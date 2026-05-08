Tras perderse las Clásicas por lesión, el velocista australiano vuelve a la carga para encabezar los goles de victoria de etapa del equipo

Hasta ahora no ha sido exactamente una temporada para destacar para Kaden Groves, no teniendo en cuenta que tuvo que saltarse los Clásicos de Primavera por completo debido a las consecuencias de un accidente en Omloop Het Nieuwsblad, pero ahora volverá a marcar un número en el Giro de Italia y planeará cambiar eso de inmediato.

“He estado en altura con el equipo y he llegado aquí a Bulgaria a un buen nivel. Me siento feliz, listo para partir y tenemos un equipo fuerte a mi alrededor”, dijo Groves en un comunicado del equipo. “Esa confianza se traduce inmediatamente en ambición.

“Ya consideramos la etapa 1 como una posibilidad para un sprint colectivo. Así que vamos a por ello de inmediato”.

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El australiano ya tiene dos victorias de etapa del Giro de Italia a su nombre, una en 2025 y la otra en 2023, y aunque puede que no haya sido ideal tener tanto tiempo para tener un problema en la rodilla, el equipo enfatizó que no se trataba de un problema de uso excesivo. Más bien, fue causado únicamente por el golpe en la rótula en Omloop que se convirtió en una lesión por fricción, por lo que había motivos para tener confianza en la recuperación de Groves y su capacidad para regresar al Giro.

“Venimos aquí con un objetivo claro: luchar por las victorias de etapa”, afirmó el director deportivo Gianni Meersman. “Y no es ningún secreto que Kaden es nuestra mejor arma para eso. Ya ha ganado etapas en los tres Grandes Vueltas y aporta mucha experiencia. Así que es nuestra carta principal a jugar”.

Aunque agregó que tendrían que determinar exactamente cómo responde Groves inicialmente a la falta de “ritmo de carrera”, con el ciclista que solo ha tenido seis días completos de carrera esta temporada y ningún lugar en el podio alineándose contra un campo de sprint que incluye corredores como Jonathan Milan (Lidl-Trek), que obtuvo cuatro victorias de etapa del Giro en 2023 y 2024, además ya ha acumulado seis victorias en lo que va de temporada.

“Creo que Jonathan Milan es el principal favorito para ambas etapas y para la camiseta ciclamino”, dijo Groves. “Él ya tiene experiencia aquí. Pero con muchachos como (Paul) Magnier, (Tobias Lund) Andresen, (Arnaud) De Lie y algunos otros, incluyéndome a mí, será un campo de sprint realmente fuerte”.

Groves navegará por los caóticos finales mientras persigue victorias de etapa con algunos corredores conocidos del Giro, como Edward Planckaert y Jensen Plowright, además de algunas nuevas incorporaciones como Jonas Geens, quien está haciendo su debut en el Gran Tour.

“Dentro de la preparación del sprint, los roles están claramente definidos. Edward Planckaert será el último corredor de Groves, con Jonas Geens y Jensen Plowright desempeñando papeles clave en la preparación. En los últimos kilómetros antes del sprint, Johan Price-Pejtersen y Tobias Bayer serán cruciales para posicionar al equipo”, dijo Meersman.

“Nuestros corredores italianos Francesco Busatto y Luca Vergallito se centrarán más en las etapas más montañosas, buscando oportunidades desde las primeras escapadas”.

Alpecin-Premier Tech ha indicado que la camiseta del velocista no ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades, centrándose en las victorias de etapa, pero eso no significa que Groves, que solo no logró terminar uno de los siete Grandes Tour que ha realizado, planee irse temprano para conservar para el Tour de Francia, que es la expectativa de algunos rivales de sprint.

“Después del Giro, normalmente iré al Tour. Pero primero, nos centraremos plenamente en esta carrera”.