El décimo puesto del día sitúa al piloto de Canyon-SRAM zondacrypto en el sexto lugar de la general con L'Angliru al acecho

Puede que Kasia Niewiadoma-Phinney haya entrado en La Vuelta Femenina con la vista puesta en el podio y luego se haya propuesto ofrecer una actuación sólida en las primeras etapas, pero siempre eran los dos últimos días de escalada los que iban a suponer la prueba definitiva. La primera ciertamente no salió según lo planeado.

Después de una carrera complicada en el Canyon-SRAM zondacrypto, el corredor entró en la última subida de primera categoría a Les Praeres, casi cuatro kilómetros con una pendiente media del 13,5%, bien posicionado en el pelotón dramáticamente reducido.

La ganadora del Tour de Francia Femmes 2024 también mantuvo el ritmo feroz de Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) al principio, pero luego, con poco menos de 3 km para el final, la etapa 6 dio un giro hacia Niewiadoma-Phinney.

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“La subida fue súper empinada. Quiero decir, es difícil conseguir algún tipo de cadencia en esa subida tan empinada”, dijo Niewiadoma-Phinney sobre el ascenso, que incluyó secciones con pendientes de hasta el 20%.

“Exploté temprano y luego sufrí hasta el final”, dijo el campeón polaco en un comunicado del equipo, que agregó que fue un resultado que no cumplió con las expectativas del piloto.

Mientras Van der Breggen dejaba atrás a todos sus rivales y lograba la victoria de etapa, con Paula Blasi (UAE Team ADQ) logrando mantenerse relativamente cerca del segundo lugar, Niewiadoma continuó perdiendo tiempo en los últimos kilómetros. Terminó décima en la etapa a 1:09 de distancia.

“Desafortunadamente, a veces uno simplemente se quiebra mentalmente”. agregó Niewiadoma-Phinney en una publicación de Instagram.

El piloto de Canyon-SRAM zondacrypto, que entró en carrera como uno de los favoritos, terminó en sexto lugar de la general después de la etapa del viernes, con una diferencia de 1:25 con el líder de la carrera, Van der Breggen, y una diferencia de 44 segundos con el último lugar del podio, en manos de Marion Bunel (Visma-Lease a Bike).

Sin embargo, la subida final de la etapa 7 eclipsa la de la etapa 6, ofreciendo un final espectacular pero brutal en L'Angliru. El día de carrera de 132,9 km aborda dos ascensos de categoría 3, un puerto de categoría 2 y luego termina en el monstruo asturiano, con L'Angliru, clasificado HC, que recorre 12,4 km con una pendiente media del 9,7%. Además de eso, los últimos 6 km tienen un promedio del 13% y tienen secciones que alcanzan un máximo del 24%.

Entonces, aunque las brechas que surgieron en la etapa 6 dejaron a algunos en el palco y otros a la defensiva, más que nunca en La Vuelta Femenina de este año, la carrera por el podio no puede considerarse resuelta hasta el tramo final.

“Necesito algo de tiempo para digerir el día de hoy y darme cuenta de que fue sólo un calentamiento para lo que tenemos que hacer mañana”, concluyó Niewiadoma.