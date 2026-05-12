“Queríamos una neutralización de los tiempos para la clasificación general”, dice el belga

El ciclista de Soudal-QuickStep, Jasper Stuyven, criticó a los organizadores del Giro de Italia tras el accidente masivo de la etapa 2 y su posterior neutralización, comparando al director de carrera Marco Velo con un “perro asustado” después de que la carrera se reiniciara rápidamente sin neutralización de la general en los últimos kilómetros.

El belga no estaba entre los corredores atrapados en el choque a 22 km del final de la etapa hasta Veliko Tarnovo, pero ha dicho que los tiempos de la general deberían haber sido neutralizados en los últimos kilómetros de la carrera montañosa.

En cambio, la neutralización continuó durante 4 km mientras las ambulancias y los médicos atendían a los heridos en el accidente, y la carrera se reanudó sorprendentemente rápido a 18 km del final.

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Los tiempos de la general al final contaron, lo que significa que la última subida del paso del monasterio de Lyaskovets (y su descenso) se corrieron con normalidad momentos después del accidente.

“Ya no había ambulancias. Pero todavía quedaba un descenso que podría haber sido peligroso”, dijo Stuyven. Het Laatste Nieuws después de la etapa.

Fue uno de los varios corredores, incluidos Jonas Vingegaard, Jonathan Milan y Filippo Ganna, que hablaron con los organizadores de la carrera durante la neutralización. Afirmó que se solicitó una neutralización de los tiempos del GC.

“Después de esa caída queríamos neutralizar los tiempos en la clasificación general, para que los más atrevidos pudieran seguir luchando por la victoria de etapa, pero no hubiera que correr riesgos innecesarios en el siguiente descenso”, dijo Stuyven.

“El director de carrera dijo que lo estaban investigando. Entonces sacó la cabeza del coche como un perro asustado, empezó a agitar su bandera y gritó 'carrera'. Sólo para rápidamente volver a meter la cabeza en el coche”.

Al final se evitó más desastre en los últimos kilómetros de la etapa, ganada por Guillermo Thomas Silva en un sprint en grupo reducido.

Vingegaard atacó en la cima de la subida, admitiendo más tarde que su movimiento se había realizado en parte teniendo en cuenta la seguridad. “Especialmente por cómo se desarrolló, creo que era la forma más segura de jugar la final”, dijo.

El Giro de Italia continúa con la etapa 3 hasta la capital búlgara, Sofía, el domingo, menos seis corredores que quedaron atrapados en el accidente. El trío del UAE Team Emirates-XRG, Marc Soler, Jay Vine y Adam Yates, están fuera de carrera, al igual que Ådne Holter (Uno-X Mobility), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Andrea Vendrame (Jayco-AlUla).