El canadiense logra limitar las pérdidas a un minuto mientras la carrera neutralizada se reinicia antes de recuperar el contacto con el grupo principal.

Las posibilidades de Derek Gee-West en la general del Giro de Italia sufrieron un golpe significativo, pero lejos de ser decisivo, después de que el canadiense quedó atrapado en el accidente masivo que arrasó la carrera a unos 23 kilómetros del final de la etapa 2. Sin embargo, el daño causado no se debió solo a su fuerte caída y la persecución solitaria del pelotón que siguió.

Gee-West todavía estaba recuperando terreno cuando la carrera neutralizada se reanudó antes de que el corredor de Lidl-Trek pudiera contactar con el grupo principal de favoritos.

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El director deportivo de Lidl-Trek, Bernie Eisel, se detuvo para comprobar a los corredores lesionados que no pertenecían a su equipo, como Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG), que cayó gravemente y sufrió un importante corte en la cabeza. Yates pudo completar la etapa, pero como dijo Eisel ciclismonoticiasfue un “choque muy duro”.

“Al ver a un corredor como Adam Yates así, quería darle un poco de apoyo y ver cómo está… parecía estar bien”, relató Eisel, “y luego alcanzamos a Derek y la carrera fue neutralizada”.