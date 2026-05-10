Muchos corredores cayeron al suelo en una grave caída a 22 km del final de la etapa y Jay Vine se vio obligado a abandonar en camilla.
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Varios corredores se vieron atrapados en una grave caída hacia el final de la segunda etapa del Giro de Italia, lo que provocó que la carrera se neutralizara a 20 km de la meta. La caída se produjo en Bulgaria sobre carreteras mojadas y numerosos motociclistas se salieron de control en una curva a la izquierda.
Numerosos corredores del pelotón quedaron atrapados en un choque a 22 kilómetros del final de la etapa empapada por la lluvia entre Burgas y Veliko Tarnovo, y varios de ellos resbalaron con fuerza contra una barandilla de metal al costado de la carretera.
Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG), Derek Gee-West (Lidl-Trek), Michael Storer (Tudor), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) estuvieron entre los ciclistas atrapados en el accidente.
Ådne Holter (Uno-X Mobility) fue otro piloto atrapado en la caída que abandonó poco después, mientras que otro piloto de los Emiratos Árabes Unidos, Marc Soler, también fue confirmado como fuera de carrera.