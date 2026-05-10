Ambos apreciaron el recorrido desafiante, pero no las corredoras de grupos de edad que no respetaban el campo femenino profesional.

Los dolores de crecimiento son quizás la forma educada de decir que no todo el mundo estaba contento en las carreras de gravel de The Traka. Las quejas variaron pero se resumieron en una palabra: lo que querían las mujeres de élite que se ganaban la vida en las carreras de gravel era “respeto”.

En sólo siete años, La Traka ha crecido hasta tres días y cuatro distancias con 5.000 corredores, más otras 15.000 personas que convergen en Girona como seguidores y espectadores. En 2021, las carreras propiedad de Klassmark agregaron The Traka 360 y vieron competir a 66 hombres y siete mujeres. Este año participaron en la misma prueba 1.121 corredores, el 77% amateurs. Es la distancia que más fielmente replica el Unbound Gravel 200 con distancia, resistencia y prestigio.

“Quiero ver respeto por la carrera femenina. Lo descubrimos hace cinco años en Estados Unidos”, dijo la ex campeona de Unbound Gravel 200, Lauren De Crescenzo (The Feed-Argonaut-Castelli-Maxxis). noticias de ciclismo, haciendo su debut en The Traka este año.

Últimos vídeos de

te puede gustar



'No es la grava de antaño': las conversaciones sobre seguridad, reglas y equidad estallan después de The Traka



La Traka 360: Mads Würtz Schmidt completa el doblete con una victoria dominante, mientras que Rosa Klöser gana con un impresionante recorrido de 90 km en solitario sobre la desafiante tierra de Girona



Investigando el estado del ciclismo profesional femenino en España: La Vuelta Femenina está prosperando, pero los niveles inferiores están pasando apuros

“Era muy diferente de cualquiera de los protocolos de seguridad de las carreras Life Time. Lo que más odiaba era que muchos de los hombres aficionados comenzaran antes que las mujeres profesionales de 360. Con aficionados en todas partes, pensé: 'esto no es seguro. Se sentía un poco como un deseo de muerte”.

A diferencia de las reglas implementadas en Unbound Gravel 200, donde los campos profesionales son examinados y tienen corrales de salida separados, y las mujeres tienen su propia salida 15 minutos después de los hombres profesionales y 25 minutos antes que los corredores amateurs del grupo de edad, las mujeres profesionales en The Traka 360 están encajonadas entre los hombres profesionales y los aficionados por 10 minutos de cada lado. Las largadas de este año fueron un gran problema con el tiempo y aparentemente una ola de hombres de grupos de edad se adelantaron a las mujeres profesionales.

“El calendario es muy claro. Como ciclista aficionado, sabes que la hora de salida es a las 06:10 (hora local). Todo el mundo sabe que los profesionales masculinos empiezan primero, 10 minutos más tarde las mujeres profesionales y 10 minutos más tarde la categoría abierta. Me parece muy irrespetuoso por parte de los hombres aficionados interferir en esto y despegar 20 minutos antes de su hora de salida original”, Geerike Schreurs (Specialized Off-road), dos veces finalista del podio en The Traka. 360, dicho ciclismonoticias.

“La carrera profesional masculina se detuvo y Gerard (Freixes, director de carrera y copropietario) pidió a los aficionados que volvieran a la línea de salida porque no deberían estar aquí. Desafortunadamente muchos de estos aficionados no escucharon, lo que yo llamo el 'síndrome del pene pequeño'. A mí me parece que sólo quieren presumir.

“Sí, fue molesto tener que pasar por eso, pero en ese momento es lo que es y es mejor aceptarlo. Además de eso, algunos aficionados después de que los llamamos se movieron y nos dieron espacio. Por supuesto, siempre hay algunos que todavía no se mueven ni un centímetro y eso es frustrante. No fue genial que tuviéramos que navegar entre los hombres del grupo de edad”.





La seguridad y la equidad fueron un hilo conductor para los dos competidores en The Traka 360. Schreurs terminó tercera en la clasificación general femenina profesional en The Traka 360. De Crescenzo hizo su debut en la carrera todoterreno española y terminó octava.

“Las reglas según el drafting son muy claras: no se permite draftear detrás de otro género. Todo comienza con nosotras, las ciclistas, para competir de manera justa. Todos debemos respetar esta regla y confiar en que todos lo hagan. Nunca se sabe si alguien draftea y es difícil comprobarlo todo el tiempo”, añadió Schreurs. “Esto no sólo ocurre en Traka, sino también en todas las carreras de gravel”.

