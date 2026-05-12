El británico sufre “síntomas tardíos de conmoción cerebral” mientras el UAE Team Emirates-XRG comienza en Plovdiv con solo cinco corredores

Adam Yates se retiró del Giro de Italia y no tomará la salida en la etapa 3 después de sufrir una fuerte caída en el incidente masivo de la etapa 2 y perder más de 13 minutos en la meta en Veliko Tarnovo.

Yates fue uno de los cinco corredores del UAE Team Emirates-XRG que cayó en el descenso húmedo a falta de 23 km, y es el tercero en abandonar el equipo después de que Jay Vine y Marc Soler fueran llevados al hospital y no pudieran terminar la etapa.

Quedó visiblemente ensangrentado en la oreja después del accidente, en el que varios ciclistas de los Emiratos Árabes Unidos se deslizaron hacia una barandilla a gran velocidad y cubrieron la cara y el cuerpo de barro. Yates cruzó la línea 13:46 por detrás de los líderes de etapa.

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Como no participó en Plovdiv, Yates ni siquiera llegará a la parte italiana de la carrera, ya que se alineó como el único líder de la general del UAE Team Emirates-XRG.

“Adam Yates sufrió fuertes abrasiones y una laceración en la oreja izquierda. Inicialmente fue evaluado en el lugar por una conmoción cerebral y se le permitió continuar, pero posteriormente mostró síntomas de conmoción cerebral retrasados. Hoy no tomará la salida de la etapa 3”, declaró el equipo el domingo por la mañana.

“Los tres (incluidos Vine y Soler – Ed.) están bajo observación de nuestro personal médico y viajarán a casa en los próximos días para continuar con su recuperación y rehabilitación”.

Este es el primer abandono de un Gran Tour en toda la carrera de Yates, después de haber completado los 16 que había comenzado antes del Giro de este año, siete de los cuales lo vieron terminar entre los 10 primeros en la general. 2026 fue sólo la tercera vez que corrió el Gran Tour de Italia.

Antes de la carrera, los Emiratos Árabes Unidos ya habían perdido a su líder previsto, João Almeida, después de que varias enfermedades interrumpieran sus preparativos para el Giro.

La caída masiva de ayer se produjo después de una temporada llena de mala suerte para el equipo, que ganó 97 carreras un año antes, con Jay Vine, Mikkel Bjerg y Jhonatan Narváez fuera durante períodos prolongados debido a caídas en el Tour Down Under.

Después de esto, perdieron a Tim Wellens durante todas las clásicas adoquinadas después de que se rompiera la clavícula en Kuurne-Brussel-Kuurne. Tampoco cuentan de momento con Isaac del Toro debido a una lesión en la pierna que sufrió en el Itzulia Basque Country.