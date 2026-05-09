Los equipos se duplican, gastan más y eliminan algunos lujos para asegurarse de poder transferirse con éxito a Italia el lunes.

El Giro de Italia 2026 cubre 3.468 kilómetros de carreras, pero los corredores y equipos enfrentan un enorme desafío logístico adicional el lunes y un traslado adicional de 1.000 kilómetros para llegar desde la salida en Bulgaria a Italia.

La etapa 3 termina en Sofía, la capital búlgara, el domingo a las 17:00 hora local y la etapa 4 comienza en la ciudad de Catanzaro, en el sur de Italia, a las 13:40 horas CEST del martes. Hay 40 horas entre etapas, pero todos en la caravana del Giro se enfrentan a una carrera contra el tiempo para realizar el traslado de 1.000 kilómetros y llegar a Italia el lunes.

Los corredores y el personal clave volarán desde Sofía, la capital de Bulgaria, al aeropuerto de Lamezia Terme, en el sur de Italia, durante lo que es oficialmente el primer día de descanso de la carrera. Los ciclistas insisten en llamarlo día de viaje y aún así querrán dar un paseo de entrenamiento y disfrutar de un masaje el lunes por la tarde. Eso significa que el equipo, las bicicletas y el personal deben estar listos en Italia a su llegada.

Últimos vídeos de

te puede gustar



Dentro del inicio del Giro de Italia de Bulgaria: empañado por la agitación política y las disputas entre equipos, ¿aún puede dejar un legado duradero?



Ruta del Giro de Italia 2026



'El estrés simplemente te agota': lo que Jonas Vingegaard puede esperar de su primer Giro de Italia

Para todos los demás, la transferencia es un desafío logístico que ha obligado a los equipos a duplicar sus vehículos, traer personal adicional y eliminar algunos de los “lujos” habituales de recuperación, como camiones de comida y colchones que los equipos suelen disfrutar.

Los organizadores de la carrera, RCS Sport, también se han duplicado, con una nueva infraestructura mini-Grande Partenza creada en Catanzaro para aquellos que solo se unen a la caravana de la carrera en Italia. Con alrededor de 2.000 personas en la caravana del Giro, es una pesadilla logística.

Según se informa, el gobierno búlgaro pagó a RCS Sport 12,5 millones de euros para albergar el Giro Grande Partenza, mucho más de lo que cualquier ciudad o región italiana podría pagar jamás.

RCS Sport se enfrenta a sus propios costes adicionales, pero ha presupuestado cuidadosamente para ganar lo máximo posible con la Grande Partenza. Según un reciente ciclismonoticias Especial sobre el valor comercial y cultural del Giro, RCS Sport genera unos ingresos de 80 millones de euros y alrededor de 22 millones de euros de beneficio al año.

Los gastos de los equipos, como hoteles, combustible y otros costos, tradicionalmente son cubiertos en gran medida por los organizadores de la carrera, pero algunos equipos sienten que se han visto obligados a “pagar para correr” en el Giro de Italia de 2026 debido a los costos adicionales que enfrentan al viajar a Bulgaria, solo un año después del inicio en Albania.

Los organizadores del Grand Tour suelen pagar una cuota de participación de unos 60.000 euros por equipo y proporcionan camas y comidas para unos 30 corredores y personal. Sin embargo, en los últimos años, los equipos han incorporado personal adicional, como osteópatas, entrenadores y chefs, además de cuidadores y mecánicos adicionales. Un equipo para un Gran Tour puede incluir 50 personas, y los equipos tienen que pagar a los organizadores de la carrera por camas de hotel adicionales, a menudo pagando más de lo que reciben en la tarifa de participación.

ciclismonoticias Tiene entendido que la AIGCP, la Asociación Internacional de Equipos Ciclistas Profesionales, estaba enfrascada en tensas negociaciones con RCS Sport sobre la contribución financiera, incluso antes de que el recorrido de la carrera de 2026 fuera presentado en Roma el pasado diciembre.

Qué leer a continuación



Giro de Italia 2026, etapa 1: ¿Qué velocista tiene más probabilidades de ganar la primera maglia rosa?



