La ciclista holandesa 'OK' antes del desafío de la general, Letizia Paternoster corre a la tercera posición con la mano ensangrentada y dolor en la muñeca después de una persecución

La contendiente general Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) estuvo entre varias corredoras que se estrellaron en un final agitado y empapado por la lluvia de la etapa 5 de la Vuelta Femenina.

Un puñado de corredores se cayó a unos 26 kilómetros de la meta en una curva resbaladiza, y luego hubo una caída mayor debido a un toque de ruedas en el medio del pelotón a 1,4 km del final.

Si bien algunos ciclistas tardaron en volver a montar, incluidos Arlenis Sierra (Movistar) y la pareja Canyon-SRAM zondacrypto de Neve Bradbury y Wilma Aintila, Van der Breggen se alejó rápidamente, habiendo casi evitado chocar.

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Terminó 1:36 menos que el ganador, su compañero de equipo Mischa Bredewold, pero luego se le atribuyó el tiempo del pelotón cuando la caída se produjo en los últimos cinco kilómetros.

Eso significa que su posición en la general no está amenazada y ella y su equipo parecían estar seguros de que no había resultado herida en el incidente.

“Estoy bien, al final casi pude evitarlo, pero no”, dijo Van der Breggen. Eurosport al final. “Pero estoy bien. Pudimos ver las nubes colgando allí durante bastante tiempo, así que esperábamos que pudiera estar (mojado), pero fue una lástima que fuera en los últimos 2k, 3k. Estaba muy resbaladizo, fue desafortunado”.

La ciclista holandesa espera no sufrir molestias durante la noche, ya que le esperan dos grandes etapas de montaña el viernes y el sábado, donde tendrá la esperanza de asegurarse un lugar en el podio final.

No fueron buenas noticias para Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), quien se cayó en el primer choque y tuvo que perseguir a su compañera de equipo Josie Talbot. La pareja volvió a disputar el sprint y Paternoster incluso logró terminar tercero en la etapa, pero estaba claramente en dificultades.

Habló brevemente ante las cámaras de televisión al final, mostrando sus manos ensangrentadas y describiendo el dolor en su muñeca, y visiblemente molesta.

Otras ciclistas que sufrieron las caídas del día incluyen a Tiffany Cromwell y Maria Martins (ambas Canyon-SRAM zondacrpyto) y Marthe Goossens (AG Insurance-Soudal), quienes perdieron más de seis minutos, aunque aún no se han confirmado lesiones graves.

Podría ser un final de carrera desafiante para cualquier corredor que tenga alguna lesión, ya que en la etapa 6 el pelotón asume un ascenso final de 3,9 km con una pendiente promedio del 12,6%, y la etapa 7 culmina en la cima del temible Alto de l'Angliru.