El ex ganador australiano se prepara para su sexta aparición en su carrera favorita, donde “siempre es impredecible y siempre súper difícil la última semana”.

Jai Hindley es uno de los dos únicos ex ganadores que tomarán la salida del Giro de Italia en 2026, junto con Egan Bernal, pero cuatro años después de su triunfo con la maglia rosa en Verona, ni siquiera él puede darse el lujo de liderar en solitario mientras Red Bull-Bora-Hansgrohe intenta formar un plan para desafiar al favorito destacado: Jonas Vingegaard.

En todo caso, había dudas sobre si Hindley correría este, su sexto Giro, como compañero de la estrella italiana en ascenso Giulio Pellizzari, quien ha impresionado esta temporada al ganar el Tour de los Alpes en general y dos etapas, un marcador de forma clave para su Gran Vuelta local.

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Después de haber combinado bien con Pellizzari en la Vuelta a España la temporada pasada, pero al final perdió significativamente ante Vingegaard (Hindley estaba a 3:41 en cuarto lugar al final y el italiano a 7:23), conocerán bien el desafío que presenta el dos veces ganador del Tour de Francia.

“Giulio está pilotando muy bien. Creo que también ha mejorado mucho desde el año pasado. Quiero decir, el año pasado ya mejoró bastante”, dijo Hindley sobre su compañero de equipo italiano. “Pero nuevamente, ahora está corriendo a un nivel realmente alto, lo cual demostró en el Tour de los Alpes y fue muy agradable verlo. Está en plena forma”.

“Creo que mi forma es bastante buena. Tuve un buen campamento en Tenerife y luego fui a las Ardenas. Flèche no fue la mejor, un poco abridora, digamos, pero en Lieja me sentí bastante, bastante fuerte, y pensé que había hecho una buena carrera.

“Estuve un poco enfermo después de la carrera en Lieja, pero nada demasiado loco y ahora me siento bien y listo para empezar. Tengo confianza en mí mismo aquí y espero con ansias las próximas tres semanas”.