Dio la casualidad de que una caída tardía provoca el caos, pero Soudal se lleva la victoria y la primera maglia rosa en la etapa 1 del Giro de Italia.



'Hice mi maleta tan pronto como recibí la llamada': el joven británico Josh Giddings se sumergió en el debut de último minuto en el Gran Tour en el Giro de Italia.

De acuerdo a Colectivo de escape Al final se llegó a un acuerdo y los equipos recibieron alrededor de 130.000 euros cada uno, además de vales de vuelo con la aerolínea de bajo coste WizzAir por valor de 5.000 euros para los vuelos a Bulgaria. El director general de la AIGCP, Marc Chovelon, afirmó ciclismonoticias que la cifra final “estó por debajo del nivel solicitado por la mayoría de nuestros equipos”.

Se necesitan aviones, autobuses y coches de equipo para transportar la caravana del Giro de 2.000 personas





La mayoría de los corredores viajaron a Bulgaria el martes por la tarde, a tiempo para los controles médicos previos a la carrera y los análisis de sangre de la UCI el miércoles por la mañana. Los italianos Alberto Bettiol, Diego Ulissi, Damiano Caruso y Giulio Ciccone se unieron para tomar un jet privado desde Milán directamente a Burgas, en la costa del Mar Negro. Otros ciclistas y personal tuvieron que volar a la capital, Sofía, y luego conducir cinco horas hasta Burgas.

El personal del equipo se enfrentó a un camino más largo, ya que partió tres o incluso cuatro días antes para el largo viaje desde su sede del curso de servicio en Europa occidental hasta Burgas. Los equipos de Unibet Rose Rockets indicaron que se enfrentaban a un viaje de 23 horas y tres días desde su base en los Países Bajos hasta Bulgaria. Algunos equipos estuvieron más cerca pero los vehículos de Movistar tuvieron que desplazarse desde su base en el norte de España.

Otros equipos se enfrentaron a distancias similares y optaron por crear dos equipos de apoyo: uno para Bulgaria y otro para Italia. Parte del personal del equipo en Bulgaria se dirigirá luego al norte para el Tour de Hongrie que comienza el 13 de mayo, donde siete equipos WorldTour estarán en acción. Sin embargo, algunos equipos simplemente no tienen dos autobuses disponibles ni dos juegos de vehículos.

“Tenemos que trabajar con dos equipos diferentes”, dijo el director deportivo de Lotto-Intermarché, Bart Wellens. Wielerflits.

“Hay una parte del personal que sólo se ocupa del bloque italiano y otra que sólo trabaja en Bulgaria, porque en Italia no se puede hacer todo en un solo día de descanso”.

Algunos vehículos recorrerán 1.000 kilómetros al sur hasta Grecia el domingo para tomar un ferry desde Igoumenitsa a Brindisi o Bari, en el talón sur de Italia.

Los autobuses del equipo y otros vehículos partirán antes de la salida de la etapa del domingo, pero se enfrentarán a una carrera contra el tiempo para llegar a Igoumenitsa para tomar un ferry a la 1 de la madrugada hacia Italia. El barco debería llegar después de nueve horas de navegación, pero luego habrá un viaje final de 390 km hasta los hoteles del equipo cerca de Catanzaro, en la punta de la península italiana.

Algunos ciclistas se han quedado sin sus colchones especiales y sin ayudas de recuperación y los chefs del equipo cocinan en las cocinas de los hoteles.

“Muchos equipos, incluido nosotros mismos, elegimos ir a la salida en Bulgaria con un número mínimo de vehículos. Después de todo, la carrera allí dura sólo tres días, por lo que nos conformamos con un poco menos de lujo”, dijo Wellens. Wielerflits.

“Me sentiré aliviado cuando lleguemos a la Italia continental el cuarto día. Entonces lo peor habrá quedado atrás desde el punto de vista logístico y el estrés puede aliviarse un poco. Fue un comienzo difícil para organizarnos como equipo este año. No olvidemos que cuando estemos en la Italia continental, todavía quedan muchos otros traspasos por hacer”.