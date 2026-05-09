El velocista Decathlon CMA CGM espera inaugurar la etapa en Burgas después de su revolucionaria campaña 2026

El velocista del Decathlon CMA CGM Tobias Lund Andresen ha sido uno de los fichajes de la temporada en 2026, y el viernes buscará una rara oportunidad de llevarse la primera camiseta rosa en el Giro de Italia en Bulgaria como el segundo favorito, el caballo no tan oscuro, detrás de Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Y cuando se alineó en la zona mixta dos días antes del inicio de la carrera en Burgas, era comprensible que sus perspectivas para el sprint inicial en la cuarta ciudad más grande de Bulgaria estuvieran en la mente tanto del danés como de quienes lo entrevistaron.

Pero entre las típicas frases esperanzadoras antes de una etapa de sprint y admitiendo que “las carreteras tal vez no sean las mejores” en el anfitrión extranjero de la Grande Partenza, Lund Andresen reveló su conocimiento poco ortodoxo de Bulgaria como nación, que proviene de ver reality shows en su Dinamarca natal.

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“Bulgaria es muy famosa en Dinamarca porque tuvimos un reality show llamado Sommer i Sunny Beach con… No sé si haré daño a alguien, pero no a las personas más inteligentes”, dijo un optimista Lund Andresen a ciclismonoticias El miércoles.

“Vienen aquí a divertirse y es genial para la televisión, por lo que también tenemos un par de bares daneses en la playa, para que todos conozcan Sunny Beach, Bulgaria en Dinamarca”.

Pero con su sombrero serio nuevamente puesto, el danés está listo para enfrentarse a Milán y al resto del campo de sprint, con otros grandes nombres, incluido el diez veces ganador de etapa del Gran Tour, Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech), Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) y Paul Magnier (Soudal-QuickStep).

También venció a Milán en un final plano este año, ganando la etapa 3 de Tirreno Adriatico en marzo, antes de embarcarse en una campaña de Clásicas muy impresionante, quedando 13º en Milán-San Remo, sexto en E3 Saxo Classic y segundo en In Flanders Fields, el renombrado Gent-Wevelgem.

Lund Andresen volvió a competir en Eschborn-Frankfurt antes del Giro, su tercera aparición en un Gran Tour, pero está ansioso por comenzar a buscar una primera victoria en una de las prestigiosas carreras de tres semanas del ciclismo.





“Creo que he salvado bastante bien la distancia desde las Clásicas hasta aquí. Tuve más tiempo que la mayoría; mi última carrera fue en Dwars antes de Frankfurt la semana pasada, así que creo que he tenido suficiente tiempo para hacer un reinicio mental y prepararme para el Giro”, dijo el danés.

“Mi confianza ha aumentado mucho este año. Creo que, como velocista, necesitas confianza, porque te puede dar ese 5-10% extra en una carrera, y seguramente ha aumentado”.

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“Vencer a los mejores muchachos en una carrera como Tirreno, incluido Jonathan Milan, que probablemente es un poco más rápido que yo en llano, definitivamente aumenta la confianza, no sólo para mí, sino para todo el equipo”.

Sus mejores resultados anteriores en Grandes Vueltas incluyen un tercer puesto en una etapa del Tour de Francia del año pasado y un quinto en una etapa de su debut en el Giro en 2024, pero con la forma que ha mostrado esta temporada, al menos una victoria de etapa ciertamente parece posible, incluso probable. Aún está por verse si eso llegará el primer día, pero no se sorprenda si supera al Milan hasta la meta.

“No es frecuente que tengas la oportunidad de obtener la camiseta rosa o amarilla en una de las Grandes Vueltas, así que creo que todos los que tienen un velocista aquí están considerando esa oportunidad de obtener la camiseta de líder”, dijo, todavía obviamente modesto pero consciente de la forma en que se encuentra. “Creo que soy uno de esos tipos con buenas posibilidades”.

Parecía haber dado un gran paso adelante desde que dejó Picnic PostNL para unirse al equipo francés, y aunque no podía precisarlo en una sola cosa (con la mejora natural de un velocista de 23 años encontrando su camino en el pelotón como otro factor obvio), hubo algunas áreas claras que notó.

“Quizás no sea la persona adecuada para preguntar, ya que acabo de unirme al equipo este año, pero viniendo de un equipo diferente, la moto es súper rápida. Me gusta mucho la dirección aquí debido a su gran ambición, y mis compañeros de equipo son súper fuertes”, dijo Lund Andresen. ciclismonoticias. “Pero no es sólo eso, cuando algo no es lo suficientemente bueno, el equipo también se dedica a hacer cambios e invertir dinero en eso”.

Cualquiera que sea la mezcla de cosas que lo han hecho, lo cierto es que después de haber pasado del puesto 57 en el ranking UCI en diciembre del año pasado al 17 en vísperas del Giro de Italia, Lund Andresen, como una de las revelaciones de 2026, parece listo para dar el siguiente paso en el escenario del Grand Tour.