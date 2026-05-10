Muchos corredores cayeron al suelo en una grave caída a 22 km del final de la etapa y Jay Vine se vio obligado a abandonar en camilla.

Varios corredores se vieron atrapados en una grave caída hacia el final de la segunda etapa del Giro de Italia, lo que provocó que la carrera se neutralizara a 20 km de la meta. La caída se produjo en Bulgaria sobre carreteras mojadas y numerosos motociclistas se salieron de control en una curva a la izquierda.

Numerosos corredores del pelotón quedaron atrapados en un choque a 22 kilómetros del final de la etapa empapada por la lluvia entre Burgas y Veliko Tarnovo, y varios de ellos resbalaron con fuerza contra una barandilla de metal al costado de la carretera.

Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG), Derek Gee-West (Lidl-Trek), Michael Storer (Tudor), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) estuvieron entre los ciclistas atrapados en el accidente.

Ådne Holter (Uno-X Mobility) fue otro piloto atrapado en la caída que abandonó poco después, mientras que otro piloto de los Emiratos Árabes Unidos, Marc Soler, también fue confirmado como fuera de carrera.