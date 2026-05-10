El francés se ríe de que no dormirá con la maglia rosa después de la victoria en la etapa 1, pero promete defenderla en el final de la etapa 2.

Solo Tadej Pogačar tuvo más victorias que Paul Magnier en 2025, pero lo más probable es que cambiaría esos 19 éxitos anteriores por el que logró en la etapa 1 del Giro de Italia el viernes, alcanzando un nuevo nivel en 2026 cuando el corredor de Soudal-QuickStep superó a Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) hasta la meta en Burgas, Bulgaria.

Magnier ha sido durante mucho tiempo un gran prospecto, logrando victorias en las carreteras italianas en el Giro Next Gen y el Tour de Gran Bretaña en 2024, y luego agregó éxitos en el WorldTour a su palmarés en el Tour de Guangxi y el Tour de Polonia hace una temporada.

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Si bien Magnier no es uno de los favoritos para la segunda etapa en Veliko Tarnovo, donde un final contundente podría provocar una pelea entre los corredores de la general, está preparado para honrar la camiseta con todo lo que tiene. También habrá al menos cuatro oportunidades más para los hombres rápidos a medida que avance el Giro, la primera de las cuales será en la etapa 3 hacia Sofía.