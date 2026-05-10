“Volvemos al mercado en busca de un segundo socio cotitular”, dice el director financiero Tom Hill
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Netcompany Ineos hace su debut en carreras con nuevos colores verde-gris en el Giro de Italia, pero el equipo británico pronto podría cambiar de nombre y marca nuevamente, e Ineos está dispuesto a renunciar a su patrocinio principal si se puede encontrar otro patrocinador importante.
La empresa danesa de software e inteligencia artificial Netcompany firmó un acuerdo de 100 millones de euros por cinco años, lo que provocó el cambio de nombre del equipo de Ineos Grenadiers. El equipo también cuenta con un importante patrocinio de Total Energies para 2026 y un nuevo patrocinio de WTW y Café de Colombia, pero necesita más financiación si quiere competir con los súper equipos del deporte como UAE Team Emirates-XRG, Lild-Trek, Decathlon-CMA CGM y Visma-Lease a Bike.
Hasta ahora, Ineos ha conservado la propiedad del equipo, pero parece estar limitando su inversión a medida que la empresa Ineos en general intenta reducir costos. El propietario de Ineos, Jim Ratcliffe, que también es propietario del equipo de fútbol Manchester United, culpó a la “desindustrialización de Europa” por los problemas de Ineos.
Según se informa, la deuda de la empresa alcanzó casi 18.000 millones de euros a principios de 2026. Las agencias de crédito rebajaron sus perspectivas para la empresa. El Ineos ha recortado la inversión en otros deportes.
El director del equipo, Dave Brailsford, ha creado el mantra 'Misión 8' mientras el equipo británico aspira a un octavo éxito en el Tour de Francia, pero podría decirse que el equipo necesita un presupuesto anual de 60 millones de euros si espera competir con los equipos más grandes y ganar otro Tour.
“Esta es una de las asociaciones más importantes en el ciclismo: un verdadero voto de confianza no sólo en nuestro equipo, sino en el deporte mismo”, dijo Brailsford cuando se anunció a Netcompany como patrocinador principal.
“En última instancia, se trata de crear las condiciones para ganar el Tour de Francia”.