Qué leer a continuación



'Los ciclistas que ganan seis cifras compiten contra otros que no ganan ni un centavo' – ¿Están los equipos profesionales de gravel a punto de ser el fin de los privados?



¿'Entretenimiento fantástico' o 'comedia cómica'? Cómo la gravel se ha infiltrado en las carreras WorldTour y qué piensan realmente los profesionales de ella



Ginia Caluori y Cat Ferguson logran los primeros puestos femeninos en su debut en tierra en The Traka 100, mientras que Matyáš Kopecký gana la división masculina en el sprint de cinco corredores

De Crescenzo dijo que el tráfico adicional en el campo causado por tantos aficionados era agotador tanto mental como físicamente, ya que también quería evitar la sanción por draftear.

“Hubo un grupo en la línea de salida”, dijo De Crescenzo, quien agregó que los corredores estaban en las rampas equivocadas y las salidas fueron muy reñidas con los aficionados comenzando entre los profesionales masculinos y femeninos, además de muy cerca.

Las consecuencias de esto se trasladaron a la grava.

“En esta carrera, tenía un campo de como 30 hombres aficionados, y ellos simplemente no me dejaban en paz”, dijo con una risa sarcástica. “Y lo pasé mal, no quiero hacer trampa. Así que me puse delante de este grupo y simplemente los arrastré. Y seguí diciéndoles: 'Estoy tratando de no engañar a los muchachos'.

“Algunas veces tuve a otras mujeres conmigo y simplemente intenté sortear todo el caos de los aficionados. Fue extremadamente agotador, mental y físicamente. Estamos haciendo una carrera de 200 millas. Hagamos nuestra carrera”.

De Crescenzo es una veterana de Unbound 200, terminó con dos podios y un par de top 10 y las cuatro veces que completó la carrera. Schreurs lo ha completado dos veces, quedando segundo en 2024 y séptimo el año pasado. Si bien el Traka 360 ya es historia, los dos pasan a los objetivos en otro Unbound Gravel 200 el 30 de mayo.

Puede que De Crescenzo no haya disfrutado de la dinámica con algunos de los hombres del grupo de edad en el campo, pero tenía un gran respeto por el formidable terreno alrededor de Girona.

“No tenía idea de que el recorrido (Traka 360) era tan estrecho y sinuoso en comparación con los caminos grandes y anchos de la pradera y los caminos rectos de 10 millas de largo. Llegas a una intersección aquí (España) y hay múltiples caminos por recorrer. Es muy fácil tomar giros equivocados. En Kansas, vas a la derecha, a la izquierda o recto”, observó De Crescenzo.

Schreurs tuvo un poco más de historia en The Traka y recordó cuando solo había una salida masiva para todos los corredores en cada distancia. Dijo que todos los ciclistas sólo deben respetarse unos a otros, así como también el terreno local.

“El gravel europeo es muy diferente al grave americano. Especialmente en España, alrededor de Girona. Eso no es culpa de los organizadores. Tienen el recorrido más desafiante y hermoso de todas las carreras de gravel”, dijo.

“Sí, el gravel en Girona tiene muchas curvas y caminos estrechos, pero así son los caminos aquí. No es Estados Unidos, no es Unbound.

“Gerard (Freixes) y Cristina (Freixes) de Klassmark, construyen recorridos únicos y desafiantes, que aparentemente no les gustan a todos. ¿Dije malas palabras durante la carrera por el recorrido? Sí, por supuesto que lo hice, pero siendo corredor te gusta estar fuera de tu zona de confort y en Traka seguramente sales de eso.

“¿Sería bueno si todas las carreteras estuvieran cerradas al tráfico y tuviéramos nuestra propia carrera femenina? Sí, por supuesto, eso sería un sueño, especialmente ahora que se vuelve mucho más profesional y puedes ganar suficiente dinero para correr a tiempo completo. Pero, ya sabes, al inscribirte en este evento, ese no es el caso. Lo mismo para los profesionales masculinos. Escucho que la mayoría de las quejas provienen de ex profesionales de carretera o ciclistas de montaña, sobre la seguridad y un recorrido técnico. Esto es grava y si no te gusta, vuelve a el camino.”