El director de Racing, Geraint Thomas, dice que el ex ganador “vive para las grandes carreras” y “aún le quedan más por venir”.

Cuando una caída masiva sacudió el Giro de Italia en la etapa 2, uno de los equipos que obtuvo un resultado positivo fue Netcompany Ineos, con sus líderes de la general, Egan Bernal y Thymen Arensman, logrando obtener seis y cuatro segundos de bonificación en el Red Bull Kilometre, lo que los llevó al tercer y cuarto lugar en la general.

El incidente que cambió todo el aspecto de la carrera ocurrió a 23 km del final en un descenso mojado, con cinco corredores del UAE Team Emirates-XRG cayendo y una gran cantidad de otros corredores con ellos, pero el equipo británico evitó el accidente por completo.

Hablando en un autobús del equipo contrastantemente optimista, en comparación con muchos de sus rivales, el Director de Carreras, Geraint Thomas, dijo que esto era simplemente una cuestión de suerte, con sus ocho corredores ocupando lugares en el interior de la banda derecha, mientras que el accidente ocurrió en la izquierda cuando un corredor de los EAU se deslizó cerca del frente y envió una onda a través del pelotón.

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“Parecía una parte súper resbaladiza de la carretera. Desde la televisión, se podía ver que el chico de los Emiratos Árabes Unidos en segundo lugar simplemente se resbaló y luego fue una gran colisión”, dijo Thomas afuera del autobús del equipo hacia ciclismonoticias y fieltro.

“Todo el mundo está haciendo carreras de aceleración, con la curva crucial acercándose, y luego es simplemente una gran aniquilación. Puedes ver a todos yendo cuando tocan los frenos; realmente no es agradable verlo”.

“Pero, desde un punto de vista egoísta, es realmente una suerte que todos estuviéramos en la derecha, porque fácilmente podríamos haber estado en la izquierda, y hubiéramos sido nosotros. Sólo espero que todos estén bien; parecía que había muchos que estaban bastante heridos”.

Thomas sabe muy bien cómo una campaña de Grand Tour puede esfumarse en una de las primeras etapas, ya que se estrelló en la zona neutral de la etapa 3 en la carrera de 2020 debido a un bidón en la carretera y lo abandonó un día después.

Al menos tres corredores ya abandonaron la carrera después del incidente, pero Thomas odiaba ver a un ex compañero de equipo y compatriota sufrir un destino similar al suyo seis años antes, cuando Adam Yates de los Emiratos Árabes Unidos cayó al suelo con fuerza y ​​emergió con la cara cubierta de barro y una oreja ensangrentada. Terminó 13:46 por detrás del grupo líder con su oferta general terminada.

“Nunca es agradable, especialmente cuando lo conoces. Su general ya terminó, es muy desafortunado, pero al mismo tiempo, ya sabes, como diría Steve Peters (reconocido psiquiatra deportivo famoso por trabajar con varias estrellas del ciclismo británico), 'la vida no es justa'”, dijo Thomas.

“Es lo que es, sigue adelante. Es duro y hay que trabajar mucho, (pero) he estado en esa posición antes en 2020, y todo estaba hecho y desempolvado”.

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No mucho después de que la carrera fuera neutralizada, las cosas se reiniciaron con las bonificaciones de tiempo del Red Bull Kilómetro, la subida final y la carrera hasta la meta, todo por jugar, y Thomas, que observó cómo se desarrollaba todo desde el autobús del equipo, estaba encantado de ver lo alertas que estaban sus corredores.

Entraron en marcha con números por delante y pudieron tomar las dos primeras posiciones en el sprint extra, ganando seis segundos para Bernal y cuatro para Arensman. Si bien ambos cayeron por el ataque de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y ninguno participó en el sprint reducido para la victoria cuando se recuperó el movimiento liderado por él, esto los hizo subir 113 y 25 puestos en la general, respectivamente, al final.

“Nadie tenía muy claro lo que estaba pasando, pero creo que los muchachos lo hicieron muy bien simplemente para mantenerse encendidos y en posición, y luego, cuando comenzó, estaban en un buen lugar y listos para comenzar”, dijo el galés, que no tuvo reparos en la reanudación.

“Alguien me preguntó antes: '¿Deberían simplemente haberlo neutralizado?' Pero creo que si es seguro seguir corriendo, en cuanto a ambulancias y si las carreteras no están completamente resbaladizas en todas partes, entonces continúas. La carrera seguía. Entonces, o corres o no, y si estás corriendo, lo intentas.

“(El Red Bull KM) no fue planeado, pero lo estábamos viendo, y yo dije: 'Vamos, acércate sigilosamente por la derecha y hazlo, ya sabes, con el menor esfuerzo posible'. Entonces los dos muchachos lo entendieron, así que fue bueno verlo”.

Bernal, ex ganador del Giro y del Tour de Francia, ahora ocupa el tercer lugar en la general de cara a la etapa final en Bulgaria, mostrando signos de su mejor forma anterior y con más rendimiento aún por ganar, según Thomas.

“Es un luchador, ¿sabes? Ciertamente no tuvo el mejor enfrentamiento, y estábamos pensando '¿Cómo va a ser?'”, dijo Thomas.

“Pero es simplemente un guerrero y vive para las grandes carreras. Lo vimos en el Tour de los Alpes y en Lieja-Bastogne-Lieja, y sabíamos que estaba de regreso en buena forma. Creo que todavía le queda más por venir”.

Pensando en la dura realidad de que la buena suerte en un Gran Tour puede derrumbarse en un instante, Thomas no quería adelantarse después de un día exitoso para Ineos, con ese alto riesgo regresando en solo un día con otro esperado sprint final.

“Hoy tuvimos… no diría suerte, pero no tuvimos mala suerte. Y nunca se sabe, en las Grandes Vueltas, mañana también podría suceder algo loco”, dijo. ciclismonoticias. “Así que creo que no nos adelantemos, todavía faltan 19 días, pero hoy fue un buen día”.