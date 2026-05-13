La carrera de enfermería en curso es una nueva pasión para la dos veces medallista de oro olímpica

Katie Archibald, dos veces medallista de oro olímpica y cuatro veces campeona mundial en pista, decidió retirarse de la competición de élite, anunció el martes British Cycling.

En una sesión de preguntas y respuestas publicada por British Cycling, Archibald reveló que una nueva pasión le ha permitido motivarse para dar el salto al “mundo real” del empleo.

“Comencé mi primer año de formación para ser enfermera en septiembre pasado y me enamoré completamente de todo el asunto”, dijo Archibald.

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“Cuando les dije a mis amigos y compañeros de equipo que me retiraba del deporte, asumieron que era porque no podía hacer ambas cosas.

“Sin embargo, la verdad es que todavía hay mucho 'estudiante' en 'estudiante de enfermería'. He tenido mucho tiempo libre para capacitarme, y la mayoría de mis compañeros de clase tienen trabajos, familias y compromisos más exigentes que los míos.

“Realmente quiero enfatizar que la formación en enfermería no me obliga a jubilarme. Al mismo tiempo, esto de lo que estoy enamorada me entusiasma por el futuro y eso hace que esta transición sea menos aterradora”.

Archibald, de 32 años, rápidamente se hizo un nombre después de ser descubierta por British Cycling en 2013, ganando una medalla de oro en el equipo de persecución por equipos en el Campeonato Mundial de Pista UCI de 2014, una de siete en su carrera, y fue la primera mujer escocesa en hacerlo.

Luego ganó tres títulos mundiales en persecución por equipos, dos en Madison y dos en Omnium, así como 21 títulos europeos y oro en persecución individual en los Juegos de la Commonwealth de 2018.

El primer oro de Archibald en los Juegos Olímpicos llegó en la persecución por equipos en 2016. Se le concedió un MBE por sus servicios en el ciclismo en 2017. En 2021, añadió otro título en el Madison de Tokio y ganó la plata en la persecución por equipos allí.

Ha tenido varios contratiempos a lo largo de su carrera: en 2016, se rompió un ligamento en un accidente de motocicleta y se perdió el Campeonato del Mundo. En 2022, sufrió una gran tragedia personal cuando su pareja, Rab Wardell, sufrió un paro cardíaco mientras estaba en cama y no pudo ser reanimada.

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Regresó para ganar el oro en el primer Campeonato Mundial unificado de la UCI en su ciudad natal de Glasgow en 2023, pero un extraño accidente le impidió competir en París en 2024 cuando se rompió dos huesos y se desgarró ligamentos de la pierna tras tropezar con un escalón de su jardín.





Después de tantos años de éxitos y de luchar contra los reveses, Archibald dijo que tenía demasiado miedo para dejar el ciclismo de élite hasta que descubriera su pasión por la enfermería.

“Acabo de terminar mi primera colocación hace un par de meses y se siente muy especial ser alguien en quien la gente puede confiar cuando necesita ayuda”, dijo Archibald. “Parte de esa confianza, por supuesto, es saber que nada sale de la habitación a menos que decidan compartirlo. Por esa razón, estoy dispuesto a alejarme de la pequeña parte del ojo público en la que estoy.

“En las primeras etapas de mi carrera (ciclista), estaba seguro de que nunca me iría voluntariamente. Nací en el lugar correcto en el momento correcto con un talento que me permite hacer un trabajo de algo que la gente hace por diversión; eso es una locura. Sentí que renunciar a esto antes de que me lo arrancaran de las manos sería irracional.

“En algún momento, sin embargo, me di cuenta de que nadie me iba a arrebatar esto de las manos. Me di cuenta de que la decisión tendría que ser mía, y encontré esa verdad bastante difícil de manejar.

“La atracción del 'mundo real' me ha estado atrayendo por un tiempo, pero he tenido demasiado miedo para dejar el mundo que conozco y amo y, en última instancia, dejar ir algo en lo que soy bueno. Bueno, no es una respuesta muy clara, pero ahora es el momento adecuado simplemente porque ya no tengo miedo. No puedo afirmar saber por qué, pero por alguna razón, solo tengo el deseo de vivir la vida que he estado guardando para un día lluvioso, y no tengo miedo de que Extrañaré la luz del sol. Simplemente es hora”.

Archibald puede recordar una carrera como pionera en el ciclismo en pista femenino: participó en el establecimiento de diez récords mundiales de persecución por equipos desde 4:28.74 hasta la marca actual de 4:02.8 en febrero, y como ganadora junto con Laura Kenny del primer Madison femenino en los Juegos Olímpicos de 2021.

“El Madison femenino entró en los programas olímpicos y mundiales recién a finales de 2016, y me siento orgullosa de ser una de las ciclistas que ha impulsado ese evento”, dijo Archibald.

“También me siento bien cuando mis compañeros me dicen que ha sido un privilegio haber corrido contra mí. Reconozco ese sentimiento, porque yo misma lo he tenido compitiendo contra ciclistas como Kirsten Wild y Laura Kenny, y me hace sentir que he estado haciendo las cosas de la manera correcta”.

Ahora, Archibald está listo para liberarse de la presión que conlleva ser un atleta olímpico: tener “un cuerpo olímpico, una mentalidad olímpica, una fuerza de voluntad olímpica”.

“Desde el 13 de agosto de 2016 (final de persecución por equipos de los Juegos Olímpicos de Río), me sentí cohibido por tener el título pero no por el resto.

“Tengo muchas ganas de encontrar una nueva identidad y, inevitablemente, sentirme cohibido cuando no estoy a la altura de esa tampoco”.

Aunque ya no competirá en un nivel de élite, Archibald no le da la espalda al ciclismo por completo.

“Sin embargo, me encanta escribir, así que sigo con mi columna habitual en la revista Rouleur”, dijo.