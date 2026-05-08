El ex ganador colombiano del Giro, impulsado para el desafío de la general, prometiendo resultados recientes

Con una llamativa barba nueva y la nueva equipación Netcompany Ineos, Egan Bernal no podía dejar de destacar en la zona mixta de la presentación del equipo del Giro de Italia el miércoles por la noche. Pero con su tercera participación en la carrera y su undécimo Gran Tour acercándose rápidamente, el colombiano también estaba listo para reflexionar sobre cuánto ha cambiado el ciclismo profesional desde que participó por primera vez en una carrera por etapas de tres semanas allá por 2018.

Durante la última década, los ciclistas cada vez más jóvenes han logrado mejores resultados y se espera que lo hagan, señaló Bernal, algo que coloca sus actuaciones dramáticamente exitosas al principio de su carrera en un contexto diferente en comparación con cuando comenzó.

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“He corrido muy poco esta temporada”, el resultado de una lesión en la rodilla acabó con sus posibilidades de participar en algunas carreras por etapas de una semana esta primavera como la Volta a Catalunya, “pero en mis primeras carreras he estado más o menos allí arriba y eso me permite seguir soñando con algunos resultados destacados aquí”.