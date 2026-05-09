El velocista belga se perdió la presentación del equipo y Josh Giddings voló a Bulgaria como sustituto de Liam Slock
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Arnaud De Lie pudo entrenar con sus compañeros del Lotto-Intermarché el jueves por la mañana, pero ha soportado un duro Giro de Italia Grande Partenza. Una supuesta infección por estiércol de vaca le obligó a perderse la presentación del equipo y generó preocupaciones sobre contaminaciones en el pelotón.
Sólo cinco corredores del Lotto-Intermarché participaron en la presentación del equipo del Giro el miércoles por la tarde en Burgas, y De Lie estaba demasiado enfermo para asistir. Otros corredores todavía viajaban a Bulgaria, el virus retrasó el viaje de Milan Menten y el británico Josh Giddings fue llamado en el último minuto para reemplazar a Liam Slock, quien fue considerado demasiado enfermo para comenzar la Corsa Rosa.
“Como muchos otros, Arnaud cayó enfermo después del Famenne Ardennes Classic. Algunos corredores incluso terminaron en el hospital. Arnaud está aquí en Bulgaria, pero no estuvo en la presentación. Esperamos que comience a sentirse mejor de cara a la salida del viernes”, dijo el director deportivo de Lotto-Intermarché, Maxime Bouet. CiclismoPro.net.
“Hemos decidido dejar a Arnaud en el hotel porque todavía se siente un poco enfermo. Problemas intestinales, diarrea, vómitos…”, explicó Buet.
“No queremos contagiar a los demás equipos, eso también era importante para nosotros. La salud es nuestra prioridad absoluta. Tenemos que mantenernos positivos pase lo que pase. Arnaud no es el único en nuestro equipo. Aquí somos ocho y todos pueden competir por una victoria de etapa”.
Lotto-Intermarché cuenta con Lennert Van Eetvelt para las etapas montañosas, y el campeón europeo de ciclocross Toon Aerts debuta en el Gran Tour en el Giro de Italia.