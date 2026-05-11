'Sólo espero que todos estén bien. No me gustan los accidentes como este. Realmente estoy pensando en todos los que se estrellaron”, dice Dane después del caótico final.

Mientras la segunda caída masiva en otros tantos días sacudía el Giro de Italia en Bulgaria, el favorito general Jonas Vingegaard estuvo casi entre las víctimas del desagradable incidente que ocurrió en un descenso húmedo a 23,3 km del final, evitándolo por los pelos.

Vingegaard estuvo bien posicionado con los maillots amarillo y negro de Visma-Lease a Bike durante la larga etapa de 221 km desde Burgas a Veliko Tarnovo, pero estaba solo un lugar detrás y a la derecha del primer corredor del UAE Team Emirates-XRG que cayó, derribando a unos 20 corredores más con él.

Comprensiblemente conmocionado por haber sido víctima de accidentes similares en el pasado (en Itzulia País Vasco en 2024, por ejemplo), los pensamientos de Vingegaard estaban en sus competidores que cayeron, con Jay Vine, Marc Soler y Ådne Holter obligados a abandonar debido a sus lesiones.

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Vingegaard calentó en el entrenador turbo mientras los periodistas esperaban noticias de la maglia rosa, y después de una ducha y un tiempo para reflexionar en el autobús del equipo, confirmó lo cerca que estuvo de que todo saliera mal en su debut en el Giro.

“Bueno, se estrellaron justo delante de mí, así que estuvo bastante cerca”, dijo Vingegaard a un pequeño grupo de periodistas, después de que le preguntaran si sentía algún déjà vu por aquel infame accidente en el País Vasco.

“Sí, fue diferente, pero seguro. Fue un accidente desagradable; parecía muy resbaladizo, y sólo espero que todos estén bien. No me gustan los choques como este. Realmente estoy pensando en todos los que se estrellaron”.

En el coche de atrás de Visma-Lease a Bike, el director deportivo Marc Reef confirmó que tenían emociones encontradas después de escuchar por primera vez que algunos de sus corredores se habían caído (Wilco Kelderman y Tim Rex, pero esto aún no estaba confirmado) y luego descubrir que Vingegaard había escapado del accidente.

“Creo que todos estaban cerca; fue casi en la primera fila donde cayeron. Entonces, en esa situación, escuchamos por radio inmediatamente que había corredores de Visma en el suelo, pero también en el mismo momento, los corredores dijeron que Jonas había pasado”, dijo Reef después de informar a sus corredores en el autobús del equipo.

“Por supuesto, en un momento estás feliz de que haya pasado, pero en el mismo momento estás asustado porque la velocidad era muy alta y vimos la valla al costado de la carretera, pero afortunadamente ambos (Rex y Kelderman) pudieron volver a subirse a la bicicleta en primer lugar. Pero tendremos que esperar y ver las consecuencias”.

Tras salir intacto del incidente, Visma fue uno de los equipos que iluminó los 18 km restantes, después de que se decidió que la carrera entonces neutralizada era segura para reanudarse.

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Con solo afrontar la última subida categorizada y la subida a la meta en Veliko Tarnovo, varios equipos intentaron atacar en el paso del monasterio de Lyaskovets (3,9 km al 6,8%), en particular los eventuales ganadores XDS Astana y Bardiani, pero Visma causó la mejor impresión cuando Vingegaard fue llevado al frente por el joven italiano Davide Piganzoli.

Luego, el danés realizó su primer ataque de la carrera de 2026, uno que tanto él como Reef dijeron que había sido el plan desde la sesión informativa de la mañana. Además, dado lo que acababa de suceder, Vingegaard consideró que era su ruta “más segura” hasta la meta.

“Definitivamente era el plan durante todo el día. Especialmente por cómo se desarrolló, creo que era la forma más segura de jugar la final; cuanto más se pudiera reducir el grupo, mejor sería para este último descenso”, dijo Vingegaard, de lo que Reef se hizo eco.

“Hablamos de la oportunidad esta mañana. Siempre hay que ver cuál es la situación, pero él se sentía bien y ese era el momento de intentarlo”, dijo el DS.

“Ya habíamos discutido que cuando se sintiera bien, podría hacerlo, también como prueba. Y la final era adecuada para ir con un grupo más pequeño que con un grupo más grande, para estar más seguros, para que todos jugaran nuestras cartas”.

El ataque de Vingegaard solo fue seguido por Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe) y Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché), con Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) más tarde cruzando, pero aunque parecía que aguantarían y jugarían la final en un sprint de cuatro hombres, la cooperación se desvaneció y fueron atrapados a la vista de la línea.

No tuvo reparos con sus rivales por cómo se desarrolló, y dijo que principalmente estaba priorizando una llegada segura a la meta después de lo que se convirtió en un día loco después de un comienzo lento.

“Todos intentamos jugar un poco, así es el ciclismo. No culpo a nadie, y supongo que ellos no me culpan a mí, porque jugamos el juego cada uno de nosotros. Nos atraparon, y así es”, dijo Vingegaard.

“Si puedes tomarte tiempo con tus oponentes, es algo bueno, pero (este ataque) no fue necesariamente para tomar ya la maglia rosa. Lo más importante para todos nosotros era pasar el día sanos y salvos, todos nosotros”.