'Cuando anunciaron que el Angliru formaría parte de la Vuelta sólo tenía una cosa en la cabeza', dice el ganador de la séptima etapa

Petra Stiasny (Human Powered Health) ya ha demostrado su talento como escaladora en varias ocasiones, pero la mayoría de las veces la suiza de 24 años se vio frenada por pérdidas de tiempo o caídas.

En la última etapa de La Vuelta Femenina 2026, con final en la cima del Alto L'Angliru, todo finalmente salió bien para que Stiasny consiguiera su primera victoria WorldTour en una subida que describió como su “lugar feliz”.

“No lo puedo creer, sinceramente. Me quedo sin palabras. Para mí, es increíble. No tengo palabras, estoy sin palabras”, dijo Stiasny en la breve entrevista tras su victoria.

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Al final resultó que, Stiasny había dado vueltas en el escenario en su calendario desde que se anunció.

“Tenía muchas ganas de llegar a esta etapa. Cuando anunciaron que el Angliru formaría parte de la Vuelta, sólo tenía una cosa en la cabeza. Cada día era un sueño ganar esta etapa. Tenía muchas ganas de llegar a este día”, dijo.

Al inicio de la etapa, cuando se le pidió que describiera L'Angliru en una palabra, Stiasny dijo que era “hermoso”. Unas horas más tarde, cruzó primero la línea de meta en la cima de la subida para conseguir una victoria en solitario.

“Esta mañana pensé: 'Hoy finalmente es el día que esperaba con ansias durante tanto tiempo'.

“A principios de semana le dije a mi director deportivo que cuando llego al Angliru me siento libre. Me siento en mi lugar, en mi lugar feliz. Este es mi tipo de ascenso”, dijo el joven de 24 años.

Después de competir en natación, atletismo y triatlón, Stiasny no centró su atención en el ciclismo de ruta hasta 2020.

En 2022, terminó en el puesto 22 en la general del Giro de Italia y comenzó el Tour de Francia femenino inaugural, pero se estrelló en la etapa inicial en París y terminó fuera del tiempo límite, terminando su carrera antes de que realmente comenzara.

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En los años siguientes, el minúsculo escalador, de 160 cm de altura y sólo 43 kg de peso, a menudo perdía tiempo en las carreras por etapas antes de llegar a las montañas o incluso tenía que abandonar después de estrellarse.

En La Vuelta Femenina, solo terminó con el pelotón en la etapa 5, cayendo en las primeras cuatro etapas, pero no sufrió una caída y llegó a la etapa final.

“Hay que llegar al día. Pueden pasar muchas cosas durante la semana”, dijo Stiasny.

“Cuando estábamos al final de la subida, había superado la Vuelta. No me había caído. No me dejaron caer en un descenso hoy. Y me sentí libre. Estuve en mi lugar feliz durante toda la subida. Realmente lo disfruté, para ser honesto”.