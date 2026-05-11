Decepción pero también satisfacción para SD Worx-Protime, que ganó tres etapas, un podio, el maillot de los puntos y el premio por equipos.
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Parecía ser La Vuelta Femenina de Anna van der Breggen hasta los últimos 4 km de la carrera, cuando las pendientes del Alto de L'Angliru mordieron y las rivales de la general Paula Blasi y Marion Bunel se alejaron a cámara lenta.
La holandesa comenzó el último día del Gran Tour de España con una ventaja de 18 segundos sobre el favorito local, Blasi, segundo clasificado, y se mostró cómoda entre el selecto grupo de líderes durante gran parte de la brutal subida final.
Pero al llegar a la cima del Angliru, fue Blasi quien se empapó de la gloria, habiendo puesto 36 segundos sobre Van der Breggen, superando la brecha y logrando su primera victoria en un Gran Tour (de hecho, su primera victoria en una carrera por etapas) en su segunda temporada profesional.
Su equipo SD Worx-Protime también pudo recordar tres victorias de etapa gracias a ella, Lotte Kopecky y Mischa Bredewold, mientras que Kopecky también ganó el maillot verde de puntos.
“Aun así, el orgullo es el sentimiento predominante cuando miro a todo el equipo. Con tres victorias de etapa y el maillot verde, hicimos una Vuelta Femenina fantástica”, dijo Van der Breggen.
“Después de mi regreso, esperaba que una vez más fuera posible luchar por la victoria general en un Gran Tour, y es increíble estar nuevamente tan cerca de la cima. Esto me da confianza para seguir construyendo en este camino”.
Por su parte, la campeona de Milán-San Remo, Lotte Kopecky, calificó el Angliru de “simplemente horrible” y expresó su respeto por los corredores de la general que luchan por el maillot rojo en sus pistas infernales. Después de terminar su día 20 minutos después de los contendientes del maillot rojo, estaba feliz de asegurarse el verde.
“Por supuesto, es bonito conseguir el maillot verde. Con una victoria de etapa y el maillot de los puntos, salgo de esta Vuelta con buenas sensaciones”, afirmó.
“También estoy orgulloso de cómo ha corrido el equipo esta semana. Con tres victorias de etapa, tres días con el maillot rojo de líder, el maillot verde y el segundo puesto en la clasificación general, sólo podemos estar satisfechos”.
El director deportivo del equipo, Danny Stam, también se mostró satisfecho con la semana de SD Worx en España. Dijo que perder la general por un margen tan estrecho le dejó con un sentimiento “mixto”, pero dado el objetivo inicial del equipo de ganar una etapa y terminar en el podio, La Vuelta Femenina ha sido un éxito.
“Creo que hicimos una Vuelta Femenina muy fuerte, con tres victorias de etapa. Por supuesto, esperábamos llevarnos a casa también la clasificación general, pero el Angliru nunca miente”, dijo.
“Es una subida en la que tienes que ir a tu propio ritmo. Anna lo manejó muy bien. Esperábamos que las secciones más empinadas pudieran funcionar a su favor. En la segunda parte de la subida, las cosas mejoraron un poco, pero al final, todavía te quedas con un déficit de 24 segundos en la clasificación general. Eso hace que las sensaciones sobre esta Vuelta, por lo demás bellamente disputada, sean algo mixtas.
“Por encima de todo, deberíamos recordar con gran orgullo cómo corrió el equipo a lo largo de esta semana. La decepción sigue siendo el sentimiento dominante en este momento, y eso es parte del deporte de alto nivel. Pero también debemos avanzar rápidamente y concentrarnos en lo que logramos como equipo.
“Vinimos aquí con el objetivo de ganar una etapa y ver si era posible subir al podio en la clasificación general. Logramos con creces esos objetivos. El equipo estuvo realmente sobresaliente”.