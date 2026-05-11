'Sólo espero que todos estén bien. No me gustan los accidentes como este. Realmente estoy pensando en todos los que se estrellaron”, dice Dane después del caótico final.

Mientras la segunda caída masiva en otros tantos días sacudía el Giro de Italia en Bulgaria, el favorito general Jonas Vingegaard estuvo casi entre las víctimas del desagradable incidente que ocurrió en un descenso húmedo a 23,3 km del final, evitándolo por los pelos.

Vingegaard estuvo bien posicionado con los maillots amarillo y negro de Visma-Lease a Bike durante la larga etapa de 221 km desde Burgas a Veliko Tarnovo, pero estaba solo un lugar detrás y a la derecha del primer corredor del UAE Team Emirates-XRG que cayó, derribando a unos 20 corredores más con él.

Comprensiblemente conmocionado por haber sido víctima de accidentes similares en el pasado (en Itzulia País Vasco en 2024, por ejemplo), los pensamientos de Vingegaard estaban en sus competidores que cayeron, con Jay Vine, Marc Soler y Ådne Holter obligados a abandonar debido a sus lesiones.

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“Bueno, se estrellaron justo delante de mí, así que estuvo bastante cerca”, dijo Vingegaard a un pequeño grupo de periodistas, después de que le preguntaran si sentía algún déjà vu por aquel infame accidente en el País Vasco.

En el coche de atrás de Visma-Lease a Bike, el director deportivo Marc Reef confirmó que tenían emociones encontradas después de escuchar por primera vez que algunos de sus corredores se habían caído (Wilco Kelderman y Tim Rex, pero esto aún no estaba confirmado) y luego descubrir que Vingegaard había escapado del accidente.

El ataque de Vingegaard solo fue seguido por Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe) y Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché), con Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) más tarde cruzando, pero aunque parecía que aguantarían y jugarían la final en un sprint de cuatro hombres, la cooperación se desvaneció y fueron atrapados a la vista de la línea.