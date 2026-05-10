El francés se ríe de que no dormirá con la maglia rosa después de la victoria en la etapa 1, pero promete defenderla en el final de la etapa 2.

Solo Tadej Pogačar tuvo más victorias que Paul Magnier en 2025, pero lo más probable es que cambiaría esos 19 éxitos anteriores por el que logró en la etapa 1 del Giro de Italia el viernes, alcanzando un nuevo nivel en 2026 cuando el corredor de Soudal-QuickStep superó a Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) hasta la meta en Burgas, Bulgaria.

Magnier ha sido durante mucho tiempo un gran prospecto, logrando victorias en las carreteras italianas en el Giro Next Gen y el Tour de Gran Bretaña en 2024, y luego agregó éxitos en el WorldTour a su palmarés en el Tour de Guangxi y el Tour de Polonia hace una temporada.

Pero una victoria en el Gran Tour todavía parecía potencialmente fuera del alcance del francés de 22 años cuando comenzó su segundo Giro después de una temporada de Clásicos plagada de mala suerte. Sin embargo, no se detuvo en sus constantes pinchazos, y con un cuidadoso período de reenfoque, Magnier cronometró su pico y su sprint a la perfección para ganarse la camiseta rosa.

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“Es todo paso a paso. El año pasado estaba muy orgulloso de ganar muchas carreras, pero este año el objetivo era conseguir una grande”, dijo Magnier en su rueda de prensa de ganador, que tiene hambre de más después de haber cumplido ya su objetivo para este Giro. “Tal vez no gane 19 este año, pero puedo estar muy orgulloso de ganar la primera etapa del Giro de Italia. Hoy es un sueño hecho realidad.

“Durante las Clásicas tuve un poco de mala suerte, así que me decepcioné, aunque vi avances respecto al año pasado, y seguramente tenía hambre de ganar. Pero tuve cuatro o cinco días fáciles para cambiar de opinión y volver a concentrarme en el giro.

“Cuando subí a la altura, establecí objetivos con mi entrenador para ganar una etapa. Ya es un objetivo que ya he cumplido, pero ahora tenemos que tener hambre de más. El objetivo será ganar tantas etapas como sea posible, pero eso no será fácil”.

La realidad de lo que había logrado todavía no se había asentado del todo, incluso después de aproximadamente una hora de llevar su nueva camiseta rosa, mientras Magnier sonreía de oreja a oreja mientras pasaba de la línea de meta a la zona mixta y al podio. Esa comprensión sólo llegará en los próximos días.

“Seguro que hay muchas emociones. Es difícil de creer, pero creo que mañana, cuando salga con la camiseta, me daré cuenta y disfrutaré al máximo”, dijo, antes de admitir que su nueva ropa no se convertirá en su ropa de dormir.

Magnier se rió cuando le preguntaron si dormiría con la maglia rosa el viernes por la noche: “No lo creo, tal vez estará alrededor de la cama, pero seguramente estará en el dormitorio de mi casa”.

Si bien Magnier no es uno de los favoritos para la segunda etapa en Veliko Tarnovo, donde un final contundente podría provocar una pelea entre los corredores de la general, está preparado para honrar la camiseta con todo lo que tiene. También habrá al menos cuatro oportunidades más para los hombres rápidos a medida que avance el Giro, la primera de las cuales será en la etapa 3 hacia Sofía.

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Dio la casualidad de que una caída tardía provoca el caos, pero Soudal se lleva la victoria y la primera maglia rosa en la etapa 1 del Giro de Italia.

“(Usar la camiseta rosa) es algo que no sucederá todos los días en mi carrera, así que mañana tendré que disfrutarlo mucho”, dijo.

“Tal vez tenga una posibilidad de sobrevivir si me siento bien. Las piernas hablarán mañana. Disfrutaré de la victoria primero, pero seguro que tuve una gran preparación en la altitud, así que ¿por qué no intentarlo? Cuando tienes la maglia rosa, tienes que intentar conservarla el mayor tiempo posible”.

A pesar de la excelencia que Magnier y sus compañeros de equipo de Soudal-QuickStep mostraron en la etapa 1, manteniéndolo fuera de problemas con el último accidente masivo y colocándolo perfectamente al volante de Lund Andresen para atacar, el francés mostró una madurez más allá de su edad al notar que “no puedes tener demasiada confianza”, incluso después de tal éxito.

Magnier querrá mantenerse firme a medida que avanza este Giro, pero al dar este paso adelante con la victoria en la etapa del Grand Tour, estas próximas 20 etapas podrían incluir un segundo avance para él desde el mejor prospecto de sprint a uno de los mejores velocistas establecidos del mundo.