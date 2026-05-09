Bredewold obtuvo el visto bueno para la etapa 5 después de la victoria de Kopecky en la etapa 4

SD Worx-Protime no sólo ha ganado dos etapas consecutivas de la Vuelta Femenina, sino que también ha conseguido dos dobletes consecutivos. En la etapa 4, Lotte Kopecky y Anna van der Breggen fueron las primeras en cruzar la meta.

En la etapa 5, Mischa Bredewold levantó el brazo y terminó por delante de Kopecky. El director deportivo del equipo, Danny Stam, se mostró feliz de ver triunfar a sus corredores y admitió que equilibrar las ambiciones y exigencias de sus corredores no es una tarea fácil.

“Es difícil cuando tienes dos líderes que pueden terminar tan bien. Al principio jugamos la carta de Lotte. Y Lotte demostró que es una verdadera campeona. Dijo: 'Está bien, tengo el maillot rojo, gané una etapa, si puedo dar algo a cambio, lo haré'”, explicó Stam.

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En la recta final cuesta arriba en Astorga, Kopecky se puso al lado de Bredewold pero no la pasó y sólo se aseguró de que nadie más pasara. El equipo no se ha olvidado de la etapa 4 del Tour de Gran Bretaña Femenino 2024, donde querían darle la victoria a Christine Majerus pero terminaron segunda, tercera y cuarta detrás de Ruby Roseman-Gannon de Liv AlUla Jayco.

“Dijimos que lo más importante es ganar la etapa y tratamos de hacerlo con el maillot rojo. Pero Lotte demostró qué clase de compañera de equipo es”, continuó Stam.

Femke Markus confirmó que el equipo tenía dos planes para el sprint y que Bredewold ganaría una opción si todo iba bien.

“Era el plan soñado, pero con el ciclismo nunca se sabe. Teníamos un plan A, pero este era un plan B; si es posible, lo intentaríamos”, dijo Markus.

La propia Kopecky fue la parte crucial de esto, ya que tenía que asegurarse de que nadie pasara por allí para estropear el “plan soñado” del equipo. Sin embargo, el final cuesta arriba significó que el sprint se realizó a velocidades más bajas que un sprint masivo llano.

“Sólo tenía que proteger la rueda de Mischa. Sabía que ella iba a correr, así que esperaba que nadie viniera por detrás para que ella pudiera llevarse la victoria”, dijo Kopecky.