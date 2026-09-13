El especialista de Tudor TT logra la segunda victoria de etapa de su carrera en la Vuelta por un estrecho margen sobre Callum Thornley

Cuando Stefan Küng utilizó sus nuevos conocimientos de español para responder preguntas en la lengua materna de la mayoría de las personas en la sala de prensa de la Vuelta a España, provocó mucha más sorpresa entre los medios que su segunda victoria de etapa en tres años en el Grand Tour.

Tanto su victoria de etapa como su uso casi fluido del español nacieron de la misma determinación de aprovechar al máximo su tiempo después de una grave lesión esta primavera, y en la contrarreloj de 32,1 kilómetros de Jerez de la Frontera, el éxito en ambos aspectos, en términos deportivos y en términos de habilidades lingüísticas, fue claro.

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