Sospecha de conmoción cerebral y mano lesionada para Ådne Holter

Las consecuencias del accidente masivo del sábado en la etapa 2 del Giro de Italia continúan desarrollándose, con actualizaciones médicas de los equipos luego del accidente a 22 km del final, cuando alrededor de 30 corredores del lado izquierdo del pelotón cayeron con fuerza.

El líder de Bahrain Victorious, Santiago Buitrago, estuvo entre los cuatro corredores obligados a abandonar la etapa 2 del sábado y fue trasladado al hospital más cercano para ser examinado. Su equipo informa que no se detectaron fracturas.

“Santi sufrió varias abrasiones superficiales, hematomas en los músculos del cuello, lo que le provocó restricción de movimiento y una conmoción cerebral”, afirmó Bahrain Victorious en las redes sociales. “Continuará siendo monitoreado y sometido al protocolo de conmoción cerebral estándar SCAT”.

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Aunque Andrea Vendrame (Jayco AlUla) terminó la etapa, el último corredor en cruzar la meta, más de 17 minutos después del ganador, su equipo informa que no comenzará la etapa 3 el domingo debido a lesiones.

“El italiano sufrió fracturas en tres apófisis transversales de la zona lumbar tras una fuerte caída en los últimos 30 kilómetros de la etapa de hoy”, afirmó Jayco-AlUla. “Regresará a Italia para someterse a más exámenes y comenzar su recuperación”.

Ådne Holter (Uno-X Mobility) también abandonó la carrera tras el accidente “con una sospecha de conmoción cerebral y una lesión en la mano”, según su equipo. “Actualmente se encuentra en el hospital sometido a nuevos controles. Una manera realmente dura de terminar su primer Gran Vuelta”.

El UAE Team Emirates-XRG fue el más afectado, con cinco corredores cayendo, ya que todo su equipo viajaba junto en el lado del pelotón donde ocurrió el accidente. Tanto Jay Vine como Marc Soler se vieron obligados a abandonar, mientras que un ensangrentado Adam Yates pudo continuar después de un tiempo, para finalmente cruzar la meta a más de 13 minutos del ganador de la etapa.