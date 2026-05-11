Decepción pero también satisfacción para SD Worx-Protime, que ganó tres etapas, un podio, el maillot de los puntos y el premio por equipos.

Parecía ser La Vuelta Femenina de Anna van der Breggen hasta los últimos 4 km de la carrera, cuando las pendientes del Alto de L'Angliru mordieron y las rivales de la general Paula Blasi y Marion Bunel se alejaron a cámara lenta.

La holandesa comenzó el último día del Gran Tour de España con una ventaja de 18 segundos sobre el favorito local, Blasi, segundo clasificado, y se mostró cómoda entre el selecto grupo de líderes durante gran parte de la brutal subida final.

Pero al llegar a la cima del Angliru, fue Blasi quien se empapó de la gloria, habiendo puesto 36 segundos sobre Van der Breggen, superando la brecha y logrando su primera victoria en un Gran Tour (de hecho, su primera victoria en una carrera por etapas) en su segunda temporada profesional.

te puede gustar



“Lo mejor que pudimos lograr en esta situación”: SD Worx-Protime sigue esperando su primera gran victoria en las Clásicas de 2026 tras la derrota en el Trofeo Alfredo Binda



La Vuelta Femenina: Paula Blasi logra la victoria general en el último día en el Alto de L'Angliru mientras Petra Stiasny logra en solitario la victoria de etapa



'A veces simplemente te quiebras mentalmente': Kasia Niewiadoma-Phinney no cumple con sus propias expectativas en la prueba de escalada de la etapa 6 de La Vuelta Femenina

Hablando después de la etapa, Van der Breggen estaba comprensiblemente decepcionada por perder el maillot rojo en los últimos kilómetros de la carrera de 819,5 km, especialmente teniendo en cuenta que se había acercado a Blasi durante la persecución.

“Lo di todo, pero no fue suficiente, y ahora mismo eso es realmente decepcionante. Luché por todo lo que valía, pero al final me quedé corto”, dijo Van der Breggen, quien terminó tercero en la Vuelta el año pasado.

“Es especialmente frustrante porque en la última sección empinada del Angliru, estuve bastante cerca otra vez; una diferencia de 24 segundos con Paula Blasi en una subida como ésta es básicamente nada.

“Una vez que el dolor en las piernas desaparece, empiezas a pensar: 'Si tan solo no hubiera dejado que se abriera esa brecha', pero en la bicicleta en ese momento realmente sentí una gran diferencia”.

Van der Breggen terminó la carrera en segundo lugar, a 24 segundos de Blasi y 25 segundos por encima del tercer clasificado, Bunel.





Su equipo SD Worx-Protime también pudo recordar tres victorias de etapa gracias a ella, Lotte Kopecky y Mischa Bredewold, mientras que Kopecky también ganó el maillot verde de puntos.

“Aun así, el orgullo es el sentimiento predominante cuando miro a todo el equipo. Con tres victorias de etapa y el maillot verde, hicimos una Vuelta Femenina fantástica”, dijo Van der Breggen.

Qué leer a continuación



'La ventaja no se reducirá': Grandes esperanzas en la Amstel Gold Race, pero ninguna alegría para SD Worx-Protime en el evento local



Dio la casualidad de que la gloria española en La Vuelta Femenina mientras los escaladores daban un espectáculo en L'Angliru en la etapa 7



Vuelta Femenina: Anna van der Breggen derrota a sus rivales en las empinadas pendientes de Les Praeres para ganar la etapa 6 y tomar el liderato de la general

“Después de mi regreso, esperaba que una vez más fuera posible luchar por la victoria general en un Gran Tour, y es increíble estar nuevamente tan cerca de la cima. Esto me da confianza para seguir construyendo en este camino”.

Por su parte, la campeona de Milán-San Remo, Lotte Kopecky, calificó el Angliru de “simplemente horrible” y expresó su respeto por los corredores de la general que luchan por el maillot rojo en sus pistas infernales. Después de terminar su día 20 minutos después de los contendientes del maillot rojo, estaba feliz de asegurarse el verde.

“Por supuesto, es bonito conseguir el maillot verde. Con una victoria de etapa y el maillot de los puntos, salgo de esta Vuelta con buenas sensaciones”, afirmó.

“También estoy orgulloso de cómo ha corrido el equipo esta semana. Con tres victorias de etapa, tres días con el maillot rojo de líder, el maillot verde y el segundo puesto en la clasificación general, sólo podemos estar satisfechos”.

El director deportivo del equipo, Danny Stam, también se mostró satisfecho con la semana de SD Worx en España. Dijo que perder la general por un margen tan estrecho le dejó con un sentimiento “mixto”, pero dado el objetivo inicial del equipo de ganar una etapa y terminar en el podio, La Vuelta Femenina ha sido un éxito.

“Creo que hicimos una Vuelta Femenina muy fuerte, con tres victorias de etapa. Por supuesto, esperábamos llevarnos a casa también la clasificación general, pero el Angliru nunca miente”, dijo.

“Es una subida en la que tienes que ir a tu propio ritmo. Anna lo manejó muy bien. Esperábamos que las secciones más empinadas pudieran funcionar a su favor. En la segunda parte de la subida, las cosas mejoraron un poco, pero al final, todavía te quedas con un déficit de 24 segundos en la clasificación general. Eso hace que las sensaciones sobre esta Vuelta, por lo demás bellamente disputada, sean algo mixtas.

“Por encima de todo, deberíamos recordar con gran orgullo cómo corrió el equipo a lo largo de esta semana. La decepción sigue siendo el sentimiento dominante en este momento, y eso es parte del deporte de alto nivel. Pero también debemos avanzar rápidamente y concentrarnos en lo que logramos como equipo.

“Vinimos aquí con el objetivo de ganar una etapa y ver si era posible subir al podio en la clasificación general. Logramos con creces esos objetivos. El equipo estuvo realmente sobresaliente”.