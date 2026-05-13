El belga no competirá antes de julio y prefiere desarrollar campos de entrenamiento y reconocimientos de recorrido.

Remco Evenepoel está de vuelta entrenando mientras comienza la preparación para el Tour de Francia, y el belga publicó un recorrido titulado “Comienza la cuenta regresiva” en Strava el domingo.

El belga finalizó su bloque de carreras de primavera en las Ardennes Classics el mes pasado, ganando la Amstel Gold Race y quedando tercero en Lieja-Bastogne-Lieja. Sin embargo, no volverá a correr hasta el Tour, que comienza en Barcelona el 4 de julio.

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes de junio iba a ser su principal calentamiento para el Tour, pero el equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe de Evenepoel anunció recientemente que se saltará la carrera. En cambio, los campos de entrenamiento y los reconocimientos de rutas del Tour de Francia están en el menú antes de julio.

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Ahora, como parte de su entrenamiento para el Tour, donde codirigirá Red Bull con Florian Lipowitz, Evenepoel se ha dirigido a la sierra española, Sierra Nevada, para un campo de entrenamiento en altitud.

Ha entrenado allí varias veces a lo largo de los años, y el área es un lugar frecuente para realizar campos de entrenamiento en preparación para sus objetivos en el Gran Tour. Sus compañeros de equipo de Red Bull, Gianni Vermeersch y Tim van Dijke, lo acompañaron en el viaje, con el trío basado cerca de Granada.

El domingo, Evenepoel realizó un recorrido de 86,3 km con dos ascensiones al Puerto Blancares con 1.552 metros de desnivel. El lunes realizó un recorrido de tres horas y 83 kilómetros con 2.104 metros de desnivel, incluida una subida a 2.300 metros en la estación de esquí de Pradollano, a la sombra de la montaña más alta de España, el Pico del Veleta.

Sin carreras planeadas antes de Barcelona, ​​el camino de Evenepoel hacia el Tour difiere del de otros principales contendientes de la general del Tour. Jonas Vingegaard compite actualmente en el Giro como parte de su doble oferta Giro-Tour, mientras que el fenómeno francés Paul Seixas afrontará el Tour Auvergne-Rhône-Alpes como favorito en su debut allí.

Mientras tanto, el campeón defensor Tadej Pogačar se dirige al Tour a través de Suiza, ya que su debut en el Tour de Suiza sigue a su dominante victoria en el Tour de Romandía.