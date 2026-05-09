El piloto holandés fue castigado dos veces en ocho meses por su inusual configuración y posición de la moto.
0
Síganos
En un vídeo publicado en Instagram, el ciclista holandés Jan-Willem van Schip se enfureció contra la UCI y sus comisarios en el Tour de Hellas después de que fue expulsado de la carrera por una posición ilegal en la bicicleta.
Hablando en holandés, comenzó con la frase: “No es normal, me han descalificado de nuevo”, antes de exponer su caso y quejarse de que no se siente bienvenido en el ciclismo de ruta.
Su manillar poco ortodoxo, visto en la publicación de Instagram de arriba de una carrera la semana pasada, le permite a Van Schip adoptar una posición aerodinámica, pero parece no cumplir con la prohibición de la UCI de los antebrazos como “punto de apoyo”, incluso si sus manos todavía están en contacto con las barras.
Van Schip sostiene que “todo el mundo hace eso y, de hecho, siempre sostengo mi palanca de cambios a fondo”, antes de agregar: “¿Cómo se mide esto de todos modos?”
Según los informes, Paul Tabak, propietario del equipo Azerion-Villa Valkenburg de Van Schip, estuvo en conversaciones con la UCI para apelar la decisión después de la carrera, pero fue confirmada. Van Schip no tomó la salida en la etapa 2.
En su vídeo, Van Schip señala que recientemente había corrido la Ronde van Overijssel, clasificada por la UCI, con la misma configuración del manillar, sin ninguna acción por parte de las autoridades.
“¿Cómo puede ser que me permitan correr la Ronde van Overijssel con esto, mientras que a todos los demás corredores (aquí en el Tour de Hellas – ed.) en el grupo delantero se les permite simplemente descansar los brazos en el manillar, y yo no?
“Es muy doloroso. Realmente no es divertido. La bicicleta es completamente legal, la tija del sillín está bien, pero aún así encontraron una manera de jodernos. Duele mucho”, dijo, antes de agregar: “Realmente no me siento bienvenido en el ciclismo”.
También invitó a la UCI a “tener una buena conversación al respecto” para poder preguntar: “¿Cómo funcionan estas reglas, qué está realmente permitido y qué no?”.
El holandés ya reflexionó sobre un cambio a la gravadonde las reglas son más relajadas. Quizás ahora esto se considere más seriamente.
Resumiendo acertadamente su estado de ánimo, el vídeo terminaba con la frase “wat een kut sport” – “qué deporte de mierda”.