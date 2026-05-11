Jay Vine y Marc Soler abandonan después de una grave caída masiva en la etapa 2 mientras Adam Yates, visiblemente ensangrentado, pierde casi 14 minutos.

El sábado por la tarde en el autobús del equipo UAE Team Emirates-XRG en el aparcamiento del Giro de Italia, en las afueras de Veliko Tarnovo, el ambiente era todo menos optimista.

Durante la etapa 2 en Bulgaria, una caída masiva obligó a abandonar a dos de sus mejores corredores, Jay Vine y Marc Soler. Su contendiente general, Adam Yates, también cayó mal, perdiendo mucho tiempo y toda esperanza en la batalla general. También cayeron otros dos corredores de UAE, Antonio Morgado y Jhonatan Narváez.

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Desde el primer partido del WorldTour en el Tour Down Under, el UAE Team Emirates-XRG ha tenido una temporada difícil con un gran número de corredores enfermos o lesionados. Aunque su nombre estrella, Tadej Pogačar, no se ha visto afectado, corredores del calibre de Vine, Tim Wellens y Mikkel Bjerg han tenido que pasar tiempo alejados de las carreras incluso antes del Giro.

“Todavía tenemos a Christen, Narváez y Morgado aquí, y espero que podamos recuperar a Adam también; tal vez pueda hacer algo en las montañas”.