Thomas Silva continúa con la maglia rosa tras la tercera etapa en Sofía
La tercera etapa del Giro de Italia transcurrió sin incidentes en lo que a la clasificación general se refiere, sin grandes movimientos en lo alto de la clasificación. Un sprint final permitió a Paul Magnier (Soudal-QuickStep) conseguir su segunda victoria de la carrera por delante de Jonathan Milan (Lidl-Trek).
Thomas Silva (XDS-Astana) permanece en cabeza de carrera después del último día de la carrera en Bulgaria, el ganador uruguayo de la etapa 2 sostiene la maglia rosa mientras el Giro se traslada a Italia para la etapa 4 del martes.
Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) se encuentra en sexto lugar, a 10 segundos, mientras que la pareja de Uno-X Mobility, Martin Tjøtta y Johannes Kulset, están en séptimo y octavo, también a 10 segundos.
Las dos últimas plazas del top 10 las ocupan Enric Mas (Movistar) y Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché), mientras que otros 24 corredores también se encuentran a 10 segundos del líder.
Clasificación general actual del Giro de Italia