Sospecha de conmoción cerebral y mano lesionada para Ådne Holter
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Las consecuencias del accidente masivo del sábado en la etapa 2 del Giro de Italia continúan desarrollándose, con actualizaciones médicas de los equipos luego del accidente a 22 km del final, cuando alrededor de 30 corredores del lado izquierdo del pelotón cayeron con fuerza.
El líder de Bahrain Victorious, Santiago Buitrago, estuvo entre los cuatro corredores obligados a abandonar la etapa 2 del sábado y fue trasladado al hospital más cercano para ser examinado. Su equipo informa que no se detectaron fracturas.
“Santi sufrió varias abrasiones superficiales, hematomas en los músculos del cuello, lo que le provocó restricción de movimiento y una conmoción cerebral”, afirmó Bahrain Victorious en las redes sociales. “Continuará siendo monitoreado y sometido al protocolo de conmoción cerebral estándar SCAT”.
“El italiano sufrió fracturas en tres apófisis transversales de la zona lumbar tras una fuerte caída en los últimos 30 kilómetros de la etapa de hoy”, afirmó Jayco-AlUla. “Regresará a Italia para someterse a más exámenes y comenzar su recuperación”.
Ådne Holter (Uno-X Mobility) también abandonó la carrera tras el accidente “con una sospecha de conmoción cerebral y una lesión en la mano”, según su equipo. “Actualmente se encuentra en el hospital sometido a nuevos controles. Una manera realmente dura de terminar su primer Gran Vuelta”.