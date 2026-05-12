“Queríamos una neutralización de los tiempos para la clasificación general”, dice el belga

El ciclista de Soudal-QuickStep, Jasper Stuyven, criticó a los organizadores del Giro de Italia tras el accidente masivo de la etapa 2 y su posterior neutralización, comparando al director de carrera Marco Velo con un “perro asustado” después de que la carrera se reiniciara rápidamente sin neutralización de la general en los últimos kilómetros.

El belga no estaba entre los corredores atrapados en el choque a 22 km del final de la etapa hasta Veliko Tarnovo, pero ha dicho que los tiempos de la general deberían haber sido neutralizados en los últimos kilómetros de la carrera montañosa.

Los tiempos de la general al final contaron, lo que significa que la última subida del paso del monasterio de Lyaskovets (y su descenso) se corrieron con normalidad momentos después del accidente.

Fue uno de los varios corredores, incluidos Jonas Vingegaard, Jonathan Milan y Filippo Ganna, que hablaron con los organizadores de la carrera durante la neutralización. Afirmó que se solicitó una neutralización de los tiempos del GC.

El Giro de Italia continúa con la etapa 3 hasta la capital búlgara, Sofía, el domingo, menos seis corredores que quedaron atrapados en el accidente. El trío del UAE Team Emirates-XRG, Marc Soler, Jay Vine y Adam Yates, están fuera de carrera, al igual que Ådne Holter (Uno-X Mobility), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Andrea Vendrame (Jayco-AlUla).