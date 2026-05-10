“Creo que ese momento oportunista no es tanto durante la primera semana sino más bien un poco más tarde en la carrera”, le dice O'Connor a My Bike.

La constancia y la toma de riesgos no son dos conceptos que puedan parecer una combinación natural, pero antes del Giro de Italia de este año eran exactamente las palabras clave en las que se centraba Ben O'Connor (Jayco-AlUla).

Después de todo, cuando se trata de Grandes Vueltas, aprovechar esas oportunidades es lo que lo ayudó a ascender en la clasificación general y luego su consistencia lo que lo ayudó a mantenerse cerca de la cima, desde el cuarto lugar del Tour de Francia de 2021 hasta el segundo lugar general en la Vuelta a España en 2024. La pregunta ahora es si esa es una fórmula que podría llevarlo nuevamente al podio general de un Gran Vuelta en el Giro de Italia de este año.

“Me encantaría estar en esa posición otra vez”, dijo O'Connor. ciclismonoticias por teléfono desde Bulgaria justo un día antes de la salida de la carrera del viernes, enfatizando que, sin embargo, no tenía como objetivo estricto el podio.

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“Se trata más bien de qué tan alto puedes estar en la clasificación general y el objetivo es simplemente estar allí o por ahí, compitiendo por ese lugar”.

La última vez que el australiano corrió el Giro de Italia fue en 2024, cuando terminó cuarto en la general, pasando a esa posición en la contrarreloj individual de la etapa 7 y manteniéndola hasta el final a pesar de una enfermedad en las últimas etapas de la carrera. La temporada anterior había sido impresionante, incluyendo una victoria de etapa en el UAE Tour y un segundo puesto en la general, además de un quinto en la general en Tirreno-Adriatico y luego un segundo en la general en el Tour de los Alpes.

Este año ha sido un camino diferente, sin podios acumulados a lo largo del camino, pero el octavo lugar en la general en el Tour de los Alpes el mes pasado fue una clara evidencia del avance hacia su primer gran objetivo del año.

“Ciertamente llegué al último Giro lleno de confianza. Estaba realmente volando y sabía lo bueno que era en ese momento, lo cual es diferente a este, de no haber tenido los mismos resultados, pero definitivamente siento que estoy en esta tendencia hacia arriba”, dijo O'Connor. “Allí (en 2024) supe que estaba listo desde el principio y desde muy lejos.

“Pero supongo que no se trata tanto de llenarte de confianza al principio, sino más bien de cómo afrontarás las tres semanas completas”.

Al fin y al cabo, cuando empezó la Vuelta de 2024, carrera en la que acabó segundo en la general, “no estaba muy seguro de cómo iba”, explicó

“Siento que esta es la misma situación: definitivamente he estado mejorando y he hecho algunas cosas que definitivamente demuestran en el entrenamiento que estoy ahí en el papel”, dijo O'Connor. “Pero no es hasta que llegas al escenario 7 y al Blockhaus y luego después que las cosas realmente se muestran y puedes ver si todo eso es cierto o no”.

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Persiguiendo oportunidades

Los primeros días de la ruta de 3.466 kilómetros no están exentos de desafíos, pero es ese día Blockhaus en la etapa 7 el primer final en cumbre. Entre las otras grandes etapas se encuentran la etapa 13 con 4.400 m de desnivel positivo y meta en Pila a 1.793 metros, la etapa 16 con su subida a la estación de esquí de Carì, luego la etapa 19 a Alleghe con cinco subidas que ofrecen 5.000 m de desnivel positivo y finalmente la etapa 20 a Piancavallo, que afrontará esta subida dos veces.

O'Connor ha señalado en el pasado que el Giro es un Gran Tour que cree que le conviene, y con la carga de subidas muy largas al final de la carrera eso “me ayuda, me ayuda mucho”, dijo.

“Definitivamente, esas subidas de 30 a 45 minutos con bastante frecuencia en esa última semana, ahí es donde está mi pan de cada día y es donde gané mis etapas en Grandes Vueltas”, dijo el corredor que ganó una etapa del Tour de Francia a Tignes en 2021 y otra en 2025 al Col de la Loze, una etapa del Giro de Italia a Madonna di Campiglio en 2020 y en 2024 reclamó una etapa de la Vuelta. Gana en la dura subida hacia Yunquera.

Se espera que en esa sección final de esta edición del Giro, llena de subidas, también sea cuando el líder Jayco-AlUla debería estar en su mejor momento.

“He estado progresando de una manera un poco más lenta, y tratando de llegar al punto correcto, en el momento correcto, y sin exagerar”, dijo O'Connor sobre su estructura esta temporada. “En 24 sufrí mucho con la enfermedad, y fue una pena cómo se desarrolló esa última semana porque, en teoría, podía haber cedido mucho más físicamente.

“Así que sí, me encantaría tener esa oportunidad nuevamente y estar en el estado mental y físico adecuado para intentarlo al máximo”.

En cuanto al planteamiento general de la carrera, “mi palabra clave es coherencia y aprovechar las oportunidades”, dijo O'Connor.

Sin embargo, es posible que esa oportunidad tenga que esperar hasta un poco más adelante en el evento.

“Creo que ese tipo de momento oportunista no es tanto durante la primera semana, sino más bien un poco más tarde en la carrera, si eso termina sucediendo. Pero sí, es algo que he podido hacer a lo largo de mi carrera”.

Y muy pronto podremos verlo hacerlo una vez más.