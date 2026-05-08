Tras perderse las Clásicas por lesión, el velocista australiano vuelve a la carga para encabezar los goles de victoria de etapa del equipo

Hasta ahora no ha sido exactamente una temporada para destacar para Kaden Groves, no teniendo en cuenta que tuvo que saltarse los Clásicos de Primavera por completo debido a las consecuencias de un accidente en Omloop Het Nieuwsblad, pero ahora volverá a marcar un número en el Giro de Italia y planeará cambiar eso de inmediato.

“He estado en altura con el equipo y he llegado aquí a Bulgaria a un buen nivel. Me siento feliz, listo para partir y tenemos un equipo fuerte a mi alrededor”, dijo Groves en un comunicado del equipo. “Esa confianza se traduce inmediatamente en ambición.

Últimos vídeos de

“Venimos aquí con un objetivo claro: luchar por las victorias de etapa”, afirmó el director deportivo Gianni Meersman. “Y no es ningún secreto que Kaden es nuestra mejor arma para eso. Ya ha ganado etapas en los tres Grandes Vueltas y aporta mucha experiencia. Así que es nuestra carta principal a jugar”.

“Creo que Jonathan Milan es el principal favorito para ambas etapas y para la camiseta ciclamino”, dijo Groves. “Él ya tiene experiencia aquí. Pero con muchachos como (Paul) Magnier, (Tobias Lund) Andresen, (Arnaud) De Lie y algunos otros, incluyéndome a mí, será un campo de sprint realmente fuerte”.

“Dentro de la preparación del sprint, los roles están claramente definidos. Edward Planckaert será el último corredor de Groves, con Jonas Geens y Jensen Plowright desempeñando papeles clave en la preparación. En los últimos kilómetros antes del sprint, Johan Price-Pejtersen y Tobias Bayer serán cruciales para posicionar al equipo”, dijo Meersman.

“Después del Giro, normalmente iré al Tour. Pero primero, nos centraremos plenamente en esta carrera”.