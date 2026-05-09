Bredewold obtuvo el visto bueno para la etapa 5 después de la victoria de Kopecky en la etapa 4

SD Worx-Protime no sólo ha ganado dos etapas consecutivas de la Vuelta Femenina, sino que también ha conseguido dos dobletes consecutivos. En la etapa 4, Lotte Kopecky y Anna van der Breggen fueron las primeras en cruzar la meta.

En la etapa 5, Mischa Bredewold levantó el brazo y terminó por delante de Kopecky. El director deportivo del equipo, Danny Stam, se mostró feliz de ver triunfar a sus corredores y admitió que equilibrar las ambiciones y exigencias de sus corredores no es una tarea fácil.

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