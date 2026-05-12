Seguimiento de todas las infracciones y sanciones acumuladas en el camino de Bulgaria a Roma
4
Síganos
El Giro de Italia 2026 está en marcha y con él se han impuesto las primeras multas y sanciones, con la primera tarjeta amarilla mostrada a Cristian Scaroni en la etapa 2 por celebrar la victoria de su compañero Thomas Silva antes de cruzar la meta. Identificado en la etapa 3, Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Premier Tech) también recibió una tarjeta amarilla y una multa por deshacerse de la ropa de manera negligente o peligrosa durante la etapa 2.
A lo largo de tres semanas y 21 etapas de carreras, hay muchas posibilidades para que los corredores y equipos infrinjan las reglas durante un Gran Tour, desde infracciones menores hasta incidentes más graves. Durante la carrera se repartirán decenas de multas y tarjetas amarillas.
Las infracciones que se consideran peligrosas también pueden hacer que un ciclista reciba una tarjeta amarilla, un sistema introducido hace un par de años. Si un corredor o miembro del personal recibe más de una tarjeta amarilla en la misma carrera, será descalificado y suspendido por siete días. Tres en 30 días generan una suspensión de 14 días, mientras que seis en un año significan una suspensión de 30 días, aunque esto aún no ha sucedido.
Las penalizaciones son impuestas por el jurado de carrera y registradas en el comunicado de cada día.
Giro de Italia 2026 multas, penalizaciones y tarjetas amarillas
Etapa 2
- Cristian Scaroni (XDS Astana) – tarjeta amarilla por celebrar en el grupo en el sprint final
- Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) – Advertencia por quitarse el casco obligatorio durante la carrera (para una distancia corta).
- Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM) – Multa de 200 CHF por orinar en público durante la sección neutralizada
- Dries van Gestel (Soudal-Quickstep): multa de 200 CHF por orinar en público durante el tramo neutralizado
- Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) – Multa de 200 CHF por orinar en público durante la carrera
- Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Premier Tech): multa de 500 CHF, -25 puntos en la clasificación UCI y tarjeta amarilla por deshacerse de la ropa de manera descuidada o peligrosa (agregada en la etapa 3 después de que se identificó al ciclista)
Etapa 3
- Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets) – advertencia por quitarse el casco obligatorio durante la carrera (para una distancia corta)
- Maximilian Richard Walscheid (Lidl-Trek) – Multa de 200 CHF por orinar en público durante el tramo neutralizado
- Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike): multa de 200 CHF por orinar en público durante el tramo neutralizado
- Søjberg Rasmus Pederson (Decahlon CMA CGM): multa de 200 CHF por orinar en público durante la carrera