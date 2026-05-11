El canadiense logra limitar las pérdidas a un minuto mientras la carrera neutralizada se reinicia antes de recuperar el contacto con el grupo principal.

Las posibilidades de Derek Gee-West en la general del Giro de Italia sufrieron un golpe significativo, pero lejos de ser decisivo, después de que el canadiense quedó atrapado en el accidente masivo que arrasó la carrera a unos 23 kilómetros del final de la etapa 2. Sin embargo, el daño causado no se debió solo a su fuerte caída y la persecución solitaria del pelotón que siguió.

Gee-West todavía estaba recuperando terreno cuando la carrera neutralizada se reanudó antes de que el corredor de Lidl-Trek pudiera contactar con el grupo principal de favoritos.

Imágenes de televisión del campeón canadiense de ruta, cuarto en la general el año pasado, abriéndose paso entre un grupo de ciclistas caídos tras otro en el Cat. 3, en la ascensión al Monasterio de Lyaskovets, demostró que no se rendiría sin luchar y logró limitar sus pérdidas a poco más de un minuto al final.

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El director deportivo de Lidl-Trek, Bernie Eisel, se detuvo para comprobar a los corredores lesionados que no pertenecían a su equipo, como Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG), que cayó gravemente y sufrió un importante corte en la cabeza. Yates pudo completar la etapa, pero como dijo Eisel ciclismonoticiasfue un “choque muy duro”.

Respecto a Gee-West, el equipo emitió un comunicado inicial diciendo que tanto el velocista canadiense como el alemán Max Walscheid parecían estar bien, aunque se realizarán controles médicos completos. “Por el momento, sin embargo, parece que afortunadamente ambos corredores estarán en la línea de salida de la etapa 3”.

“Está bien, está bastante maltrecho, pero logró salir adelante”, dijo Eisel. ciclismonoticias sobre Gee-West.

“Parecía realmente preocupante cuando volvió a subirse a la bicicleta, se quedó allí parado para siempre”.

“Luego, cuando volvió a subir, sólo pudimos alcanzarlo un poco después porque por un momento estaba controlando a otros pilotos que se habían estrellado, especialmente Adam Yates.

“Pero teníamos ciclistas en medio de la nada, solos. Era simplemente un caos”.

Durante unos cinco kilómetros la carrera permaneció en suspenso, pero luego, faltando 18 kilómetros para el final, la etapa volvió a ponerse en marcha. Algunos corredores, sin embargo, no habían tocado el frente de la carrera.

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“Al ver a un corredor como Adam Yates así, quería darle un poco de apoyo y ver cómo está… parecía estar bien”, relató Eisel, “y luego alcanzamos a Derek y la carrera fue neutralizada”.

“Pero entonces fue como: 'Oh, tenemos una ambulancia y un coche médico, así que ahora volvemos a correr'.

Eisel no criticó a la organización ni a los comisarios de carrera por su decisión de reanudar la carrera, pero como dijo a My Bike, era difícil entender que deberían optar por reiniciarla exactamente cuando lo hicieron.

“Vimos a muchachos como Derek y (Edoardo) Zambanini (Bahrain Victorious) un poco alejados (detrás) del grupo, así que ¿cuándo se tomó la decisión nuevamente? Si la ambulancia se disparó y pasó a los corredores que no chocan a 100 kilómetros por hora, ¿entonces comenzamos a correr de nuevo?” preguntó retóricamente.

“Sé que no es una decisión fácil. ¿Estuvo mal? Es difícil decir a veces a favor de algunos muchachos, a veces a favor de otros”.

“Pero este no fue un accidente normal, fue muy duro. Todavía estoy un poco conmocionado, sólo espero que todos estén bien y se recuperen rápidamente”.

La preocupación de Eisel por Yates una vez finalizada la etapa fue tal que incluso se dirigió personalmente al autobús del equipo de los EAU para comprobar el estado del piloto británico, pero no fue el único que lo hizo. De hecho, en todo el paddock de autobuses del equipo Giro después de la etapa 2, se pudo ver y escuchar a los corredores y al personal preguntando a los miembros de otros equipos sobre el bienestar y las lesiones de otras personas atrapadas en el accidente, el segundo choque importante en igual número de días en las carreras de este año, y algo sin lo que todos podrían prescindir.