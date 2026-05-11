El joven de 24 años es el primer uruguayo en correr la Corsa Rosa y hacerse con el liderato de la carrera

Sesenta años después de que Juan José Timón se convirtiera en el primer uruguayo en competir en carreras italianas como Tirreno-Adriático y Milano-Torino, se hizo historia en la etapa 2 del Giro de Italia.

Su compatriota Thomas Silva no sólo se convirtió en el primer corredor de la nación sudamericana en competir en la carrera, sino que lo hizo con estilo al llevarse la victoria de etapa y adjudicarse la victoria. maglia rosa en el proceso. Todo ello en su debut en el Gran Vuelta de Italia.

En la salida en Burgas, su experimentado compañero de equipo XDS-Astana Christian Scaroni, ganador de una etapa el año pasado, dijo que “hoy será una etapa realmente buena para nosotros… La última subida corta será muy importante para tomar la posición de delante, luego en la cima veremos cómo será”.

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Eso es exactamente lo que hizo el equipo. En un día lluvioso y caótico, el equipo se mantuvo seguro en el pelotón, evitando la caída masiva y se posicionó al frente de la persecución para recuperar una escapada tardía de cuatro corredores. Luego, en la carrera final hacia la línea, Scaroni hizo un último tirón para atrapar a los fugitivos y llevar a su compañero de equipo a la victoria.

Después de tres años con el ProTeam español Caja Rural-Seguros RGA, donde logró dos resultados entre los 10 primeros en la Vuelta a España 2025 en su debut en el Gran Tour, Silva dio el paso al WorldTour este año. Luego mejoró su forma con una victoria general y dos victorias de etapa en el Tour de Hainan en abril antes de lograr el mayor resultado de su carrera el sábado.

Segundos después de la meta, el joven de 24 años dijo: “Estoy encantado. Esta es sólo la segunda etapa de mi primer Giro de Italia y soy el ganador. Fue un poco inesperado. Estoy sin palabras. Sabía que venía en buena forma, pero también sabía que es muy difícil ganar una etapa de una Gran Vuelta”.

“Ha sido una final dura, pero he estado delante gracias a Christian Scaroni, que ha estado muy activo. Sólo tenía que mantener la calma y lanzar el sprint en el momento adecuado para conseguir una gran victoria para mí. Tengo que dar las gracias a mi equipo. Para mí, esto es lo máximo que podía esperar”.

A sus emociones se suma el hecho de que su familia viaja junto con la carrera y lo vio ganar.

Silva vestirá el maillot rosa de líder en la tercera etapa de 175 kilómetros, de Plovdiv a Sofía, el último día de carreras en Bulgaria. Es una etapa que probablemente concluirá con un sprint colectivo, similar al primer día de carreras ganado por Paul Magnier (Soudal QuickStep), quien, junto con los otros velocistas, cayó en la clasificación.

“Veremos durante cuánto tiempo puedo conservar el maglia rosa. En primer lugar, quiero disfrutar el momento y volar a Italia con la camiseta”.