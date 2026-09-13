El especialista de Tudor TT logra la segunda victoria de etapa de su carrera en la Vuelta por un estrecho margen sobre Callum Thornley

Cuando Stefan Küng utilizó sus nuevos conocimientos de español para responder preguntas en la lengua materna de la mayoría de las personas en la sala de prensa de la Vuelta a España, provocó mucha más sorpresa entre los medios que su segunda victoria de etapa en tres años en el Grand Tour.

Tanto su victoria de etapa como su uso casi fluido del español nacieron de la misma determinación de aprovechar al máximo su tiempo después de una grave lesión esta primavera, y en la contrarreloj de 32,1 kilómetros de Jerez de la Frontera, el éxito en ambos aspectos, en términos deportivos y en términos de habilidades lingüísticas, fue claro.

La otra gran especialidad de Küng además de la contrarreloj son las Clásicas, pero su campaña se derrumbó casi tan pronto como comenzó esta primavera cuando el corredor suizo se estrelló en Omloop Het Nieuwsblad y se fracturó el fémur, una lesión tan grave, dijo a los periodistas, “que a veces me preocupaba mucho no recuperar mis fuerzas en la contrarreloj. Muchas gracias a mi equipo, a mi fisioterapeuta y a todos los que me apoyaron por ayudarme a recuperarme”.

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La primera gran señal de que estaba volviendo a alcanzar las alturas contra el crono llegó el último día del Tour de Polonia cuando ganó la contrarreloj de 12,5 km.

Su regreso se consolidó cuando el jugador de 32 años alcanzó las alturas más altas en un Gran Tour, ganando la etapa 18 de la Vuelta por un margen escaso pero suficiente de dos segundos sobre Callum Thornley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) el jueves.

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Al mismo tiempo que reconstruía su contrarreloj, ha estado practicando su español, dijo a los periodistas, “porque decidí proponerme un desafío y aprender otro idioma. Tenemos una boda en la familia y quiero poder hablar con mis nuevos parientes. Así es mucho más fácil conocerlos”.

Küng reveló que tiene otra conexión con la Vuelta, ya que vive en el mismo pueblo de Suiza que Alex Zülle, otro grande de la contrarreloj que ganó la carrera dos veces en la década de 1990.

No sólo se cruza con Zülle mientras entrena, más recientemente cinco días antes de la Vuelta: “Mi hermana estaba en el mismo club ciclista y fue a su fiesta de jubilación”, reveló.

Tras su encuentro casual con Zülle, cuando Küng llegó a España, estaba claro que, al igual que en 2024, la última contrarreloj individual iba a ser su mayor objetivo, “aunque esta era un poco más larga y antes teníamos dos días más fáciles, lo que no era el caso hace dos años”, añadió.

“Era muy rápido con el viento de cola, lo que también explica por qué las diferencias eran tan pequeñas, y tuve que trabajar en eso todo el camino. Hubo bastantes curvas en los últimos siete kilómetros, pero me dije a mí mismo que tenía que ir a fondo y si las cosas se desmoronaban, entonces se desmoronaban”.

“Hoy sólo cuenta la victoria. Pero en cualquier caso es una victoria de todo el equipo”.