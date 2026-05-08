El ex ganador colombiano del Giro, impulsado para el desafío de la general, prometiendo resultados recientes

Con una llamativa barba nueva y la nueva equipación Netcompany Ineos, Egan Bernal no podía dejar de destacar en la zona mixta de la presentación del equipo del Giro de Italia el miércoles por la noche. Pero con su tercera participación en la carrera y su undécimo Gran Tour acercándose rápidamente, el colombiano también estaba listo para reflexionar sobre cuánto ha cambiado el ciclismo profesional desde que participó por primera vez en una carrera por etapas de tres semanas allá por 2018.

Durante la última década, los ciclistas cada vez más jóvenes han logrado mejores resultados y se espera que lo hagan, señaló Bernal, algo que coloca sus actuaciones dramáticamente exitosas al principio de su carrera en un contexto diferente en comparación con cuando comenzó.

Al mismo tiempo, insistió, se mantiene muy motivado para una Gran Vuelta que ganó en 2021, y donde el año pasado consiguió un prometedor séptimo puesto en la general, su mejor resultado en la general en una carrera de tres semanas desde su terrible accidente de entrenamiento en enero de 2022.

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Además de eso, sus resultados en las últimas carreras han sido muy prometedores, con un segundo lugar en la general en el Tour de los Alpes que lo colocó en el podio junto al colíder de Netcompany Ineos Giro, Thymen Arensman, que terminó tercero.

Con o sin su nueva barba – “A ver cómo le va día a día”, respondió Bernal con una sonrisa cuando un periodista le sugirió que si subía al podio final en Roma podría afeitarla para celebrarlo – las actuaciones del actual campeón nacional colombiano de ruta seguramente darán mucho de qué hablar en los medios este mes de mayo.

En cuanto al impacto cada vez mayor de las generaciones más jóvenes, Bernal señaló que en 2018, lo que logró fue mucho más inusual. Eso, afirmó, ya no es así.

“Cuando gané el Tour de Francia (a los 22 años), era el ciclista más joven en lograrlo en 100 años y cuando me llevaron por primera vez al Tour en 2018, tenía solo 21 años y parecía casi imposible, siendo tan joven, que eso sucediera”, dijo.

“Sólo tengo 29 años, pero casi me siento viejo… Hoy en día, los equipos dan muchas más oportunidades a los corredores jóvenes para brillar”, continuó. “Les dejan entrenar más, están más motivados y la forma en que los equipos los manejan también ha cambiado. Los equipos todavía se preocupan por ellos, por supuesto, pero ahora también quieren que obtengan resultados”.

Sin embargo, si Bernal ya no es un joven imberbe, dice, está tan entusiasmado como cuando comenzó como profesional. Eso también fue en Italia, cuando era un adolescente con el equipo Androni Giocattoli-Sidermec del fallecido Gianni Savio en un 2016 ahora lejano.

“Dicen que es la carrera más bonita de todas y tengo más ganas que nunca de hacerlo bien, tenemos un gran equipo y estoy muy motivado”, dijo Bernal.

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“He corrido muy poco esta temporada”, el resultado de una lesión en la rodilla acabó con sus posibilidades de participar en algunas carreras por etapas de una semana esta primavera como la Volta a Catalunya, “pero en mis primeras carreras he estado más o menos allí arriba y eso me permite seguir soñando con algunos resultados destacados aquí”.

Hay una ventaja de perderse carreras esta primavera. Como dijo Bernal: “También es importante que esté fresco para el Giro, así puedo estar ahí arriba, intentando hacer lo que pueda”.

Sin embargo, rechazó la idea de que, dado que la ruta del Giro de Italia no es tan dura como otros años, podría significar que los corredores encontrarán más oportunidades para desafiar al principal favorito, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Más bien, cree, el Giro será tan difícil como siempre, hasta el último fin de semana.

“Para mí sigue siendo muy difícil, no diría que lo han hecho más sencillo”, dijo Bernal. “Quizás si miras los perfiles no parezca tan malo, pero cuando llegas ese día, las rutas siguen siendo muy difíciles”.

Eso también es así desde el principio, señaló. “Incluso la etapa 2 aquí en Bulgaria tiene una subida de tres o cuatro kilómetros a más del 8 o 9 por ciento y luego la etapa 7 con Blockhaus es realmente dura.

“Esa última semana del Giro es realmente difícil, sobre todo las etapas finales y ahí es donde se marcarán las mayores diferencias. Como siempre en el Giro”.

Entonces, Bernal puede encontrarse en un lugar muy diferente en comparación con cuando comenzó en las Grandes Vueltas hace ocho años. Pero como él mismo dice, aunque algunos elementos en las carreras de bicicletas han cambiado considerablemente, otros, como el terreno, siguen siendo exactamente los mismos. Y una vez más, hará todo lo posible para que su propio desempeño cuente siempre que pueda.