Vingegaard en el Gran Tour de Italia, algo que describió como un “sueño hecho realidad”, cualquier cosa que no fuera una victoria general contundente sería una gran sorpresa.

Pero cuando se le plantea la pregunta “¿Cómo se siente ser el único favorito en la carrera?” Vingegaard respondió, porque no quería subestimar a ninguno de sus posibles rivales.

“No creo que sea el único favorito, creo que hay muchos otros tipos fuertes aquí que también tienen posibilidades, así que no creo que esa cita sea correcta”, dijo.

“Espero poder hacer una buena carrera durante las próximas tres semanas. Luego veremos en Roma cuál será el resultado. Al menos ahora he hecho todo lo posible para ser lo mejor posible y, en mi opinión, he tenido una preparación bastante buena”.