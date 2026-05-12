Los primeros y terceros clasificados del Angliru debutan en el podio de una Gran Vuelta con 23 y 21 años

La conclusión del sábado de La Vuelta Femenina vio la bienvenida a una nueva generación de corredoras de la general en la cima de la clasificación cuando Paula Blasi, de 23 años, y Marion Bunel, de 21, estuvieron junto a la veterana Anna van der Breggen en el Alto de L'Angliru.

Van der Breggen, cuatro veces ganadora del Giro, estuvo allí y lo hizo con la carrera que marcó su decimosexto final en un Gran Tour y su noveno podio en la general. Para Blasi, que concluyó su debut en el Gran Tour con una victoria, y para Bunel, tercera clasificada, que compitió en su cuarto Gran Tour, era un territorio inexplorado.

Están en buena forma en el famoso campo de pruebas sub-23 del Tour de l'Avenir, con Bunel ganando la carrera en 2024 y terminando segundo el año pasado, mientras que Blasi terminó sexto.

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Sin embargo, la pareja ahora puede considerarse estrellas legítimas del WorldTour GC femenino, habiendo vencido a jugadores como Van der Breggen, Kasia-Niewiadoma-Phinney y Juliette Berthet en España.

“Es increíble estar en el podio. Es un gran paso para mí”, dijo después de la etapa Bunel, que el año pasado se unió a Visma-Lease a Bike procedente de St Michel-Auber93.

“Quiero seguir aprendiendo y llevarme esas lecciones. Con este equipo a mi alrededor, siento que estoy en el lugar correcto para hacerlo. Ahora sólo quiero seguir mejorando, sin límites.

“Las chicas estuvieron increíbles. Me mantuvieron en la posición perfecta todo el día. Fue un día increíblemente duro, pero estoy feliz de no haber explotado”.

En la base de L'Angliru, que finaliza la carrera con clasificación HC, se podía ver a Bunel cerca del frente del pelotón severamente agotado, escondido detrás de dos compañeras de equipo, Maude Oudeman y Pauline Ferrand-Prévot, mientras que Blasi también estaba en el grupo. La pareja estaba claramente preparada para atacar más adelante.

A 8 km del final de la subida de 12,4 km que promedió el 9,7% (con secciones en la última mitad alcanzando un máximo del 24%) los compañeros de equipo habían comenzado a alejarse, y a 6 km del final todo dependía de los líderes del equipo, incluidos los dos jóvenes.

A casi 4 km del final, Bunel presionó, aceleró alejándose de sus rivales y poniendo en dificultades a Van der Breggen.

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Blasi y Petra Stiasny la alcanzaron y adelantaron, mientras que Berthet también la atrapó en el tramo final. Sin embargo, cruzar la meta en cuarto lugar fue más que suficiente para mantener a Bunel en el podio general y en lo más alto de la clasificación juvenil.

Blasi, mientras tanto, aceleró para alejarse de todos, y solo Stiasny pudo atraparla y adelantarla antes de la línea de meta para anotarse una victoria en solitario. En 2026, ya se ha hecho un nombre como ciclista de primer nivel esta primavera, con una brillante semana en las Ardenas que incluyó una victoria en la Amstel Gold Race, un podio en La Flèche Wallonne y un quinto puesto en Liège-Bastogne-Liège.

“Todavía no lo puedo creer. Lucir el maillot rojo como ganadora de La Vuelta Femenina es algo increíble”, dijo Blasi tras coronarse como la primera ganadora local en la historia de la carrera.

“Fue otro día loco y esta subida fue muy dura. En primer lugar, quiero agradecer a mi equipo y a mis compañeros por el trabajo excepcional que hicieron. Sólo traté de mantenerme concentrado y tranquilo. Sabía qué ritmo tenía que mantener en la subida.

“Cuando vi que Anna van der Breggen estaba sufriendo un poco, me dio una motivación extra, pero aún así intenté no profundizar demasiado y simplemente mantener mi propio ritmo hasta el final. Es una alegría increíble, incluso si todavía no me he dado cuenta del todo de lo que he hecho hoy y en estas últimas semanas. Ahora sólo quiero celebrar con mi equipo y disfrutar de un poco de descanso”.