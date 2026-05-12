Seguimiento de todos los corredores que se cayeron o abandonaron el Giro de este año

Cuando el Giro de Italia 2026 regrese a Italia para la etapa 4, lo hará sin siete de sus 184 participantes originales, después de que una serie de accidentes en Bulgaria ya hayan eliminado a varios corredores, incluido un contendiente de la general.

Matteo Moschetti se convirtió en el primer corredor en abandonar la carrera de este año. El velocista sufrió una caída en la primera etapa y no pudo continuar en la segunda etapa del sábado.

Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) y Ådne Holter (Uno-X Mobility) siguieron al italiano al abandonar la carrera en la etapa 2; La pareja se vio atrapada en una desagradable caída a 22 km del final de la etapa.

Últimos vídeos de

Se abandona el Giro de Italia 2026

Etapa 2

  • Matteo Moschetti (Pinarello-Q36.5) – DNS, falla de etapa 1
  • Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) – DNF, accidente en la etapa 2
  • Ådne Holter (Uno-X Mobility) – DNF, accidente de etapa 2
  • Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) – Abandono, caída en la etapa 2
  • Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) – Abandono, caída en la etapa 2

Etapa 3

  • Andrea Vendrame (Jayco AlUla) – DNS, falla de etapa 2
  • Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) – DNS, accidente de etapa 2

Etapa 4

  • Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike) – DNS, lesiones por accidente en la etapa 2