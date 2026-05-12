El británico sufre “síntomas tardíos de conmoción cerebral” mientras el UAE Team Emirates-XRG comienza en Plovdiv con solo cinco corredores
0
Síganos
Adam Yates se retiró del Giro de Italia y no tomará la salida en la etapa 3 después de sufrir una fuerte caída en el incidente masivo de la etapa 2 y perder más de 13 minutos en la meta en Veliko Tarnovo.
Yates fue uno de los cinco corredores del UAE Team Emirates-XRG que cayó en el descenso húmedo a falta de 23 km, y es el tercero en abandonar el equipo después de que Jay Vine y Marc Soler fueran llevados al hospital y no pudieran terminar la etapa.
“Adam Yates sufrió fuertes abrasiones y una laceración en la oreja izquierda. Inicialmente fue evaluado en el lugar por una conmoción cerebral y se le permitió continuar, pero posteriormente mostró síntomas de conmoción cerebral retrasados. Hoy no tomará la salida de la etapa 3”, declaró el equipo el domingo por la mañana.
“Los tres (incluidos Vine y Soler – Ed.) están bajo observación de nuestro personal médico y viajarán a casa en los próximos días para continuar con su recuperación y rehabilitación”.
Antes de la carrera, los Emiratos Árabes Unidos ya habían perdido a su líder previsto, João Almeida, después de que varias enfermedades interrumpieran sus preparativos para el Giro.
La caída masiva de ayer se produjo después de una temporada llena de mala suerte para el equipo, que ganó 97 carreras un año antes, con Jay Vine, Mikkel Bjerg y Jhonatan Narváez fuera durante períodos prolongados debido a caídas en el Tour Down Under.