Seguimiento de todos los corredores que se cayeron o abandonaron el Giro de este año

Cuando el Giro de Italia 2026 regrese a Italia para la etapa 4, lo hará sin siete de sus 184 participantes originales, después de que una serie de accidentes en Bulgaria ya hayan eliminado a varios corredores, incluido un contendiente de la general.

Matteo Moschetti se convirtió en el primer corredor en abandonar la carrera de este año. El velocista sufrió una caída en la primera etapa y no pudo continuar en la segunda etapa del sábado.

Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) y Ådne Holter (Uno-X Mobility) siguieron al italiano al abandonar la carrera en la etapa 2; La pareja se vio atrapada en una desagradable caída a 22 km del final de la etapa.

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También se confirmó que Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) abandonaron la carrera en el mismo accidente. Andrea Vendrame (Jayco AlUla) y otro corredor de los Emiratos Árabes Unidos, Adam Yates, fueron DNS en la etapa 3 por la misma razón.

“Desafortunadamente, ayer nos vimos gravemente afectados por la caída en la etapa 2. Jay Vine sufrió una conmoción cerebral y una fractura de codo. Marc Soler tiene una fractura de pelvis. En esta etapa, ninguno de los dos debería requerir cirugía”, declaró el UAE Team Emirates-XRG antes de la etapa 3, confirmando también que Yates había sufrido “síntomas de conmoción cerebral tardía”.

La mayoría de los corredores comenzarán la carrera con la intención de llegar a Roma, pero a medida que la carrera de tres semanas pasa factura, no todos llegarán allí, y decenas de corredores a menudo abandonan durante las 21 etapas de un Gran Tour.

Los pasajeros pueden abandonar por diversas razones, incluidos accidentes, enfermedades o simplemente fatiga. Los ciclistas pueden abandonar la etapa a mitad de la etapa, subiéndose a un automóvil o una ambulancia, o pueden decidir no comenzar la siguiente etapa.

Si un corredor se detiene a mitad de la etapa, se marcará como “no terminó” (DNF), mientras que DNS significa “no comenzó”.

Los comisarios también pueden obligar a los corredores a abandonar la carrera, ya sea con una descalificación (DSQ) por infracciones graves de las normas o por terminar fuera del tiempo límite en una etapa determinada (OTL).

Aquí seguiremos a todos los corredores que abandonan el Giro de 2026 en las carreteras entre Bulgaria y Roma.

Se abandona el Giro de Italia 2026

Etapa 2

Matteo Moschetti (Pinarello-Q36.5) – DNS, falla de etapa 1

Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) – DNF, accidente en la etapa 2

Ådne Holter (Uno-X Mobility) – DNF, accidente de etapa 2

Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) – Abandono, caída en la etapa 2

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) – Abandono, caída en la etapa 2

Etapa 3

Andrea Vendrame (Jayco AlUla) – DNS, falla de etapa 2

Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) – DNS, accidente de etapa 2

Etapa 4