“Creo que Tadej y yo no estábamos contentos con ello porque tal vez todo el Tour podría haberse decidido hoy”

La etapa de grava del Tour de Francia hasta Troyes en el noveno día de carrera puede haber terminado en un punto muerto en la cima de la clasificación general, pero no fue por falta de intentos por parte de varios aspirantes al maillot amarillo.

El líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), intentó varios ataques importantes en los sectores de grava de Côte de Chacenay y Saint-Parres-aux-Tertres, aunque ambos fueron frenados, al igual que el movimiento iniciado por Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) a 77 km de la meta.

El belga, que se escapó en la Côte de Chacenay, fue seguido rápidamente por Pogačar y Jonas Vingegaard. Sin embargo, el ataque fracasó cuando el doble campeón del Tour danés, que corría con la bicicleta de su compañero de equipo Jan Tratnik tras sufrir un pinchazo, se negó a colaborar.

El intento de Pogačar en el cuarto sector de Verrières hizo que Vingegaard y su compañero de equipo en el Visma-Lease A Bike, Matteo Jorgenson, se pusieran a la rueda de Pogačar después de que el danés tuviera dificultades para seguirle el ritmo. Evenepoel se quedó atrás, pero ese movimiento también fracasaría porque el corredor del Visma no estaba dispuesto a ayudar.

Evenepoel tuvo algunas palabras duras para el equipo holandés después de la etapa, sugiriendo que Vingegaard estaba corriendo demasiado a la defensiva en la etapa. Sin embargo, señaló que entendía por qué el equipo había empleado esas tácticas.

“Creo que Tadej y yo no estábamos contentos con ello porque tal vez todo el Tour podría haberse decidido hoy”, dijo Evenepoel después de la ceremonia del podio luego de otro día pasado con el maillot blanco de mejor ciclista joven.

“Tenemos que aceptar las tácticas y las situaciones de carrera, pero a veces también hace falta tener agallas para competir y, por desgracia, Jonas no las tuvo hoy. Pero no hay problema: la carrera sigue siendo muy larga y acepto totalmente las razones por las que no se retiró, por las que no corrió.

“Por supuesto, a Tadej y a mí nos gusta atacar bastante lejos de la meta, así que queríamos continuar. Jonas a veces es un poco más defensivo, pero tenemos que aceptarlo. Él tendrá todas las buenas razones para haber corrido así, así que también entiendo perfectamente por qué”.

Evenepoel observó que el Visma-Lease A Bike había marcado un ritmo rápido antes, lo que le llevó a realizar la primera aceleración importante entre los principales contendientes de la carrera. Se alejó en la pista de grava cuesta arriba de Chacenay antes de que Pogačar y Vingegaard cruzaran la brecha.

El trío ganó medio minuto al pelotón antes de que el ataque se desmoronara. Evenepoel aceptó la situación, aunque el resultado final fuese frustrante.

“Sabía que era una de las últimas secciones duras sobre la grava y simplemente quería ir a por todas”, dijo Evenepoel. “Era como un viento de cola cruzado, así que era un sector muy rápido. Al final, si ves la diferencia que teníamos, inmediatamente después de ese sector teníamos 30-40 segundos”.

“Así que, como dije, si hubiésemos llegado al grupo de delante y nos hubiésemos turnado todos juntos, creo que la carrera podría haberse decidido allí. Pero como también dijeron, son situaciones de carrera y tácticas de carrera, y tenemos que aceptarlo”.

Aparte de la falta de ayuda ofrecida por Visma-Lease A Bike, los otros incidentes importantes ocurridos durante la jornada de Evenepoel en la bicicleta lo vieron atrapado detrás de los ataques en dos ocasiones.

El primero llegó en el sector 8 en Mangnant, donde Evenepoel dijo que quedó atrapado detrás de un puñado de ciclistas que se perdieron una curva y necesitaron sacar un pie de los pedales antes de luchar para volver a la posición.

El segundo tanto llegó en Verrières, donde se vio sorprendido por Pogačar, que se llevó a los hombres del Visma a la delantera. En esa ocasión, Evenepoel tuvo suerte de que el equipo holandés empleara una táctica relativamente tímida.

“De hecho, les dije a mis compañeros de equipo que me llevaran a las cinco primeras posiciones, pero no lo hicieron, así que no estaba muy contento con eso”, dijo Evenepoel. “Luego tuve que cerrar la brecha yo mismo porque en realidad quería ir solo en este sector y eso es algo que tenemos que saber”.

“A veces hay que ser más agresivos y, sobre todo, en una carrera como la de hoy, hay que darlo todo y luchar. Por suerte, tenía piernas para acortar la diferencia”.

“Está bien, los chicos de Visma no tiraron de Tadej, pero tengo que admitir que los pilotos iban muy cerca y había viento en contra, así que realmente los sacaron de quicio. A veces, la organización de la carrera tiene que tener en cuenta eso”.

“Pero no me arrepiento, creo que, al final, ha sido una buena carrera para nosotros. Es el día de descanso y estamos en segunda posición en la general, a medio minuto del líder, con una victoria de etapa. Una primera semana perfecta para nosotros”.