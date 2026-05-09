La ciclista holandesa 'OK' antes del desafío de la general, Letizia Paternoster corre a la tercera posición con la mano ensangrentada y dolor en la muñeca después de una persecución

La contendiente general Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) estuvo entre varias corredoras que se estrellaron en un final agitado y empapado por la lluvia de la etapa 5 de la Vuelta Femenina.

Un puñado de corredores se cayó a unos 26 kilómetros de la meta en una curva resbaladiza, y luego hubo una caída mayor debido a un toque de ruedas en el medio del pelotón a 1,4 km del final.

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