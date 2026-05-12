Los primeros y terceros clasificados del Angliru debutan en el podio de una Gran Vuelta con 23 y 21 años

La conclusión del sábado de La Vuelta Femenina vio la bienvenida a una nueva generación de corredoras de la general en la cima de la clasificación cuando Paula Blasi, de 23 años, y Marion Bunel, de 21, estuvieron junto a la veterana Anna van der Breggen en el Alto de L'Angliru.

Van der Breggen, cuatro veces ganadora del Giro, estuvo allí y lo hizo con la carrera que marcó su decimosexto final en un Gran Tour y su noveno podio en la general. Para Blasi, que concluyó su debut en el Gran Tour con una victoria, y para Bunel, tercera clasificada, que compitió en su cuarto Gran Tour, era un territorio inexplorado.

En la base de L'Angliru, que finaliza la carrera con clasificación HC, se podía ver a Bunel cerca del frente del pelotón severamente agotado, escondido detrás de dos compañeras de equipo, Maude Oudeman y Pauline Ferrand-Prévot, mientras que Blasi también estaba en el grupo. La pareja estaba claramente preparada para atacar más adelante.

A 8 km del final de la subida de 12,4 km que promedió el 9,7% (con secciones en la última mitad alcanzando un máximo del 24%) los compañeros de equipo habían comenzado a alejarse, y a 6 km del final todo dependía de los líderes del equipo, incluidos los dos jóvenes.

Blasi, mientras tanto, aceleró para alejarse de todos, y solo Stiasny pudo atraparla y adelantarla antes de la línea de meta para anotarse una victoria en solitario. En 2026, ya se ha hecho un nombre como ciclista de primer nivel esta primavera, con una brillante semana en las Ardenas que incluyó una victoria en la Amstel Gold Race, un podio en La Flèche Wallonne y un quinto puesto en Liège-Bastogne-Liège.


Marion Bunel y Paula Blasi corren hacia la cima del Alto de L'Angliru en el último día de La Vuelta Femenina 2026