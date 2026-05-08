El ex ganador australiano se prepara para su sexta aparición en su carrera favorita, donde “siempre es impredecible y siempre súper difícil la última semana”.

Jai Hindley es uno de los dos únicos ex ganadores que tomarán la salida del Giro de Italia en 2026, junto con Egan Bernal, pero cuatro años después de su triunfo con la maglia rosa en Verona, ni siquiera él puede darse el lujo de liderar en solitario mientras Red Bull-Bora-Hansgrohe intenta formar un plan para desafiar al favorito destacado: Jonas Vingegaard.

En todo caso, había dudas sobre si Hindley correría este, su sexto Giro, como compañero de la estrella italiana en ascenso Giulio Pellizzari, quien ha impresionado esta temporada al ganar el Tour de los Alpes en general y dos etapas, un marcador de forma clave para su Gran Vuelta local.

El ganador de 2022 ha estado jugando un papel secundario en cada una de sus apariciones en carreras por etapas este año, trabajando para Pellizzari en Tirreno-Adriático y para Remco Evenepoel y Florian Lipowitz en la Volta a Catalunya, pero confirmó que ese no seguiría siendo el caso para el Giro.

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“Estaremos aquí conmigo y con Giulio como colíderes, así que creo que ejecutaremos ese plan el mayor tiempo posible y veremos cómo funciona”, dijo Hindley. ciclismonoticias en la presentación del equipo en Burgas el miércoles por la tarde.

“Creo que definitivamente ayuda si puedes tener números en la final, especialmente si tienes dos muchachos que trabajan bien juntos. Creo que tenemos una relación de trabajo bastante buena. Es un buen tipo con quien correr, y estoy ansioso por competir con él y el resto de los muchachos aquí”.

Si bien se refirió a que Vingegaard parece tener más probabilidades de completar el Gran Tour como el gran favorito de la general, Hindley dijo de manera típica que Red Bull se “centraría en nuestra propia carrera”.

Después de haber combinado bien con Pellizzari en la Vuelta a España la temporada pasada, pero al final perdió significativamente ante Vingegaard (Hindley estaba a 3:41 en cuarto lugar al final y el italiano a 7:23), conocerán bien el desafío que presenta el dos veces ganador del Tour de Francia.

Pero Hindley ha llegado a la Grande Partenza búlgara confiado en su forma y confiado en que en su “carrera favorita”, él y el talentoso Pellizzari pueden brindarle a Red Bull un excelente resultado en la general para abrir su campaña en el Gran Tour.

“Giulio está pilotando muy bien. Creo que también ha mejorado mucho desde el año pasado. Quiero decir, el año pasado ya mejoró bastante”, dijo Hindley sobre su compañero de equipo italiano. “Pero nuevamente, ahora está corriendo a un nivel realmente alto, lo cual demostró en el Tour de los Alpes y fue muy agradable verlo. Está en plena forma”.

“Creo que mi forma es bastante buena. Tuve un buen campamento en Tenerife y luego fui a las Ardenas. Flèche no fue la mejor, un poco abridora, digamos, pero en Lieja me sentí bastante, bastante fuerte, y pensé que había hecho una buena carrera.

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“Estuve un poco enfermo después de la carrera en Lieja, pero nada demasiado loco y ahora me siento bien y listo para empezar. Tengo confianza en mí mismo aquí y espero con ansias las próximas tres semanas”.

Hindley no solo tendrá su gran experiencia como corredor de Grand Tour y en el Giro de Italia específicamente para jugar, sino que la ruta también traerá buenos recuerdos para el australiano de su victoria de etapa en el camino hacia la maglia rosa en 2022 y su etapa como corredor aficionado.

La séptima etapa llevará la carrera al icónico Blockhaus, que Hindley conquistó en el Giro hace cuatro años, pero también lo llevará de regreso a su antigua segunda casa en la región de Abruzzo, donde se formó durante seis meses en el equipo amateur Aran Cucine Vejus.

“Siempre es agradable volver al Giro. Yo diría que es mi carrera favorita. Es simplemente especial. Siempre es bastante impredecible, siempre muy difícil en la última semana y, en mi opinión, correr en uno de los países más bonitos de Europa, así que no está tan mal, ¿eh?”. dijo Hindley, antes de comentar sobre el regreso a sus antiguos caminos de entrenamiento y Blockhaus.

“Por supuesto, siempre es agradable ir a Abruzzo. Yo también viví allí en un momento, y es una región realmente hermosa, una parte bastante subestimada de Italia y con una subida súper difícil. Estoy deseando que llegue.

“Sin duda, la última semana será súper decisiva, pero creo que Blockhaus será una primera gran prueba. Luego, la contrarreloj (etapa 10) también es muy importante, especialmente para los muchachos de la general y súper dura, ya que es plana, recta y no demasiado técnica. Luego tendremos algunas etapas ya bastante medianas antes de la última semana, que serán las más decisivas”.

Incluso con Pellizzari pareciendo el contendiente más obvio en el papel para Red Bull, Hindley ha demostrado durante mucho tiempo que la repetibilidad y la durabilidad a lo largo de tres semanas de las carreras más duras es donde más prospera, y eso sin olvidar que este es un año de contrato para él.

Sin un lugar confirmado para 2027, hasta el momento, Hindley tiene el control de dónde aterrizará después de cumplir 30 años justo antes del inicio de la carrera el viernes, pero estas próximas tres semanas resultarán vitales y enfrentar un desafío adecuado a Vingegaard bien podría marcar la diferencia en lo que respecta a sus negociaciones.