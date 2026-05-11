El director de Racing, Geraint Thomas, dice que el ex ganador “vive para las grandes carreras” y “aún le quedan más por venir”.

Cuando una caída masiva sacudió el Giro de Italia en la etapa 2, uno de los equipos que obtuvo un resultado positivo fue Netcompany Ineos, con sus líderes de la general, Egan Bernal y Thymen Arensman, logrando obtener seis y cuatro segundos de bonificación en el Red Bull Kilometre, lo que los llevó al tercer y cuarto lugar en la general.

El incidente que cambió todo el aspecto de la carrera ocurrió a 23 km del final en un descenso mojado, con cinco corredores del UAE Team Emirates-XRG cayendo y una gran cantidad de otros corredores con ellos, pero el equipo británico evitó el accidente por completo.

Hablando en un autobús del equipo contrastantemente optimista, en comparación con muchos de sus rivales, el Director de Carreras, Geraint Thomas, dijo que esto era simplemente una cuestión de suerte, con sus ocho corredores ocupando lugares en el interior de la banda derecha, mientras que el accidente ocurrió en la izquierda cuando un corredor de los EAU se deslizó cerca del frente y envió una onda a través del pelotón.

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“Pero es simplemente un guerrero y vive para las grandes carreras. Lo vimos en el Tour de los Alpes y en Lieja-Bastogne-Lieja, y sabíamos que estaba de regreso en buena forma. Creo que todavía le queda más por venir”.

“Hoy tuvimos… no diría suerte, pero no tuvimos mala suerte. Y nunca se sabe, en las Grandes Vueltas, mañana también podría suceder algo loco”, dijo. ciclismonoticias. “Así que creo que no nos adelantemos, todavía faltan 19 días, pero hoy fue un buen día”.