'Cuando anunciaron que el Angliru formaría parte de la Vuelta sólo tenía una cosa en la cabeza', dice el ganador de la séptima etapa

Petra Stiasny (Human Powered Health) ya ha demostrado su talento como escaladora en varias ocasiones, pero la mayoría de las veces la suiza de 24 años se vio frenada por pérdidas de tiempo o caídas.

En la última etapa de La Vuelta Femenina 2026, con final en la cima del Alto L'Angliru, todo finalmente salió bien para que Stiasny consiguiera su primera victoria WorldTour en una subida que describió como su “lugar feliz”.

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En La Vuelta Femenina, solo terminó con el pelotón en la etapa 5, cayendo en las primeras cuatro etapas, pero no sufrió una caída y llegó a la etapa final.