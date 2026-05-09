El programa será el primero de su tipo en carreras virtuales, que han ganado popularidad y seriedad en los últimos años.

Los ciclistas que compitan virtualmente en MyWhoosh tendrán que estar preparados para proporcionar muestras de sangre y orina, ya que la plataforma de ciclismo bajo techo lanza un programa de pruebas antidopaje, el primero de su tipo.

Hemos visto plataformas de ciclismo virtuales como MyWhoosh y Zwift que intentan tomar medidas enérgicas contra el 'robodopaje', donde los ciclistas manipulan digitalmente sus datos de rendimiento, pero este es un nuevo régimen para realizar pruebas de dopaje físico a los ciclistas, basado en la Lista Prohibida de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El programa de pruebas se aplicará a los eventos virtuales MyWhoosh que ofrecen importantes premios en metálico, en particular el Sunday Race Club, donde los premios semanales ascienden a decenas de miles de dólares. MyWhoosh indicó que “a medida que los eventos con premios en metálico siguen creciendo”, se está volviendo cada vez más consciente de la necesidad de “garantizar que los resultados de la competición reflejen un rendimiento genuino”.

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El programa de pruebas, llevado a cabo por International Doping Tests & Management (IDTM), entra en vigor el domingo 10 de mayo y se tomarán las primeras muestras el domingo 17 de mayo.

“La introducción de pruebas de integridad y antidopaje tiene como objetivo proteger la competencia justa y la confianza de los ciclistas”, dijo Matt Smithson, director de operaciones de juegos y deportes electrónicos de MyWhoosh.

“A medida que nuestro Sunday Race Club crece, los estándares en torno a la equidad deben coincidir con la seriedad del evento. Nuestro objetivo es proteger a los corredores limpios y garantizar que nuestra comunidad global pueda confiar en la integridad de cada podio”.

¿Cómo funcionará realmente?

Para carreras relevantes, los corredores deberán declarar su ubicación física exacta antes del evento. Si son seleccionados para las pruebas, deben permanecer en su ubicación declarada hasta tres horas después de la carrera, durante las cuales los evaluadores pasarían a recoger una muestra.

Se podría notificar a un ciclista sobre una prueba que lo impide poco antes, durante o inmediatamente después del evento.

Las muestras que se tomarán podrían incluir orina, una muestra de sangre extraída de una vena o una muestra de sangre seca extraída de un pinchazo en el dedo.

La selección para las pruebas queda a discreción de MyWhoosh y podría ser tanto aleatoria como específica. La plataforma dice que los resultados, los datos de rendimiento e incluso la inteligencia podrían ayudar a orientar las pruebas, pero que los corredores también podrían seleccionarse al azar.

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Si un ciclista se niega a cumplir, ya sea por negativa, evasión o manipulación, se enfrentará a “sanciones severas como la descalificación, la devolución del dinero del premio y la suspensión de la plataforma”.

MyWhoosh no indicó las sanciones por una prueba positiva, pero probablemente serían las mismas que las anteriores.

Los desafíos

Un desafío parece ser la naturaleza dispersa de los competidores, que pueden competir desde casa en cualquier país del mundo.

El IDTM, que lleva a cabo la recolección de muestras en nombre de MyWhoosh, necesitaría agentes lo suficientemente cerca del corredor seleccionado para comunicarse con él dentro de las tres horas posteriores a la conclusión de la carrera en cuestión. Incluso la AMA lucha por alcanzar el alcance global con su estrategia de pruebas fuera de competición.

Esto se relaciona con el costo de la operación, que probablemente será significativo. MyWhoosh ya está repartiendo importantes premios en metálico, y la factura correrá a cargo de los propios corredores que pagan la tarifa, pero será interesante ver cuánto acaba costando toda la operación.

Otro desafío sería la base legal de todo esto y si un corredor podría intentar impugnar la legalidad de una prueba positiva, ya sea mediante un proceso de apelación o incluso ante los tribunales.

Las sanciones solo se aplicarían a la plataforma MyWhoosh, que es, de hecho, su propio organismo rector de este programa pero no tiene jurisdicción más allá de él, por lo que los corredores excluidos de MyWhoosh no enfrentarían ninguna restricción en ninguna otra área del ciclismo competitivo. Y si bien se trata de una competencia de bajo nivel en el gran esquema de las cosas, la posible pérdida de ingresos y daños a la reputación podrían formar la base para impugnaciones legales si un usuario prohibido tiene la inclinación y el dinero en efectivo, por lo que MyWhoosh deberá asegurarse de que su sistema sea hermético desde esa perspectiva.

MyWhoosh dice que su programa antidopaje opera bajo las 'Reglas y Regulaciones de Deportes Electrónicos de Ciclismo MyWhoosh', estableciendo “un 'marco de integridad deportiva y contractual privado' que se basa en estándares internacionales reconocidos, incluida la Lista de Prohibiciones de la AMA”.