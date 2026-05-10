“Volvemos al mercado en busca de un segundo socio cotitular”, dice el director financiero Tom Hill

Netcompany Ineos hace su debut en carreras con nuevos colores verde-gris en el Giro de Italia, pero el equipo británico pronto podría cambiar de nombre y marca nuevamente, e Ineos está dispuesto a renunciar a su patrocinio principal si se puede encontrar otro patrocinador importante.

La empresa danesa de software e inteligencia artificial Netcompany firmó un acuerdo de 100 millones de euros por cinco años, lo que provocó el cambio de nombre del equipo de Ineos Grenadiers. El equipo también cuenta con un importante patrocinio de Total Energies para 2026 y un nuevo patrocinio de WTW y Café de Colombia, pero necesita más financiación si quiere competir con los súper equipos del deporte como UAE Team Emirates-XRG, Lild-Trek, Decathlon-CMA CGM y Visma-Lease a Bike.

“Tenemos a Netcompany como nuestro primer socio titular, pero volveremos al mercado en busca de un segundo socio titular”, dijo recientemente Tom Hill, director comercial del equipo, al podcast Leaders Worth Knowing.

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Hasta ahora, Ineos ha conservado la propiedad del equipo, pero parece estar limitando su inversión a medida que la empresa Ineos en general intenta reducir costos. El propietario de Ineos, Jim Ratcliffe, que también es propietario del equipo de fútbol Manchester United, culpó a la “desindustrialización de Europa” por los problemas de Ineos.

Según se informa, la deuda de la empresa alcanzó casi 18.000 millones de euros a principios de 2026. Las agencias de crédito rebajaron sus perspectivas para la empresa. El Ineos ha recortado la inversión en otros deportes.

Al hablar de la búsqueda de un segundo patrocinador, Hill indicó que esto significaría que Ineos podría desaparecer del nombre del equipo ciclista. “Entonces, Netcompany-X”, dijo, siendo la X el puesto de patrocinador vacante.

Como si Ineos estuviera feliz de dar un paso atrás en el papel principal, respondió: “Ineos seguirá involucrado como patrocinador a largo plazo, con un gran interés en el ciclismo. Eso nunca ha disminuido. Sir Jim (Ratcliffe) tiene un interés muy apasionado en el ciclismo y ha sido un partidario y patrocinador fantástico”.

“En última instancia, si podemos ampliar la base financiera al tener otros socios que ayuden a invertir en el equipo, crear ese círculo virtuoso de más inversión, mejores corredores, ganar más carreras, más patrocinadores. Ese es el siguiente paso para nosotros, a partir de ahora”.

El director del equipo, Dave Brailsford, ha creado el mantra 'Misión 8' mientras el equipo británico aspira a un octavo éxito en el Tour de Francia, pero podría decirse que el equipo necesita un presupuesto anual de 60 millones de euros si espera competir con los equipos más grandes y ganar otro Tour.

El papel de Brailsford como director del Manchester United ha terminado y, según se informa, ha reorientado los objetivos del equipo ciclista y ha reconstruido la moral. Geraint Thomas está en Bulgaria como nuevo director de carreras.

“Esta es una de las asociaciones más importantes en el ciclismo: un verdadero voto de confianza no sólo en nuestro equipo, sino en el deporte mismo”, dijo Brailsford cuando se anunció a Netcompany como patrocinador principal.

“Es un momento importante para nosotros y marca el comienzo de un nuevo capítulo. Aporta estabilidad a largo plazo, brindándonos la plataforma para invertir en rendimiento a lo largo del tiempo, sentando las bases para ganar y seguir ganando.

“En última instancia, se trata de crear las condiciones para ganar el Tour de Francia”.