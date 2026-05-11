Jay Vine y Marc Soler abandonan después de una grave caída masiva en la etapa 2 mientras Adam Yates, visiblemente ensangrentado, pierde casi 14 minutos.

El sábado por la tarde en el autobús del equipo UAE Team Emirates-XRG en el aparcamiento del Giro de Italia, en las afueras de Veliko Tarnovo, el ambiente era todo menos optimista.

Durante la etapa 2 en Bulgaria, una caída masiva obligó a abandonar a dos de sus mejores corredores, Jay Vine y Marc Soler. Su contendiente general, Adam Yates, también cayó mal, perdiendo mucho tiempo y toda esperanza en la batalla general. También cayeron otros dos corredores de UAE, Antonio Morgado y Jhonatan Narváez.

El choque masivo, el segundo en la final del Giro en otros tantos días, ocurrió cuando faltaban unos 21 km, derribando a más de una docena de corredores, cinco de ellos del UAE Team Emirates-XRG. Tantas lesiones obligaron a neutralizar brevemente la carrera, ya que se necesitaron todas las ambulancias para hacer frente a las consecuencias del accidente.

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Soler, uno de los primeros en caer, según el director deportivo Fabio Baldato, abandonó poco después, mientras Adam Yates, con el rostro visiblemente ensangrentado, pudo continuar. Sin embargo, sufrió una pérdida de tiempo al final de la etapa de 13:46.

Mientras tanto, Vine y Soler abandonaron la carrera en ambulancias directamente desde el accidente.

“Adán tenía mucha sangre en la cara por el accidente; tenía un corte detrás de la oreja”, dijo Baldato a un pequeño grupo de periodistas, entre ellos ciclismonoticiasen el autobús del equipo, tras la meta. “Lo revisamos, así que veremos qué dice el médico.

“Luego estuve con Jay Vine, él se quejaba de dolor en el mismo brazo que se había lastimado en Australia. Soler tenía un problema con su pierna, así que veremos qué dice el médico al respecto también.

“Sólo Mikkel Bjerg, Jan Christen y Arrieta lograron mantenerse sobre sus bicicletas, e incluso la bicicleta de Arrieta se rompió en un momento.”

Baldato dijo que ya había revisado imágenes de la caída masiva y había visto que Soler fue uno de los primeros en caer justo cuando el pelotón tomaba velocidad para la clave final de tercera categoría en el paso del Monasterio de Lyaskovets.

“Fue un choque rápido. Su rueda delantera se soltó. La carretera estaba muy resbaladiza. Fue básicamente como una reacción en cadena”, dijo.

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Desde el primer partido del WorldTour en el Tour Down Under, el UAE Team Emirates-XRG ha tenido una temporada difícil con un gran número de corredores enfermos o lesionados. Aunque su nombre estrella, Tadej Pogačar, no se ha visto afectado, corredores del calibre de Vine, Tim Wellens y Mikkel Bjerg han tenido que pasar tiempo alejados de las carreras incluso antes del Giro.

“Algunos años son así”, dijo simplemente Baldato, cuando le dijeron que estaba siendo una temporada particularmente dura para los Emiratos Árabes Unidos en cuanto a lesiones.

“Todavía tenemos a Christen, Narváez y Morgado aquí, y espero que podamos recuperar a Adam también; tal vez pueda hacer algo en las montañas”.

“Ha perdido tanto tiempo que la clasificación general será difícil, pero si está bien, todavía le quedan algunas etapas buenas. Lo más importante, en cualquier caso, es que los muchachos consigan recuperarse”.